xs
xsm
sm
md
lg

(ชมคลิป) “จ๊อบ นิธิ” กับ 20 ปี บนเส้นทางธุรกิจ “ผลิตสื่อ” ต่อยอดเป็นโปรดักส์เฮาส์และเอเจนซี่ ผลิตสื่อครบวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คนส่วนใหญ่มักรู้จักและคุ้นเคยกับ “คุณจ๊อบ- นิธิ สมุทรโคจร” ในฐานะนักแสดง นายแบบ และพิธีกรชื่อดัง ที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนาน แต่ในอีกบทบาทหนึ่ง เขาคือผู้ชายที่สร้างฝันให้เป็นจริง ด้วยการพาผู้ชมไปสัมผัสโลกกว้างใหญ่ผ่านรายการท่องเที่ยว ชื่อ “สมุทรโคจร” ผลิตภายใต้ บริษัท สานฟ้า จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์มายาวนานกว่า 20 ปี

การเดินทางในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อออนไลน์เข้ามาดิสรัปชันสื่อยุคเก่าอย่างรุนแรง ในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อจะพาธุรกิจให้สามารถก้าวเดินต่อไปได้ กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้ต้องออกจากเซฟโซน ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่การเป็นโปรดักชั่น เฮาส์ และเอเจนซี่ ผลิตสื่อครบวงจร โดยมี SME D Bank เป็นแรงหนุน ช่วยให้กล้าสานต่อความฝันอย่างมั่นใจ


นายนิธิ สมุทรโคจร หรือ จ๊อบ เล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ เกิดจากความหลงใหลการเดินทางท่องเที่ยว และเมื่อวันหนึ่งได้ดูรายการ “Lonely Planet” จากต่างประเทศ แล้วหันกลับมามองที่ประเทศไทยยังไม่มีใครทำรายการทีวีลักษณะนี้เลย กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ “สมุดโคจร” รายการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ไม่ได้แค่พาไปชมสถานที่ แต่เชิญชวนมองลึกลงไปถึงรากของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน และเปิดโลกให้คนไทยได้เห็นสิ่งดีงามในมุมต่าง ๆ ของโลกที่อาจเชื่อมโยงให้นำมาใช้สร้างโอกาสหรือประโยชน์ในเมืองไทยได้


“บริษัท สานฟ้า จำกัด” เริ่มเปิดเมื่อปี 2548 ในช่วงแรก รายการประสบความสำเร็จเกินกว่าฝันที่วางไว้เสียอีก เพราะหลังออกอากาศได้เพียงปีกว่า ๆ มีมากกว่า 30 ประเทศยื่นข้อเสนอให้รายการไปถ่ายทำรีวิว นอกจากนั้น ต่อยอดขยายผลิตรายการโทรทัศน์อื่นๆ อีกกว่า 10 รายการ


จากช่วง 10 ปีแรก ที่ธุรกิจเติบโตด้วยดีเสมอ กระทั่ง ในช่วง 10 ปี หลังจากเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อออนไลน์เริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการทีวีมากขึ้นเรื่อย ๆ พฤติกรรมผู้บริโภคหันไปชมผ่านช่องทางอื่นทดแทน ซึ่งในมุมมองของคุณจ๊อบ ยอมรับว่า เป็นเรื่องความยากมากที่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งคุ้นเคยและชำนาญในวิธีการเดิม ๆ จะกล้าออกจากพื้นที่ปลอดภัย หรือ “เซฟโซน” ของตัวเอง เพื่อจะก้าวไปสู่โลกใบใหม่ที่สุดแสนจะท้าทาย


“ผมมีความสุขและภาคภูมิใจกับการผลิตรายการโทรทัศน์มาก แต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่สื่อใหม่ได้รับความนิยมมากกว่า เราก็ต้องปรับตัว ซึ่งความยากที่สุดของการปรับเปลี่ยน คือ การออกจากเซฟโซนของตัวเอง และด้วยกลุ่มผู้ชมหลักของผม ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานอายุ 40 ปีขึ้นไป การปรับตัวของเราจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ Content ของเราไปอยู่บนสื่อใหม่ และได้รับความนิยมเหมือนเดิม” คุณจ๊อบ ระบุ


ไม่เท่านั้น บริษัท สานฟ้า จำกัด ยังปรับตัว ด้วยการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สู่การเป็นโปรดักชั่น เฮาส์ และเอเจนซี่ครบวงจร เช่น รับจัดอีเวนต์ งานประชาสัมพันธ์ ซื้อโฆษณา และทำแคมเปญที่ให้แก่องค์กรต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีลูกค้าหลักคือ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ

ทั้งนี้ ด้วยขั้นตอนการรับงานลักษณะนี้ บริษัทจำเป็นต้องลงทุนแทบทุกอย่างก่อน แล้วเก็บเงินทีหลังเมื่องานเสร็จ ซึ่งการเป็นผู้ประกอบการระดับเอสเอ็มอีที่มีสายป่านสั้น แม้จะมีงานเข้ามาจำนวนมาก แต่ธุรกิจต้องเผชิญปัญหาขาดสภาพคล่อง จนถึงจุดที่ต้องเลือกระหว่างจะ “สานต่อความฝัน” หรือ “หยุดเดิน”


จนเมื่อได้พบกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มาช่วยเติมทุนเสริมสภาพคล่อง เสมือนน้ำมันที่ผลักดันให้ธุรกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ สามารถรับงานต่าง ๆ ที่เข้ามาได้อย่างไม่มีปัญหา และต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังเป็นพันธมิตรคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้ บริษัท สานฟ้า จำกัด กล้าจะสานต่อความฝันสู่การเป็นโปรดักชั่น เฮาส์ และเอเจนซี่ครบวงจร ที่พร้อมยืนหยัดบนโลกของสื่อยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจ


อย่างไรก็ตามในโลกของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน คุณจ๊อบได้พาธุรกิจ บริษัท สานฟ้า จำกัด โคจรผ่านช่วงเวลาทั้งสุขและทุกข์มานานกว่า 20 ปี การปรับตัวถึงจะยาก หากแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าสู่การเป็นโปรดักชั่น เฮาส์ และเอเจนซี่ครบวงจรที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง ด้วยทีมงานเปี่ยมศักยภาพ เพื่อคว้าเป้าหมาย สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง สามารถฝ่าพันทุกอุปสรรค และพร้อมเขียนเรื่องราวการโคจรสู่เส้นทางธุรกิจสายใหม่ ลงในสมุดบันทึกแห่งความสำเร็จต่อไปอีกนานเท่านาน

ติดต่อเพิ่มเติม
Facebook : สมุดโคจร Samudkojorn



* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *

(ชมคลิป) “จ๊อบ นิธิ” กับ 20 ปี บนเส้นทางธุรกิจ “ผลิตสื่อ” ต่อยอดเป็นโปรดักส์เฮาส์และเอเจนซี่ ผลิตสื่อครบวงจร
(ชมคลิป) “จ๊อบ นิธิ” กับ 20 ปี บนเส้นทางธุรกิจ “ผลิตสื่อ” ต่อยอดเป็นโปรดักส์เฮาส์และเอเจนซี่ ผลิตสื่อครบวงจร
(ชมคลิป) “จ๊อบ นิธิ” กับ 20 ปี บนเส้นทางธุรกิจ “ผลิตสื่อ” ต่อยอดเป็นโปรดักส์เฮาส์และเอเจนซี่ ผลิตสื่อครบวงจร
(ชมคลิป) “จ๊อบ นิธิ” กับ 20 ปี บนเส้นทางธุรกิจ “ผลิตสื่อ” ต่อยอดเป็นโปรดักส์เฮาส์และเอเจนซี่ ผลิตสื่อครบวงจร
(ชมคลิป) “จ๊อบ นิธิ” กับ 20 ปี บนเส้นทางธุรกิจ “ผลิตสื่อ” ต่อยอดเป็นโปรดักส์เฮาส์และเอเจนซี่ ผลิตสื่อครบวงจร
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น