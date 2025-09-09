(ชมคลิป) เอ็นแอนด์เอ็นฟรุทส์ ส่ง “กล้วยหอมทอง” ขายเซเว่นฯ วันละ 9 หมื่นลูก เผยเซเว่นฯ กระจายรายได้เกษตรกร 2,010 ราย

ทำความรู้จักกับ “เอ็นแอนด์เอ็นฟรุทส์” ผู้ประกอบการ “กล้วยหอมทอง” จากจังหวัดเพชรบุรีที่ปลูกและขายให้กับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่เริ่มต้นจากกลุ่มเกษตรกรเพียง 10 คนและส่งขายวันละ 2,000-3,000 คน จนในปัจจุบันสามารถส่งขายกล้วยหอมทองได้สูงถึงวันละ 90,000 ลูก และเป็นหนึ่งในเกษตรกรกว่า 2,010 รายที่เซเว่น อีเลฟเว่นให้การสนับสนุนพร้อมทั้งสร้างอาชีพและรายได้ทั้งทุก 43 จังหวัดผ่านแนวคิด “SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
เซเว่นฯ เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรกล้วยหอมทอง สร้างอาชีพ-รายได้มั่นคง 2,010 รายทั่วประเทศ
เพื่อให้กล้วยหอมทองที่วางจำหน่ายมีคุณภาพดี เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ SME ในการสนับสนุนเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองทั่วประเทศ จำนวน 2,010 ราย จาก 43 จังหวัด อาทิ จังหวัดเพชรบุรี นครปฐม ปทุมธานี จันทบุรี กาญจนบุรี อุดรธานี ตาก และสตูล เป็นต้น ในการร่วมคัดเลือกพันธุ์ การดูแลผลผลิต ไปจนถึงการรับซื้อตามมาตรฐาน พร้อมให้คำแนะนำระบบ โรงแพ็คกล้วย เพื่อคัดเลือกและจัดส่งถึงสาขาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้กล้วยหอมทอง สด สะอาด และได้มาตรฐาน ปัจจุบันร้านเซเว่นฯ รับซื้อกล้วยหอมทอง กว่า 500,000 ลูกต่อวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้มั่นคงแก่เกษตรกรแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
นายอาคม คงกะเรียน ผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ หนึ่งในผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการสนับสนุน เล่าว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ปลูกกล้วยหอมคุณภาพสูง มีการเพาะปลูกต่อเนื่องมายาวนาน แต่การส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดใหญ่ยังเป็นข้อจำกัดของเกษตรกรท้องถิ่น จึงริเริ่มรวมกลุ่มผู้ปลูกกล้วยในจังหวัด และพัฒนาโรงแพ็คกล้วยที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับการจัดการผลผลิตและส่งเข้าจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น
“ผมเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเล็กในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2558 เพียง 10 ราย กับพนักงาน 8 คน ส่งวันละ 2,000–3,000 ลูก ปัจจุบันเอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ มีพนักงานราว 150 คน และเกษตรกรกว่า 400 ราย รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,000 ไร่ ทั้งในพื้นที่เพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ส่งกล้วยหอมทองให้เซเว่นฯ กว่า 90,000 ลูกต่อวัน การขยายผลผลิตนี้ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ยังช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับชุมชนเกษตรกรได้อย่างมั่นคง” นายอาคมกล่าว
ต้องยอมรับว่า “กล้วยหอมทองแพ็คแบบลูกเดี่ยว” คือหนึ่งในสินค้าที่ขายดีของร้านเซเว่นฯ เพราะสะดวก หยิบทานง่าย และเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ กล้วยหอมทองแต่ละลูกที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคใน เซเว่น อีเลฟเว่น ต้องผ่านกระบวนการ ตั้งแต่ ขั้นตอนการปลูก-เก็บเกี่ยว ปลูกจนกล้วยโตเต็มที่ด้วยระยะเวลา 9–12 เดือน นำผลผลิตที่โตเต็มที่มาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด เพื่อกำจัดฝุ่นละออง ขั้นตอนการบ่มแบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อยืดอายุและควบคุมคุณภาพ ขั้นตอนการแพ็ค ใช้ถุงเจาะรูเพื่อระบายอากาศ ป้องกันผิวกล้วยดำและเนื้อเละในระหว่างการจัดส่ง จากนั้นกล้วยจะถูกขนส่งไปยัง เซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ
เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ ส่งกล้วยหอมทองได้ต่อเนื่องทุกวันกว่า 10 ปี มาจากการที่ทีมของเซเว่นฯ เข้ามาช่วยวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ทำให้ทราบความต้องการผลผลิตในแต่ละวันล่วงหน้า สามารถบริหารการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่
นอกจากนี้ เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน ด้วยรางวัล SME ผู้ประกอบการชุมชน ในงาน “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2025” สะท้อนให้เห็นความตั้งใจและความร่วมมือกับเกษตรกรในชุมชน ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ที่ไม่ได้เน้นเพียงผลกำไร แต่เน้นการสร้างโอกาสและความมั่นคงให้กับผู้ปลูกกล้วยทุกคน ที่สำคัญกล้วยหอมทองที่ไม่ผ่านเกรดยังถูกนำไปสนับสนุนชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล และกิจกรรมสังคมต่างๆ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในพื้นที่อีกด้วย
สำหรับอนาคต นายอาคมวางแผนต่อยอดธุรกิจด้วยการ แปรรูปกล้วยหอมทอง ที่ไม่สามารถจำหน่ายเป็นผลสด เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกร พร้อมฝากข้อคิดถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ว่า “ศึกษาและเข้าใจธุรกิจและผลผลิตของคุณให้ดี รักษาคุณภาพและมาตรฐานให้สม่ำเสมอ ความอดทนและความตั้งใจจะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน”
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ผ่านแนวคิด “SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งส่งเสริมให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ แหล่งข้อมูล และเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ กลยุทธ์ 3 ให้ ของโครงการ ได้แก่ ให้ช่องทางจำหน่าย ให้ความรู้ และให้การเชื่อมโยงเครือข่าย
