“Kyo Roll En” จับมือ เชฟมิชลิน เสิร์ฟ “ขนมไหว้พระจันทร์” ป้อนตลาด ต่อยอดเป็น Gifting Season ช่วยเพิ่มยอดขาย

ท่ามกลางสังเวียนธุรกิจขนมที่มีคู่แข่งจำนวนมาก มีเพียงไม่กี่แบรนด์ที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ จนเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคว่า “แตกต่างและมีคุณค่าในแบบที่ไม่มีใครเหมือน” หนึ่งในนั้นคือ “Kyo Roll En” บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด โดย คุณฤทธิ์ คิ้วคชา ผู้ผลักดันนำจิตวิญญาณแห่งเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มาถ่ายทอดลงขนมหวานได้อย่างลงตัว ไม่เท่านั้น ยังต่อยอดขยายตลาด Gifting Season โดยเฉพาะ “ขนมไหว้พระจันทร์” ช่วยเพิ่มรายได้ขยายตลาด ด้วยการคงจุดเด่นเดิม เพิ่มเติมการจับมือเชฟดังระดับมิชลิน ตอบโจทย์รับเทศกาลสำคัญ แถมด้วยการมี SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย เป็นกองทุน ช่วยเติมศักยภาพให้ธุรกิจ พร้อมต่อยอดสู่โกลบอลแบรนด์ต่อไป
คุณฤทธิ์ คิ้วคชา เล่าถึงจุดเริ่มต้นเกิดจากความหลงรักวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมืองเกียวโต มองว่า เกียวโตไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยว แต่เป็นดินแดนรวยเสน่ห์ มีพลังดึงดูด และเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมาย ไม่ว่าจะศิลปะ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และอาหาร กลายเป็นแรงบันดาลใจ อยากนำบรรยากาศเหล่านั้น มาถ่ายทอดสู่เมืองไทยในรูปแบบธุรกิจอาหารและขนมหวาน เกิดเป็นธุรกิจ “Kyo Roll En” มาจากคำว่า “เกียวโต” รวมกับ “เค้กโรล” เมื่อประมาณ 13 ปีที่แล้ว
ตั้งแต่ก้าวแรก คุณฤทธิ์ ยึดใช้ “มัทฉะ” เป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขนมต่าง ๆ โดยจะเดินทางไปคัดสรรวัตถุดิบมัทฉะจากไร่ชาเมืองเกียวโตด้วยตัวเอง การพิถีพิถันดังกล่าว ทำให้ Kyo Roll En ถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการใช้มัทฉะระดับพรีเมียมในตลาดไทย อีกทั้ง ยังกล้าที่จะทดลองนำผลไม้ญี่ปุ่นอย่าง “ยูสุ” ซึ่งย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว คนไทยยังไม่คุ้นเคย มาพัฒนาจนกลายเป็นรสชาติ Mooncake ซิกเนเจอร์ประจำแบรนด์ Kyo Roll En
หลังแจ้งเกิดด้วยเมนูไอศกรีมชาเขียว คุณฤทธิ์มองเห็นโอกาสธุรกิจที่ยังซ่อนอยู่ ด้วยการนำขนมสไตล์ Kyo Roll En ต่อยอดขยายตลาดในรูปแบบ “ของขวัญตามฤดูกาล” หรือ Gifting Season โดยเฉพาะ “ขนมไหว้พระจันทร์” ที่สร้างนิยามให้เป็น “ขนมที่ซื้อกินก็ได้ ซื้อฝากก็ดี” ผสานรสชาติและเอกลักษณ์ญี่ปุ่นลงไปในทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ คุณฤทธิ์ ขยายความให้ฟังว่า Kyo Roll En เริ่มทำผลิตภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ เมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้ว ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 8 เนื่องจากเห็นโอกาสของตลาดนี้ ทว่า เนื่องจากในตลาด มีคู่แข่งจำนวนมาก สิ่งที่ทำให้สินค้าแตกต่างจากผู้เล่นรายอื่น ๆ คือ แนวคิด “Handcrafted” ทุกชิ้นทำด้วยมือ ใช้วัตถุดิบคุณภาพ สดใหม่ ควบคู่พัฒนาสูตร นำวัตถุดิบญี่ปุ่น เช่น มัทฉะ ยูสุ ที่ปรับสูตรใหม่ในแบบฉบับของ Kyo Roll En มาใช้กับขนมไหว้พระจันทร์ ทำให้เกิดความแตกต่าง และเกิดการจดจำ
อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญ คือ การนำเชฟระดับโลกมาสร้างสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์ ไอเดียนี้ ริเริ่มในจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ซึ่งเวลานั้น ร้านอาหารประสบวิกฤตต้องหยุดให้บริการ ขณะเดียวกัน ยอดขายของ Kyo Roll En ก็ลดลงเช่นกัน
เป็นที่มาของโครงการ “Keep Rolling Project” พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ชวนเชฟดังที่ร้านต้องปิดช่วงโควิด-19 มาสร้างสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์ร่วมกัน เกิดเป็นสูตรเฉพาะของ Kyo Roll En ส่งตรงถึงบ้านลูกค้า ซึ่งได้การรับความนิยม และสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ได้เป็นอย่างดี
ความสำเร็จครั้งนั้นกลายเป็นต้นแบบที่ต่อยอดมาใช้กับขนมไหว้พระจันทร์ในทุก ๆ ปี โดยผู้บริโภคจะตั้งตารอว่า “ในแต่ละปี Kyo Roll En จะจับมือกับเชฟคนใด” ซึ่งปีนี้ (2568) นำสุดยอด 3 เชฟเชื้อสายจีนระดับมิชลินจากประเทศสิงคโปร์มาสร้างสรรค์รสชาติที่ผสานความอร่อย ในแบบฉบับ ไทย จีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ขณะเดียวกันยังโดดเด่นด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม เหมาะมอบเป็นของขวัญ และสามารถนำกลับมาใช้ต่อได้จริง ไม่ว่าจะเป็นที่เก็บเครื่องประดับ เครื่องเขียน หรือของใช้ส่วนตัว เป็นต้น
ในทุกธุรกิจ ย่อมต้องเคยประสบความท้าทาย Kyo Roll En ก็เช่นกัน ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ คุณฤทธิ์ จะยึดนโยบายทำธุรกิจด้วยทุนของตัวเองเท่านั้น จนเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ความไม่แน่นอนปกคลุมทั่วทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ การมีเงินทุนสำรองไว้พร้อมเพียงพอ จะมีส่วนสำคัญ ช่วยประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนไปได้ด้วยดี จึงมอบความไว้วางใจใช้บริการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เข้าสนับสนุนสินเชื่อ Soft Loan สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเติมทุนสำรองไว้ใช้จ่ายหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
นอกจากนี้ คุณฤทธิ์ ยังเสริมว่า เงินทุนดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องแล้ว ยังนำมาสู่การลงทุนเครื่องจักร ผ่านการสนับสนุนต่อเนื่องจาก SME D Bank ในโครงการสินเชื่อ “Beyond ติดปีก SME” ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิต ทำให้จากความท้าทาย พลิกกลายเป็นโอกาส เงินกู้ที่เคยคิดว่าเป็นภาระ เมื่อนำมาใช้บริหารจัดการอย่างถูกต้อง กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจยกระดับให้เข้มแข็งขึ้นอีก และกำลังต่อยอดขยายตลาดต่างประเทศ สู่การเป็นโกลบอลแบรนด์ต่อไป โดยในปีนี้นำพาขนมไหว้พระจันทร์ของแบรนด์นี้เป็นแบรนด์แรกจำหน่ายข้ามประเทศที่สิงคโปร์เป็นครั้งแรก และในเดือนตุลาคม 2568 นี้จะมีการขยายแฟรนไชส์ของ Kyo Roll En ไปประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม โมเดลธุรกิจของ Kyo Roll En ไม่ได้เกิดจากเป้าหมายในการพยายามเอาชนะคู่แข่ง แต่เกิดจากการเลือกทำสิ่งที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตนเอง เกิดเป็นเอกลักษณ์ขนมที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมญี่ปุ่นสู่คนไทย ผ่านรสชาติที่พิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ที่มีความหมาย ทุกชิ้นคือเรื่องราว ทุกกล่องคือประสบการณ์ และทุกปีคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ลูกค้าเฝ้ารอ
