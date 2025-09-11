(ชมคลิป) “Khaisaeng ” นาฬิกาสั่งทำยูนิคชิ้นเดียว.. เคยส่งขายมาแล้วกว่า 10 ประเทศ

ทุกบ้านต้องมีนาฬิกา และวันนี้ นาฬิกาไม่ได้เป็นเพียงแค่บอกเวลา แต่นาฬิกาวันนี้ ต้องเป็นของแต่งบ้านด้วย การเลือกซื้อนาฬิกามีโจทย์ให้ผู้ขายต้องกลับมาคิด และออกแบบนาฬิกาแบบไหนสามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ และเป็นที่มาของ นาฬิกาแฮนด์เมดแนวรักษ์โลก แบรนด์ “ไขแสง Khaisaeng”
จากวิกฤติปี 40 สู่เจ้าของธุรกิจนาฬิกาแฮนด์เมด
ไขแสง ร่มโพธิ์ทอง เจ้าของแบรนด์ ไขแสง แฮนด์เมด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายนาฬิกาแฮนด์เมด สามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ต้องการได้ เล่าว่า ตนเองได้เริ่มจากเมื่อปี 2540 ได้ลาออกจากงาน หลังจากที่บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต เศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 40 ในครั้งนั้น และด้วยตัวเองเป็นคนชอบทำงานแฮนด์เมด ก็เลยลองทำสินค้าแฮนด์เมดออกมาขาย
และงานแฮนด์เมดแบบไหนละถึงจะขายได้ ถ้าจะทำของแต่งบ้าน ก็ต้องเป็นของแต่งบ้านที่มีฟังก์ชั่นการใช้งาน ถึงจะขายได้ง่าย สุดท้ายมาลงตัวที่นาฬิกาแฮนด์เมด ที่มีหนึ่งเดียวแบบไม่ซ้ำใคร ลูกค้าสามารถสั่งทำตามแบบของตัวเองได้ หรือ จะเลือกแบบที่ทางร้านทำออกมาแล้วก็ได้ เช่น กัน รูปแบบนาฬิกาของเราจะเป็นทรงสี่เหลี่ยม เท่านั้น
นำเรื่องราวความเป็นไทย ถ่ายทอดลงบนนาฬิกา
ไขแสง บอกว่า ในส่วนรูปแบบของนาฬิกา จะนำเรื่องราวความเป็นไทย ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เช่น จำลองท้องทะเลไทย หรือ งานช้างไทย สัญลักษณ์ของไทย ต่างชาติชื่นชอบสินค้าของเรา เพราะสามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ หรือ การออกแบบเป็นของขวัญมงคล เช่น เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนา มีข้าว หรือ การนำรูปแบบปลาตะเพียน ปลาคราฟสีทองมาใส่ในนาฬิกาของเรา หลายคนชอบของมงคล ซื้อไปใช้เอง หรือ ซื้อไปเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็ได้
“ทั้งนี้ ที่เราให้ความสำคัญกับการออกแบบที่สื่อถึงความเป็นไทย เราไม่ได้แค่อยากจะให้ลูกค้าต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยได้ของฝากที่แสดงถึงความเป็นไทยเท่านั้น แต่เราต้องการให้ต่างชาติที่มาประเทศไทย ได้จดจำความรู้สึก และความทรงจำดีๆ กับไปประเทศของเค้าและต้องการจะกลับมาอีก ผ่านรูปแบบนาฬิกาของเรา”
ผลิตจากเศษวัสดุและของเหลือทิ้งจากธรรมชาติ
ในส่วน วัสดุที่นำมาใช้ในการทำนาฬิกา ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่วัสดุหาได้จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพืช เส้นใยจากพืช เศษไม้ ใบไม้ เศษผ้า เป็นต้น และกลายเป็นจุดขายที่นักท่องเที่ยว ต่างชาติ หรือ ลูกค้าต่างชาติที่ซื้อไปขายต่อ ชื่นชอบ เพราะเข้ากับการรณรงค์ เรื่องสิ่งแวดล้อมที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ด้วย
ก่อนโควิดขายต่างชาติอย่างเดียว ส่งขายกว่า 10 ประเทศ
สำหรับการทำตลาด ในช่วงก่อนโควิด ขายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีออเดอร์ค่อนข้างเยอะ ปีหนึ่งมีรายได้หลายล้านบาท เพราะลูกค้าต่างประเทศ ที่เป็นลูกค้าของเรา มีทั้งที่ซื้อปลีก และสั่งทำไปจำหน่ายที่ประเทศของเค้าก็มี เพราะเราเป็นงานแฮนด์เมด ลูกค้าต้องการรูปแบบไหน ก็สามารถสั่งทำได้ ส่วนลูกค้าคนไทย มาสั่งทำไปเป็นของฝากวันเกิด วันรับปริญญา วันแต่งงาน วันขึ้นบ้านใหม่ มาสั่งทำในรูปแบบที่ต้องการสามารถใส่ชื่อคนรับ หรือ รูปแบบที่ผู้รับชื่นชอบ ก็สามารถจัดใส่ลงในนาฬิกาได้ และที่สำคัญจะได้ของขวัญชิ้นพิเศษที่ไม่เหมือนใคร
