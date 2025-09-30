เปิด 5 แฟรนไชส์ชานมไข่มุกขยายแฟรนไชส์หลายร้อยสาขา แต่ราคาหลักสิบ

ในปัจจุบันมีร้านชานมไข่มุกผุดขึ้นในประเทศไทยเป็นจำนวนมากและมีหลายแบรนด์ที่ทำการตลาด ขยายฐานลูกค้า พร้อมกับสร้างกระแสให้คนสนใจอยู่เสมอ ซึ่งในประเทศไทยมีแบรนด์ชานมไข่มุกที่สามารถขยายสาขาแฟรนไชส์ได้จำนวนมาก ซึ่งได้รวบรวมทั้งหมด 5 แบรนด์ที่มีจำนวนสาขาหลักสิบถึงหลักร้อยมาให้ และเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจและต้องการหารายได้เสริมหรือต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้
1.มาจิเมะ ชานมไข่มุก
มาจิเมะ เริ่มต้นแบรนด์จากความชื่นชอบดื่มกาแฟสดของเจ้าของธุรกิจและในประเทศไทยมีร้านชานมผุดเป็นจำนวนมาก เจ้าของธุรกิจจึงเริ่มต้นเปิดร้านชานมไข่มุก โดยสาขาแรกเปิดที่โลตัสลาดพร้าว-วังหิน และได้มีการคิดค้นสูตรชมนมขึ้นมา จนมีลูกค้าสนใจติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ เจ้าของธุรกิจมองเห็นโอกาสการเติบโตจึงตัดสินใจขายแฟรนไชส์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันขยายแฟรนไชส์ไปได้ทั้งหมด 719 สาขาทั่วประเทศ เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีแฟรนไชส์จำนวนมาก ส่วนราคาแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 24,599 บาท คืนทุนใน 3-5 เดือน และมีงบการลงทุนทั้งหมด 100,000 บาท
2.อาคิตะ ชานมไข่มุก
อาคิตะ เป็นแบรนด์ชานมไข่มุกที่นำเข้าวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นและรสชาติ นำมาพัฒนาจนได้รสชาติที่ถูกปากคนไทย โดยเริ่มต่อตั้งตั้งแต่ปี 2562 และเริ่มขายแฟรนไชส์ตั้งแต่ปี 2563 ปัจจุบันมีแฟรนไชส์ทั้งหมด 40 สาขา และมีราคาแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 115,000 บาท ทางแบรนด์เคลมว่าสามารถคืนทุนได้ในเวลา 6-12 เดือน
3.เดลี่ชา
เดลี่ชา เป็นแบรนด์ชานมไข่มุกที่มีที่เริ่มต้นในช่วงโควิด-19 ขายราคาย่อมเยาเริ่มต้นแก้วละ 20 บาท และมีเมนูกว่า 100 รายการ ซึ่งเดลี่ชาเป็นแบรนด์ชานมไข่มุกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จุดเด่นคือรสชาติอร่อยและมีราคาเข้าถึงง่าย ปัจจุบันมีแฟรนไชส์ทั้งหมด 300 สาขา ในเวลาไม่ถึงปี และยังคงขยายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางแบรนด์มีราคาแฟรนไชส์อยู่ที่ 30,000 บาท คืนทุนใน 3-6 เดือน
4.อรุชา
อรุชา เป็นแบรนด์ชานมไข่มุกที่ขายในราคาย่อมเยาเช่นเดียวกัน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีงบจำกัดแต่อยากมีธุรกิจและสร้างรายได้จากงบประมาณที่ตนเองมี อรุชาจึงเป็นอีกแบรนด์ชานมไข่มุกที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการรายเล็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันอรุชามีแฟรนไชส์ทั้งหมด 99 สาขา รวมกับสาขาหลักเป็นทั้งหมด 100 สาขา มีราคาแฟรนไชส์ที่ 32,900 บาท คืนทุนใน 1-2 เดือนแต่ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง
5.เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นม
เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นม เป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นเมื่อปี 2555 และเป็นแบรนด์ที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะมีสาขาทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีแฟรนไชส์รวมทั้งหมด 400 สาขา ทั่วกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด มีค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 18,900 บาท คืนทุนใน 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง ซึ่งแฟรนไชส์ดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างเป็นอาชีพหลักหรือหารายได้เสริมจากงานประจำ เพราะถ้าหาเลือกทำเลที่ตั้งได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดี
ที่มา : thaifranchisecenter
