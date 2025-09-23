“ดีพร้อม” โชว์ผลสำเร็จพัฒนาบุคลากรหัตถอุตสาหกรรมไทยหนุน “ให้ทักษะ” เพิ่ม “งานฝีมือ” เชื่อโอกาส “ให้ธุรกิจไทยที่ดีคู่ชุมชน” กระจายรายได้สู้ชุมชน-เวทีโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) โชว์ผลสำเร็จการพัฒนาบุคลากรหัตถอุตสาหกรรมไทย จำนวน 111 ราย หนุนให้ทักษะ เพิ่มศักยภาพงานฝีมือ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไทย ดึงอัตลักษณ์ไทยเฟ้นหาบุคลากรสาขาหัตถกรรมไทยในพื้นที่ พร้อมเชื่อมโยงโอกาส “ให้ธุรกิจไทยที่ดีคู่ชุมชน" เพิ่มการกระจายรายได้สู่ชุมชน หนุนบุคลากรหัตถกรรมไทยสู่เวทีโลก
นายสุรพล ปลื้มใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบุคลากรและงานหัตถอุตสาหกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านพร้อมยกระดับศักยภาพบุคลากรและงานหัตถกรรมไทย ให้มีทักษะและองค์ความรู้ ครอบคลุมงานหัตถกรรมฝีมือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทักษะฝีมือแห่งมรดกภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่ต้นกำเนิดจนถึงการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน เพื่อตอบรับกระแสตลาดโลก งานหัตถกรรมไทยที่สะท้อนถึงความร่วมมือของคนในชุมชน สร้างสรรค์ออกมาเป็นงานหัตถกรรมอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความยั่งยืน ผ่านบุคลากรหัตถอุตสาหกรรมไทยที่มีดีไซน์ผสานนวัตกรรมให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อม (DIPROM)
ภายใต้นโยบาย "ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้" ของ นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา ด้วยกลยุทธ์ให้ทักษะใหม่ ที่เน้นการเพิ่ม และสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานในสาขาหัตถอุตสาหกรรมไทยผ่าน "กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหัตถอุตสาหกรรมไทย" ภายใต้โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรหัตถอุตสาหกรรมไทย (Fashion Alliance) โดยการพัฒนาบุคลากรและต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการให้ทักษะด้านฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการผลิตงานหัตถกรรมที่จำเป็นในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย รวมถึงความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับหัตถกรรมไทย ตลอดจนการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดไปสู่ตลาดโลก อันจะเป็นการผลักดันบุคลากรและงานหัตถกรรมไทยให้เป็นศูนย์กลางงานศิลปหัตถกรรมระดับโลก
สำหรับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหัตถอุตสาหกรรมไทยนี้ ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมไทยอย่างรอบด้าน มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ บุคลากร นักออกแบบ หรือผู้ประกอบการด้านหัตถอุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมสาขางานผ้าพื้นเมือง งานปัก เครื่องหนัง เซรามิก เครื่องจักสานและอื่น ๆ ด้วยกลยุทธ์ เสริมทักษะเก่าให้ทักษะใหม่ เติมศักยภาพพัฒนาผู้ประกอบการไทยครอบคลุมทุกมิติจำนวน 111 รายไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการตลาด การพัฒนาธุรกิจ และสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ การเขียนแผนธุรกิจ เวิร์กชอป การบ่มเพาะเชิงลึก และศึกษาดูงานต้นแบบ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถจัดทำแผนโมเดลธุรกิจและนำไปต่อยอดได้จริง และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกิจกรรมในครั้งนี้
นายสุรพลฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประกวดการเขียนแผนธุรกิจโดยผู้ชนะได้รับสิทธิ์ในการออกบูธเพื่อทดสอบตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ประกอบด้วย 5 ราย ดังนี้ รางวัลที่ 1 คุณธิดารัตน์ สินทอง แบรนด์ ลิเภาโพธิ์เสด็จ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 คุณกุลริศา คำวิสุทธิ์ แบรนด์ KRAJOODBANRAO ORIGINAL รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลที่ 3 คุณพิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด แบรนด์ PIROON รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย คุณเพียงระตา พรมาลิน แบรนด์ ETHNICABACA รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย คุณนันท์นภัส ศรีวรรณ แบรนด์ HOM STUDIO รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
โดยรางวัลอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 รวมถึงรางวัลชมเชย ได้รับสิทธิ์ทดสอบตลาดภายในประเทศในงาน Mega Shows Bangkok 2025 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2568 และได้รับสิทธิ์ทดสอบตลาดต่างประเทศในงาน “The 67th Osaka International Gift Show 2025” เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2568 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม “ดีพร้อม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหัตถอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่เวทีโลกผ่านการให้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นสำหรับยุคดิจิทัล ให้โอกาสโตไกลสู่สากล ผ่านการทดสอบตลาดในต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการแข่งขันทางด้านการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง และ ให้ธุรกิจไทยที่ดีคู่ชุมชน และเพิ่มการกระจายรายได้สู่ชุมชน และเป็นการยกระดับหัตถอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนหัตถอุตสาหกรรมไทยด้วยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์และมูลค่าสูง ตลอดจนผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางงานศิลปหัตถกรรมระดับโลก อันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับหัตถอุตสาหกรรมไทยในเวทีระดับสากลอย่างยั่งยืน” นายสุรพลฯ กล่าวทิ้งท้าย
