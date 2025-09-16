(ชมคลิป) “จ๊อบ นิธิ” กับ 20 ปี บนเส้นทางธุรกิจ “ผลิตสื่อ” ต่อยอดเป็นโปรดักส์เฮาส์และเอเจนซี่ ผลิตสื่อครบวงจร

คนส่วนใหญ่มักรู้จักและคุ้นเคยกับ “คุณจ๊อบ- นิธิ สมุทรโคจร” ในฐานะนักแสดง นายแบบ และพิธีกรชื่อดัง ที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนาน แต่ในอีกบทบาทหนึ่ง เขาคือผู้ชายที่สร้างฝันให้เป็นจริง ด้วยการพาผู้ชมไปสัมผัสโลกกว้างใหญ่ผ่านรายการท่องเที่ยว ชื่อ “สมุทรโคจร” ผลิตภายใต้ บริษัท สานฟ้า จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์มายาวนานกว่า 20 ปี
การเดินทางในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อออนไลน์เข้ามาดิสรัปชันสื่อยุคเก่าอย่างรุนแรง ในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อจะพาธุรกิจให้สามารถก้าวเดินต่อไปได้ กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้ต้องออกจากเซฟโซน ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่การเป็นโปรดักชั่น เฮาส์ และเอเจนซี่ ผลิตสื่อครบวงจร โดยมี SME D Bank เป็นแรงหนุน ช่วยให้กล้าสานต่อความฝันอย่างมั่นใจ
นายนิธิ สมุทรโคจร หรือ จ๊อบ เล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ เกิดจากความหลงใหลการเดินทางท่องเที่ยว และเมื่อวันหนึ่งได้ดูรายการ “Lonely Planet” จากต่างประเทศ แล้วหันกลับมามองที่ประเทศไทยยังไม่มีใครทำรายการทีวีลักษณะนี้เลย กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ “สมุดโคจร” รายการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ไม่ได้แค่พาไปชมสถานที่ แต่เชิญชวนมองลึกลงไปถึงรากของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน และเปิดโลกให้คนไทยได้เห็นสิ่งดีงามในมุมต่าง ๆ ของโลกที่อาจเชื่อมโยงให้นำมาใช้สร้างโอกาสหรือประโยชน์ในเมืองไทยได้
“บริษัท สานฟ้า จำกัด” เริ่มเปิดเมื่อปี 2548 ในช่วงแรก รายการประสบความสำเร็จเกินกว่าฝันที่วางไว้เสียอีก เพราะหลังออกอากาศได้เพียงปีกว่า ๆ มีมากกว่า 30 ประเทศยื่นข้อเสนอให้รายการไปถ่ายทำรีวิว นอกจากนั้น ต่อยอดขยายผลิตรายการโทรทัศน์อื่นๆ อีกกว่า 10 รายการ
จากช่วง 10 ปีแรก ที่ธุรกิจเติบโตด้วยดีเสมอ กระทั่ง ในช่วง 10 ปี หลังจากเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อออนไลน์เริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการทีวีมากขึ้นเรื่อย ๆ พฤติกรรมผู้บริโภคหันไปชมผ่านช่องทางอื่นทดแทน ซึ่งในมุมมองของคุณจ๊อบ ยอมรับว่า เป็นเรื่องความยากมากที่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งคุ้นเคยและชำนาญในวิธีการเดิม ๆ จะกล้าออกจากพื้นที่ปลอดภัย หรือ “เซฟโซน” ของตัวเอง เพื่อจะก้าวไปสู่โลกใบใหม่ที่สุดแสนจะท้าทาย
“ผมมีความสุขและภาคภูมิใจกับการผลิตรายการโทรทัศน์มาก แต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่สื่อใหม่ได้รับความนิยมมากกว่า เราก็ต้องปรับตัว ซึ่งความยากที่สุดของการปรับเปลี่ยน คือ การออกจากเซฟโซนของตัวเอง และด้วยกลุ่มผู้ชมหลักของผม ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานอายุ 40 ปีขึ้นไป การปรับตัวของเราจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ Content ของเราไปอยู่บนสื่อใหม่ และได้รับความนิยมเหมือนเดิม” คุณจ๊อบ ระบุ
ไม่เท่านั้น บริษัท สานฟ้า จำกัด ยังปรับตัว ด้วยการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สู่การเป็นโปรดักชั่น เฮาส์ และเอเจนซี่ครบวงจร เช่น รับจัดอีเวนต์ งานประชาสัมพันธ์ ซื้อโฆษณา และทำแคมเปญที่ให้แก่องค์กรต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีลูกค้าหลักคือ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
ทั้งนี้ ด้วยขั้นตอนการรับงานลักษณะนี้ บริษัทจำเป็นต้องลงทุนแทบทุกอย่างก่อน แล้วเก็บเงินทีหลังเมื่องานเสร็จ ซึ่งการเป็นผู้ประกอบการระดับเอสเอ็มอีที่มีสายป่านสั้น แม้จะมีงานเข้ามาจำนวนมาก แต่ธุรกิจต้องเผชิญปัญหาขาดสภาพคล่อง จนถึงจุดที่ต้องเลือกระหว่างจะ “สานต่อความฝัน” หรือ “หยุดเดิน”
จนเมื่อได้พบกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มาช่วยเติมทุนเสริมสภาพคล่อง เสมือนน้ำมันที่ผลักดันให้ธุรกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ สามารถรับงานต่าง ๆ ที่เข้ามาได้อย่างไม่มีปัญหา และต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังเป็นพันธมิตรคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้ บริษัท สานฟ้า จำกัด กล้าจะสานต่อความฝันสู่การเป็นโปรดักชั่น เฮาส์ และเอเจนซี่ครบวงจร ที่พร้อมยืนหยัดบนโลกของสื่อยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจ
อย่างไรก็ตามในโลกของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน คุณจ๊อบได้พาธุรกิจ บริษัท สานฟ้า จำกัด โคจรผ่านช่วงเวลาทั้งสุขและทุกข์มานานกว่า 20 ปี การปรับตัวถึงจะยาก หากแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าสู่การเป็นโปรดักชั่น เฮาส์ และเอเจนซี่ครบวงจรที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง ด้วยทีมงานเปี่ยมศักยภาพ เพื่อคว้าเป้าหมาย สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง สามารถฝ่าพันทุกอุปสรรค และพร้อมเขียนเรื่องราวการโคจรสู่เส้นทางธุรกิจสายใหม่ ลงในสมุดบันทึกแห่งความสำเร็จต่อไปอีกนานเท่านาน
ติดต่อเพิ่มเติม
Facebook : สมุดโคจร Samudkojorn
