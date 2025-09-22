ต้นเข็มไม้ริมรั้วสู่บอนไซ ราคาหลักหลักแสน

บอนไซ Bonsai ไม้ประดับที่มีมูลค่าสูง เพราะกว่าจะมาเป็นบอนไซแต่ละต้น ผู้ปลูกต้องใช้เวลา จัดการ ทำอย่างไร ให้ต้นไม้เล็กมีรูปทรงที่สวยงาม ซึ่งที่ผ่านมาเวลานึกถึงบอนไซ ก็จะนึกถึงไม้ประดับอยู่ไม่กี่ประเภท แต่วันนี้ มีไม้ประดับหลายประเภทที่ถูกนำมาทำเป็น บอนไซ เช่นเดียวกับ ต้นเข็ม ไม้ประดับราคาถูก ไม่มีใครเคยนำมาทำเป็นบอนไซมาก่อน แต่วันนี้ เราได้เห็นบอนไซ ต้นเข็ม ที่ทางเพจ I Love Bonsai นำมาลงให้ได้รู้จักบอนไซต้นเข็ม มูลค่าไม่ธรรมดา บอก ราคาสูงถึงหลักแสนบาท
ข้อดีของต้นเข็มในการเลือกมาทำบอนไซ
1. กิ่งแตกกอและฟอร์มกิ่งดี
ต้นเข็มแตกกิ่งก้านแผ่ได้หนาแน่น สามารถควบคุมทิศทางกิ่งเพื่อสร้างฟอร์มบอนไซได้ง่าย
2. ใบขนาดเล็กและลดขนาดได้
จุดเด่นสำคัญคือ ใบเข็มมีขนาดเล็กอยู่แล้ว เมื่อควบคุมน้ำ ปุ๋ย และการเด็ดยอดอย่างถูกวิธี ใบสามารถเล็กลงไปอีกจนเหมาะสมกับสัดส่วนบอนไซ
3. เปลือกและลำต้นมีเสน่ห์
ต้นเข็มที่มีอายุหลายสิบปีจะพัฒนาเปลือกแตก หยาบ และมีร่องลึก ทำให้ดูมีความเก่าแก่ เป็นลักษณะที่นักสะสมบอนไซชื่นชอบ
4. ทนทานและปรับตัวเก่ง
เข็มเป็นไม้ที่ทนแดดและน้ำได้ดี โตในดินทั่วไปได้ ไม่เรื่องมากเหมือนไม้บางชนิด เหมาะกับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับมืออาชีพ
ทั้งนี้ ต้นเข็มนำมาทำบอนไซ เลือกที่มีรากโชว์สวย ลำต้นบิดฟอร์มกิ่งสมดุล สามารถซื้อขายในราคาหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน ขึ้นอยู่กับอายุ ความสมบูรณ์ และฝีมือการจัดรูป
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ I Love Bonsai