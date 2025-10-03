EnCo ผนึกภาคธุรกิจ สัมมนา Thailand’s Real Estate Outlook 2026 เจาะโอกาสท้าทายอสังหาฯ ไทย สู่อนาคตยั่งยืน

EnCo เปิดเวทีสัมมนา “Thailand's Real Estate Outlook 2026” อัปเดตข้อมูลเชิงลึกและถ่ายทอดมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ผ่าน 2 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ “Thailand's Real Estate Outlook 2026: Challenges & Opportunities” ที่สะท้อนโอกาสและความท้าทายในตลาดอสังหาฯ ไทย และ “Green Living, Smart City: อสังหาฯ นำทางสู่เมืองแห่งความยั่งยืน” ที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองควบคู่ความยั่งยืน การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางตลาดอสังหาฯ ไทยในปี 2026 เสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนสร้างกรอบความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อผลักดันการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างยั่งยืน
คุณศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) กล่าวว่า เอนโก้ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการอาคารสถานที่ด้วยบริการที่เป็นเลิศ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี 2050 ตามกรอบนโยบายของกลุ่มปตท. และสร้างสรรค์ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐาน LEED Platinum เป็นศูนย์รวมธุรกิจด้านพลังงานที่ออกแบบโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ร่วมสร้าง Smart City และนำเอาเทคโนโลยี Green Living มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สู่การบริหารองค์กรด้วยนวัตกรรม Smart and Green พร้อมทั้งสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และเพื่อให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน สร้าง Smart City และก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ร่วมกัน เอนโก้จึงได้นำแนวคิดจากหลากหลายธุรกิจ หลากหลายมุมมองเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยงาน Thailand's Real Estate Outlook 2026 ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวกลางในการผสานแนวคิดด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองยั่งยืน โดยในปี 2026 เอนโก้ตั้งเป้าพัฒนามาตรฐานอาคารสำนักงานให้เช่า Mix-used ให้เป็น Green Building ตามหลักแนวทางการบริหารจัดการและปรับปรุงอาคารเพื่อความยั่งยืน พร้อมรองรับการพัฒนาในภาคส่วนอื่น ๆ ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
การสัมมนาภายใต้หัวข้อ Thailand's Real Estate Outlook 2026: Challenges & Opportunities คุณอิสระ บุญยัง ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลโดยกล่าวถึงมุมมองเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจ การผลักดันโอกาสการเติบโตของธุรกิจ มาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ และสถานการณ์แนวโน้มของธุรกิจในปี 2026 อีกทั้งร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ การบริหารรูปแบบการลงทุน ทั้งสำหรับกลุ่ม Corporate และ End User พร้อมด้วย คุณเชษฐวัฒก์ ทรงประเสริฐ นักวิเคราะห์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ร่วมวิเคราะห์ถึงทิศทางของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2026 พร้อมแนวคิด ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบในเชิงลึก อาทิ สินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่จะส่งผลต่อเนื่องไปยังการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีหน้า รวมไปถึงความคาดหวังของภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐบาล
การเสวนา “Green Living, Smart City: อสังหาฯ นำทางสู่เมืองแห่งความยั่งยืน” ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แก่ ผศ. ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ SCG คุณสมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และคุณภัสสรีภัคว์ ศรีกัญจนานนท์ Head of Property Management, CBRE Thailand เวทีเสวนาครั้งนี้มุ่งเน้นประเด็นสำคัญ อาทิ MEGA Trends การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน แนวโน้มและอุปสรรคของการพัฒนาอาคารสีเขียวในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการพิจารณาศักยภาพการพัฒนาเมือง มาตรฐานเกณฑ์อาคารสีเขียว และบทบาทที่ภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้การพัฒนาเมืองเดินไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางร่วมกัน
ภายใต้หัวข้อ “Thailand’s Real Estate Outlook 2026” การเสวนาครั้งนี้จึงถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างโมเดลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืนบนแนวทาง Sustainable Way ที่เชื่อมโยงทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี EnCo ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการผลักดันทั้งด้านแนวคิดและการปฏิบัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย สู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต