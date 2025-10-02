(คลิป) “หอยนางรมสด ลุงบอย ป้ารัตน์” ร้านดังหาดจอมเทียนพัทยา ..เคยทำยอดขายวันละ 100,000 บาท

เวลานี้ ไม่มีใครไม่รู้จัก “หอยนางรมสด ลุงบอย ป้ารัตน์” ร้านดังหาดจอมเทียนพัทยา ที่เคยมีลูกค้าต่อคิวรอกันยาวแบบไม่ลดละ เพื่อจะได้กินยำหอยนางรมฝีมือของ “ป้ารัตน์” จนกลายเป็นไวรัลในช่วงโควิดที่ผ่านมา ด้วยยอดขายวันละหลักแสนบาท
วันนี้ เวลาผ่านไป “หอยนางรมสด ลุงบอย ป้ารัตน์” ก็ยังคงปักหลักอยู่ที่เดิม เพิ่มเติมมีญาติมาช่วยขาย ยอดขายไม่เหมือนเดิมตามสภาพเศรษฐกิจ แต่ลุงบอย เจ้าของร้านบอกว่า การค้าขายอยู่ที่ใจ ถ้าทำด้วยใจรัก และอดทนกับมัน เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดี่สุด ทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิม
จากรถเข็นบะหมี่ สู่ หอยนางรมสด สร้างยอดขายหลักแสนต่อวัน
“ลุงบอย (นายสมาน เฟื่องทรัพย์) และ ป้ารัตน์ (นางสุรัตน์ แก้วศรี)” เจ้าของร้านลุงบอยป้ารัตน์ หอยนางรมสด หาดพัทยาจอมเทียน เล่าว่า เดิมลุงบอยและป้ารัตน์ วิ่งเร่ขายบะหมี่เกี้ยวบนรถพ่วงข้าง ไม่ได้ขายหอยนางรมแบบนี้ และที่มาขายหอยนางรม มาจากน้องสาวแกะหอยนางรมส่งขายที่เขาสามมุข ก็เลยมารับหอยนางรมมาขายบ้าง ตอนแรกก็ไม่ได้ปักหลักเปิดขายแบบนี้ ก็ใช้รถพ่วงข้างวิ่งเร่ขาย แต่ด้วยลูกค้าให้การตอบรับดี ตอนหลังก็เลยมาปักหลักจอดขายหน้า หน้าหาดจอมเทียน เพราะถ้าวิ่งรถขายไป ลูกค้าอยากกินจะหาเราไม่เจอ
หลังจากลุงบอยและป้ารัตน์ หันมาขายหอยนางรม มีคนมาอุดหนุนเยอะมาก จนต้องต่อคิวรอกันก่อนที่ลุงจะมาเปิดร้านเสียอีก ทำให้ร้านหอยนางรมสด ลุงบอย ป้ารัตน์ เป็นที่กล่าวขาน จนอินฟูลเอนเซอร์ ทั้งหลายต่างๆ ก็พากันมารีวิว รวมถึง รายการโทรทัศน์ ตามมาถ่ายทำรายการ กันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ช่วงนั้น เมื่อประมาณ ปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงโควิด แต่ลุงบอยกับป้ารัตน์ กลับมายอดขายสวนทางกระแสโควิด โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นจากหอยนางรมวันละ 100 กิโลกรัม เพิ่มเป็นวันละ 200 กิโลกรัม คิดเป็นเงินประมาณวันละ 100,000 บาท
นักรีวิวตามรีวิวกันแน่น จุดเด่น เครื่องแน่นหอมเจียวล้นๆๆ จาน
ลุงบอย บอกว่า ลุงเองก็ตกใจกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึงวันละ 100,000 บาท ได้แค่วันละ10,000 บาท ลุงก็ดีใจแล้ว แต่นี้ได้ถึงหลักแสนบาท เยอะมากถามว่าเหนื่อยไหม ก็เหนื่อยมาก ทำกันแบบไม่ได้หยุดเลย ถึงจะเหนื่อยแต่พอเห็นเงินก็หายเหนื่อย พอได้พักหายเหนื่อย ลุงคิดแบบนี้ สู้อดทนทำกันสองคน ต้องขอบคุณเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ป๋าเบียร์ กับแม่ตั๊ก คนแรกที่มาถ่ายและเอาลุงไปเผยแพร่ จนทำให้ ร้านหอยนางรมสดเล็กๆ เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาเพียงข้ามคืน หลายคนเดินทางมาพัทยา ก็จะแวะมากินหอยนางรมสดร้านของลุงบอย กับป้ารัตน์ หลังจากนั้นมีรายการทีวี และเหล่าอินฟูลฯ ต่างๆ ก็มาถ่ายทำอีกหลายรายการ
จุดเด่น ที่ทำให้ร้านหอยนางรมสด ลุงบอย และป้ารัตน์ เป็นที่พูดถึงกันมาก ก็มาจากการไม่ห่วงเครื่องจัดแน่นให้ลูกค้าแบบเต็มที่ ต้องการเท่าไหร่ก็ใส่กันไปแน่นๆเลย ไม่ว่าจะเป็นพริกเผา ยอดกฐิน และที่สำคัญใส่หอมเจียวแบบไม่ห่วง ในราคาชุดละ 100 บาท ถ้าเพิ่มหอยนางรม ชุดละ 150 บาท และ ชุดละ 200 บาท แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบมาซื้อชุดละ 100 บาท ขายหมดก่อน
หลายคนถามว่า ลุงบอยให้หอมเจียวเยอะแบบล้นๆ ขนาดนี้ มีกำไรเหรอ ลุงบอย บอกว่า “ตรงนี้ ไม่ได้ทำให้ลุงขาดทุนหรอก แต่กำไรน้อยลงไป ก็หยวนๆ กันไป ขออะไรเพิ่มก็จัดให้ กลายเป็นเสน่ห์ ของร้านหอยนางรมลุงบอย ป้ารัตน์ ที่ทำให้หลายคนพูดถึง และมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้”
ความได้เปรียบอยู่ในพื้นที่มีวัตถุดิบสดใหม่
ในส่วนของวัตถุดิบหลัก อย่าง หอยนางรม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ติดทะเลมีหอยนางรมที่ขึ้นมาจากทะเลสดๆ และแกะมาสดๆ ใหม่ทุกวันอยู่แล้ว ได้เปรียบร้านที่อยู่นอกพื้นที่ จะไม่มีหอยนางรมที่สดใหม่เหมือนกับเรา ทำให้คนตามมากินถึงในพื้นที่ จะได้หอยที่สด และหวานอร่อย และทางร้านจะคัดหอยนางรมตัวใหญ่ๆ มาเฉพาะ
นอกจากนี้ จุดขายอีกอย่างหนึ่ง ของลุงบอยและป้ารัตน์คือ น้ำยำสูตรพิเศษที่ลุงบอยและป้ารัตน์ช่วยกันคิด จนได้น้ำยำ 3 รส ที่หลายคนมากินต่างก็ชื่นชอบ ตรงนี้เอง ซึ่งเป็นจุดขายที่สำคัญที่ทำให้เหล่า อินฟลูฯ นักรีวิว ตามมาถ่ายร้านของลุงบอย ป้ารัตน์
ลุงบอย บอกว่า เมื่อก่อน ตอนช่วงที่กระแสมาแรงๆ 100 กิโลกรัม ขายแค่ ไม่ถึง 2 ชั่วโมงก็หมดแล้ว จนต้องเพิ่มมาเป็น 200 กิโลกรัม เพื่อให้เพียงพอกับลูกค้ามาต่อคิวรอ เพื่อกินหอยนางรม ของลุงบอย ซึ่งหลังจากที่ร้านลุงบอยกับป้ารัตน์ ขายดิบขายดี ในพื้นที่ใกล้เคียง ก็นำหอยมานางรมสดมาขายบ้าง ถ้านับรวมในซอยใกล้ร้านลุงบอย มีร้านหอยนางรมสด กว่า 10 ร้าน แต่ลุงก็ไม่ได้ คิดอะไร ก็ดีใจ ถ้ากระแสของเราช่วยสร้างอาชีพให้กับคนอื่นๆ ได้ ลูกค้าชอบร้านไหนก็ซื้อร้านนั้น
ปัจจุบัน นอกจากการขายหน้าร้านที่หาดจอมเทียนแล้ว ทางหน่วยงานเมืองพัทยาเวลาจัดงานอะไร ร้านหอยนางรมสด ลุงบอย ป้ารัตน์ ก็ได้รับการชักชวนไปร่วมออกบูทด้วยเกือบจะทุกครั้ง เวลานี้ ช่องทางการขายจะไม่ได้แค่ขายหน้าร้าน มีการออกบูทในหลายๆ พื้นที่ ด้วย
สภาพเศรษฐกิจทำยอดขายหด
อย่างไรก็ดี ลุงบอย เล่าว่า ช่วงนี้ สภาวะเศรษฐกิจเมืองพัทยา ไม่สู้ดีนักทำให้การท่องเที่ยวเมืองพัทยาซบเซาลงไปบ้าง ก็กระทบกับยอดขายหอยนางรมสด ของพ่อค้าแม่ค้าในย่านนี้ เช่นเดียวกับการค้าขายสินค้าอื่นๆ เพราะลูกค้าของเราส่วนหนึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยว ตอนนี้ยอดขายเหลือประมาณ วันละ 50 – 100 กิโลกรัม เดิมจะได้ลูกค้านักท่องเที่ยวจีน ตอนนี้ นักท่องเที่ยวจีนหายหมด ปกติ ลูกค้าจะเป็นคนไทยเกือบทั้งหมด ต่างชาติ น้อยมาก ที่กินหอยนางรมสด