ในส่วนช่องทางการขาย เปิดร้านอยู่ที่สวนจตุจักร ต้องบอกว่า ช่วงนี้ตลาดสวนจตุจักรซบเซามาก ลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยมาเยอะ หายไปหมด ลูกค้าต่างชาติที่เป็นลูกค้าออเดอร์เข้ามาประจำ ก็หายไปเช่นกัน ซึ่งน่าจะมาจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในตลาดที่มีสูงขึ้น พอเราได้รับผลกระทบก็กระทบกับแรงงานของเราด้วย เพราะต้องเลิกจ้างแรงงานที่ส่งเราส่งงานให้เค้าทำ กระทบกันเป็นทอดๆ
สร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
โดยปัจจุบันแรงงานของเราจะไม่มีแรงงานที่จ้างประจำ แต่ใช้แรงงานผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน แทน เป็นการสร้างงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้น รวมถึงตัวเองก็เป็นผู้สูงอายุด้วย เราก็เลยอยากจะสนับสนุนการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ ให้มีงานทำ มีรายได้ และ ต้องทำงานหนักเกินไป
การปรับตัวของเรา ตอนนี้ คือ การลดต้นทุน และการหันมาให้ความสำคัญกับการทำตลาดในประเทศให้มากขึ้น เช่น การทำนาฬิกา ที่ลูกค้าสามารถร่วมออกแบบกับเราได้ หรือ นาฬิกาในแบบพิเศษ ที่ลูกค้านำไปมอบในโอกาสพิเศษ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดี กับตลาดลูกค้าคนไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม นักศึกษา หรือ วัยทำงาน ที่มองหาของขวัญชิ้นพิเศษ
หันมาจับตลาดคนไทย เน้นสินค้าสั่งทำเฉพาะ
ทั้งนี้ การแข่งขันในตลาดของคนไทยด้วยกัน การแข่งขันสูงเช่นกัน สำหรับลูกค้าคนไทย ไม่ได้มองหาสินค้าที่มีความสวยงามอย่างเดียว แต่ต้องแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และถ้ามีเพียงชิ้นเดียวยิ่งดี ซึ่งการออกแบบงานของเรา จำเป็นที่จะต้องทำให้ได้หลากหลายแบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำงานปั้น เข้ามาใส่ในนาฬิกา เช่น รูปปั้นงานรับปริญญา หรือเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ชื่อสถาบัน นอกจากนี้ เรายังสามารถใส่ฟังก์ชั่นลูกเล่น ต่างๆ เช่น นาฬิกาไฟ เป็นแสงไฟสีต่างๆ ตามวัน โดยในแต่ละวันจะขึ้นไฟสีตามวันในแต่ละสัปดาห์ เป็นต้น
ไขแสง พูดถึงตลาดต่างประเทศว่า ในส่วนของตลาดต่างประเทศ ไม่ได้หายหมดเสียทีเดียว ทางร้านก็ยังพอจะมีออเดอร์แต่ละประเทศอยู่ แต่ไม่เยอะเพราะยุคนี้ ไม่สต็อกสินค้ากัน มีประสบการณ์จากในช่วงโควิดที่สต็อกสินค้าเยอะ และขายไม่ได้ ปัจจุบันลูกค้าต่างประเทศ สั่งไม่เยอะ เอาแค่หิ้วใส่กระเป๋ากลับประเทศได้ ถ้าอยากได้ก็จะสั่งเพิ่ม และปัจจุบันการขนส่งสินค้าก็สะดวกมากขึ้น มีบริษัทขนส่งอำนวยความสะดวกให้แม้ส่งสินค้าไม่เยอะ ลูกค้าต่างประเทศก็เลยไม่สต็อกสินค้า หมดแล้วค่อยสั่ง
สำหรับลูกค้าที่สั่งทำ หรือ เมดทูออเดอร์ลูกค้าจะสั่งทำล่วงหน้า 7 วันรวมวันที่จัดส่ง ส่วนลูกค้าที่เลือกตามแบบที่เรามี สามารถส่งสินค้าได้ทันที่ไม่เกิน 2-3 วัน ที่ผ่านมา การทำงานของเรายึดหลักธรรมาภิบาล การก้าวผ่านวิกฤติมาได้ เพราะเรายึดหลักธรรมาภิบาล เวลาเราจะล้มในหลายคร้ง ได้ลูกค้าคอยช่วยเหลือ สั่งออเดอร์เข้ามา
วิกฤติโควิดคือโอกาสได้สินค้าใหม่ “พวงหรีด” ขายมาถึงทุกวัน
โดย ในช่วงโควิด ขายไม่ได้เลย ไม่มีเงินเข้ามาเลย เราก็ได้ลูกค้าช่วย ตอนนั้นคุยกับลูกค้าว่า ช่วงนี้แย่จังเลยมีแต่คนตาย อยากจะทำพวงหรีดขายมันเสียเลย และลูกค้าบอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ทำละ ก็เลยทำพวงหรีด เพราะเราทำงานแฮนด์เมดสามารถปรับเป็นอะไรก็ได้ และเราก็เลยได้พวงหรีดนาฬิกาแฮนด์เมดแนวรักษ์โลก ออกขายมาจนถึงทุกวันนี้
ติดต่อ Facebook : khaisaeng handmade
คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด