ITD เปิดตัว ‘ITD Expert Anywhere’ งาน ScaleFast Summit & Expo 2025 โชว์ศักยภาพSMEs ไทยร่วมออกร้าน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมงาน ScaleFast Summit & Expo 2025 งานธุรกิจขนาดใหญ่ที่รวมเวทีเสวนามากกว่า 60 เวที และบูธโซลูชันธุรกิจหลากหลายกว่า 100 บูธ โดย ITD ได้นำเสนอองค์ความรู้เชิงวิชาการ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs และผลงานเชิงประจักษ์จากเครือข่ายธุรกิจไทยที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอ นวัตกรรม แอปพลิเคชัน ITD Expert Anywhere ผลงานเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ งานวิจัย ข้อมูลเชิงลึก และองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนา ที่ช่วยยกระดับมาตรฐาน SMEs ไทย อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเครือข่ายของสถาบันได้นำสินค้าและบริการมาจัดแสดง สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่จับต้องได้จริงจากการสนับสนุนของ ITD
นายภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการสถานบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวบนเวทีบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘Driving Business Growth through Learning with ITD Expert Anywhere - สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย ITD Expert Anywhere เพื่อการเติบโตที่ไม่สิ้นสุด’ ว่า “ธุรกิจ SMEs ไทยมีความเปราะบางต่อปัจจัยเสี่ยง ทั้งในและนอกประเทศ การเข้าถึงองค์ความรู้และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัวทันต่อสถานการณ์ พร้อมแข่งขันในเวทีโลกได้ SMEs ไทยจำเป็นต้องมีเครื่องมือและเครือข่ายสนับสนุนที่แข็งแรง การพัฒนาแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ของ ITD จึงเป็นเหมือนการสร้างสะพาน ที่เชื่อมผู้ประกอบการกับผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้สามารถข้ามผ่านความท้าทายและก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคง นอกจากนี้ ITD Expert Anywhere มีบริการที่ครอบคลุม อาทิ 1. SMEs Virtual Clinic ให้คำปรึกษาออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญใน 5 ด้านหลัก 2. คลังความรู้ธุรกิจ อัปเดตบทความ ข้อมูล และแนวโน้มตลาดล่าสุด 3. กิจกรรมและการอบรมออนไลน์ พร้อมระบบลงทะเบียนใช้งานสะดวก และระบบสะสมแต้มและสิทธิประโยชน์ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง”
การเข้าร่วมงาน ScaleFast Summit & Expo 2025 ของ ITD ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสถาบันในการเป็นกำลังสำคัญเบื้องหลังการพัฒนา SMEs ไทย ทั้งในมิติของการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้โชว์ศักยภาพต่อสายตานักลงทุนและผู้เข้าร่วมงานระดับประเทศ
ภายในบูธ ITD ผู้เข้าชมงานสามารถทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน ITD Expert Anywhere ได้จริง โดยมีผู้บริหารและทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ ITD ร่วมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดย ITD มุ่งหวังให้แพลตฟอร์มนี้เป็น คู่คิดดิจิทัลของผู้ประกอบการ SMEs ไทย นอกจากการสาธิตเทคโนโลยีแล้ว บูธยังจัดแสดง ผลงานเด่นของ ITD เช่น โครงการวิจัยและรายงานเชิงนโยบายด้านการค้าและการพัฒนา และแนะนำหลักสูตรอบรมและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการในหลากหลายสาขา ที่สำคัญ ITD ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นพันธมิตรของสถาบันนำสินค้าและบริการมาออกร้านร่วมในงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าองค์ความรู้ที่ ITD ถ่ายทอด ไม่ได้หยุดอยู่ที่ทฤษฎี แต่ได้เปลี่ยนเป็นความสำเร็จเชิงรูปธรรม ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างตลาด และขยายโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจไทยได้จริง
บูธของ ITD ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงผลงาน แต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยง ระหว่างภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อสร้างระบบนิเวศธุรกิจที่ยั่งยืน ในยุคที่การเติบโตไม่สามารถรอได้ การมีที่ปรึกษาออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย และการได้รับการสนับสนุนทั้งเชิงองค์ความรู้และโอกาสทางธุรกิจ คือปัจจัยที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ Scale ได้เร็ว และเติบโตได้จริง พร้อมก้าวสู่เวทีการค้าโลกอย่างมั่นใจ