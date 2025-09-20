เปิดศึกบนโลกโซเชียลฯ "ออม สุชาร์" และ "พริม ณัฐชา" กรณีถือหุ้น แบรนด์เครื่องสำอาง Fleen

ตอนนี้ ประเด็นร้อน เรื่องราวดราม่า ระหว่าง นักแสดงสาว “ออม สุชาร์” และ “พริม ณัฐชา ชุณหะ” เรื่องการอ้างว่าทางดาราสาวหุ้นส่วนเข้าฮุบกิจการ ธุรกิจเครื่องสำอางแบรนด์ Fleen ที่ก่อตั้งมาด้วยกัน จนต้องออกมาตอบโต้กันในรายการโหนกระแส ตามที่เป็นข่าว และได้นำเรื่องราวที่ถูกสรุปไว้โดย เจ้าของบัญชีเฟสบุ๊ก ชื่อว่า เมเหม๋ คชรัตน์ มาถ่ายทอดต่อ โดยได้มีการสรุปเหตุการ์ รายละเอียดได้ ตามนี้
โดย เจ้าของบัญชีเฟสบุ๊กเมเหม๋ คชรัตน์ ได้เล่าตั้งแต่ เรื่องราวเมื่อปี 2559 ทางพริม ณัฐชา ได้ร่วมกับนักแสดง ชื่อ น้ำชา ทำเครื่องสำอาง แบรนด์เนส ทะเลาะกันได้ถอนหุ้นออกมา (น่าจะเป็น บริษัท แร้ด คอสเมติกส์ จำกัด ) RED COSMETIC ตามที่เป็นข่าว ว่า น้ำชาเปิดตัวเรื่องสำอาง เมื่อปี 2560
ปี 2565 หรือปี 2566 ผู้เขียนบอกว่าจำปีไม่ได้ชัด ทางอดีตผู้จัดการของ นักแสดง ออม สุชาร์ ชื่อ ศสา พิมพสรณ์ ชีวภาคย์โสภณ ได้ชักชวน ออม สุชาร์ มารู้จักกับ พริม ณัฐชา มีประสบการณ์ด้านการทำแบรนด์เครื่องสำอาง เพื่อร่วมหุ้นกันเปิดตัวแบรนด์ Fleen โดยออม สุชาร์ ถือหุ้น 48% พริม ณัฐชา 48% และ ศสา 4 %
ทั้งนี้ ทาง ออม สุชาร์ ทราบว่าทาง พริม ณัฐชา เคยผลิตเครื่องสำอางค์แบรนด์เนส และนึกว่าเลิกกิจการไปแล้ว เพราะทางออมตรวจสอบก็ไม่มีการส่งงบประมาณ เลยคิดว่าเลิกทำไปแล้ว
จนกระทั่งวันหนึ่ง ในปี 2566 ทางพริม ก็เอาเครื่องสำอางแบรนด์เนสมาให้ออมลองใช้ บอกนี่ไงพี่ออม แบรนด์ของหนูที่หนูเคยทำทาง ออมจะแต่งหน้ารีวิวอยู่แล้ว ก็จะบอกว่าตัวนี้ใช้อะไรบ้าง ตาใช้อะไรบ้าง ครีมรองพื้นใช้อะไรบ้าง และวันนั้นออมก็ใช้ครีมรองพื้นเนส ที่พริมเอามาให้ใช้ ที่พริมอ้างว่า ออมทราบยังช่วยโปรโมทให้เลย
ตรงนี้ เองน่าจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ ออม สุขาร์ รู้สึก ว่า ทำไม พริม และสามี กลับมาทำแบรนด์เนส ปี2566 น้องสาวออมไปพบ รายชื่อเครื่องสำอาง คำสั่งซื้อ ของแบรนด์เนส โผล่มาในเวปบริษัท Fleen และทางออมโทรหาพริม (พร้อมกับอัดเสียงอีกฝ่าย บอกว่า กำลังหาจังหวะ บอกออม พร้อมกับบอกว่า แบรนด์เดียวหนูไม่พอกิน
หลังจากนั้น ออมเริ่มปรึกษาคนรอบข้าง ว่าถ้าเกิดลักษณะไม่ซื่อแบบนี้ ต้องทำอย่างไร ก็ได้ข้อสรุปว่า ต้องซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อเป็นเสียงส่วนใหญ่ และเมื่อปี2566 ออมติดต่อขอซื้อหุ้น4%จากอดีตผู้จัดการ ศลา โดยทางอดีตผู้จัดการ จะขายในราคา 3 ล้านบาท แต่ ต่อรองและมาจบที่ 2.5 ล้านบาท โดยทางอดีตผู้จัดการ ศลา ได้บอก ทางออม ว่าเงินปันหุ้นของปี65 ที่จะจ่ายปี66 ทางออมจะต้องจ่ายให้ตนด้วยนะ ซึ่งทาง ออมรับปาก
และประเด็นที่ทำให้ ทางพริม และ ออม เกิดความไม่พอใจกันขึ้นมา ก่อนหน้าจะรู้ว่าอดีตผู้จัดการขายหุ้นให้ออม คือ ทางพริม บอกให้ออมเซ็นต์ ห้ารับงานรีวิวเครื่องสำอางอื่นๆ ตลอดการร่วมหุ้นกับ Fleen แต่ทางออม ไม่เซ็นต์
และทาง พริม ก็เลยจะขายหุ้นให้ออม 10ล้าน แต่ทางออมไม่เอา และทางพริมก็จะขอซื้อหุ้น แต่ออมจะขายในราคา 32 ล้าน เพราะทางออมมองว่า พริม หักหลัง สุดท้ายก็เลยตกลงกันไม่ได้
ด้าน “พริม” ออกมาชี้แจงว่า ออมไม่โอเค แต่ไม่ยอมคุย ทั้งๆที่เธอพยายามคุยและติดต่อไป และบอกว่าตนเองได้ ขาย RAD ทิ้งเพื่อความสบายใจของออม แต่ออมไม่คุย ออมเลยไปซื้อ 4% ลับหลัง และเขี่ยพริมออก เอาครอบครัวตัวเองมาบริหาร วางแผนจะเอาเงินออกจากบริษัทโดยค่าจ่ายพรีเซนเตอร์ให้ตัวเอง โดยครอบครัวตัวเองเป็นคนโหวต เพื่อทำให้มูลค่าบริษัทลดลงและแบ่งปันผลไม่ได้ และยังมีการตอบโต้กันไปมา ถึงประเด็นที่ ทางพริม จะเปิด 2 บริษัท เพื่อมาแข่ง ทำให้ออมไม่พอใจ
ส่วนการถือหุ้นของ ออม สุชาร์ ทำให้ พริม ไม่สามารถทำอะไรได้ เป็นชนวนเหตุทำให้ทั้งสอง ทะเลาะกัน จนมีเรื่องอื่น สาวไส้กันออกมามากมาย ส่วนใครผิดใครถูก และยังมีเรื่องที่เจ้าของตัวจริง พิม พิมประภา เจ้าของ แร้ด คอสเมติก ที่ทำหนังสือออกมายืนยัน ว่า พริม ณัฐชา ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์ แร้ด ยิ่งทำให้หลายคนงง กันเข้าไปใหญ่