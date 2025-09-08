“จ่าจ้า คอฟฟี่ ระนอง” - “จาริสต้า บาย จ่าจ้า กรุงเทพฯ” 2คาเฟ่คนไทยอยากรู้จักมากที่สุดในเวลานี้

ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ร้อนระอุ ในช่วงนี้ จนสุดท้ายได้นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 นายอนุทิน ชาญวีรกุล และด้วยเหตุนี้เอง ทำให้สื่อหลายสำนัก รวมถึงคนทั่วไป พุ่งเป้าไปที่หลังบ้าน หวานใจ นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 อย่าง “คุณจ๋า” “ธนนนทร์ นิราษิท” เจ้าของร้านกาแฟ “จ่าจ้า คอฟฟี่” JaJaa Coffee และ “จาริสต้า บาย จ่าจ้า” Jaristaa by JaJaa
JaJaa Coffee ร้านกาแฟ จ. ระนอง
ร้านดังหลังบ้าน “นายกฯ อนุทิน”
สำหรับจ่าจ้า คอฟฟี่ JaJaa Coffee เป็นร้านเครื่องดื่มสไตล์คาเฟ่ ให้บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่บน ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งร้านแห่งนี้ เปิดให้บริการมากว่า 19 ปี เปิดมานานขนาดนี้ ก็คงจะการันตรีได้ถึงคุณภาพและชื่อเสียงสะสมมานาน ถึงไม่ได้เป็นหลังบ้านนายกฯ คนใหม่ หลายคนเชื่อใจ และปักหมุดไปกินร้านนี้ เมื่อต้องแวะมาระนอง
โดย จุดเริ่มต้นของ JaJaa Coffee มาจากเมื่อ “คุณจ๋า-ธนนนทร์” เรียนจบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ หลังจากเรียนจบก็ได้หาประสบการณ์ โดยการทำงานเป็นพนักงานประจำอยู่ที่กรุงเทพฯระยะหนึ่ง ก่อนที่ครอบครัว คือ คุณแม่ได้เรียกตัวลูกทั้ง 4 คนกลับบ้าน เพื่อสานต่อกิจการของครอบครัว
ทั้งนี้ ครอบครัวคุณจ๋า ทำธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์อยู่ที่จังหวัดระนอง และเมื่อกลับมาอยู่บ้าน “คุณจ๋า” ได้ช่วยเหลือพี่สาวทำธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์ของครอบครัว อยู่ที่จังหวัดระนอง พอทำไปได้สักระยะหนึ่ง ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบเส้นทางนี้ ก็เลยขอครอบครัวมาเปิดร้านกาแฟ เป็นที่มาของ JaJaa Coffee ไอเดียการแต่งร้าน รวมถึงเมนูอาหารและเครื่องดื่ม เป็นไอเดียของคุณจ๋าเกือบทั้งหมด
เคยเป็นจุดนัดพบ นักการเมือง และข้าราชการลงพื้นที่ ระนอง
สำหรับ “จ่าจ้า คอฟฟี่” เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานของภาครัฐ และนักการเมือง เข้ามาใช้บริการ และยังเป็นจุดนัดพบของนักการเมือง และคณะรัฐมนตรี เมื่อครั้งไปลงพื้นที่จังหวัดระนองอยู่บ่อยครั้ง และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ “นายอนุทิน ชาญวีรกุล” นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งเป็นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี และได้มีโอกาสเดินทางลงพื้นที่ไปจังหวัดระนอง ก็ได้ไปใช้บริการ อาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน JaJaa Coffee ทำให้ได้มีโอกาสรู้จักกับ “คุณจ๋า” เจ้าของร้าน ตามคำแนะนำของ ส.ส.ในพื้นที่ จนได้สานต่อความสัมพันธ์กันก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2565
คุณจ๋า เคยให้สัมภาษณ์ ว่า ในช่วงเริ่มต้น JaJaa Coffee เป็นเพียงร้านเล็กๆ แต่ที่สามารถเดินมาถึงวันนี้ได้ เพราะได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัว ทำให้ร้านขยับขยายใหญ่ขึ้น จนสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทาง และแขกสำคัญที่เยือนจังหวัดระนองได้แบบไม่อายใคร
คาเฟ่ครบวงจร อาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก
ในส่วนเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ของทางร้าน ประกอบไปด้วย อาหารจานเดียวและอาหารทั่วไป เช่น มาม่าผัดกะเพรากรอบ ข้าวคลุกสมุนไพร และเมนูสปาเก็ตตี้ต่าง เช่น สปาเก็ตตี้ขี้เมา สปาเก็ตตี้พริกแห้งแซลมอน ข้าวคลุกกะปิ สุกี้แห้งกุ้ง สลัดปลาทอด ข้าวผัดต้มยำไข่เค็ม หมูชาบูอ้อร้อ ข้าวผัดไข่เบคอน ฯลฯ
ส่วนเมนูเครื่องดื่ม ซึ่งระนองมีชื่อเรื่องกาแฟ ทางร้านจัดกาแฟเมนูต่างๆ เอาไว้เสิร์ฟลูค้า ไม่ว่าจะเป็น กาแฟน้ำส้ม กาแฟเย็นสมูทตี้ น้ำพร้าวนมสดปั่น สับปะรดโซดา มัทฉะชาเขียว หรือ ถ้าชอบเมนูเครื่องดื่มแบบทูโทน ทางร้านก็มี เมนู โกโก้ ชาเขียว และเมนูสละลอยแก้วเสิร์ฟมาพร้อมชาเขียว เป็นต้น ส่วนเมนูเบเกอรี่ ร้านนี้ไม่แพ้ที่ไหน จากกระแสคนที่มองหาเค้กส้ม ทางร้านมีเค้กส้มเสิร์ฟในร้าน แต่เบเกอรี่เด่นของทางร้าน ก็ต้องเป็น บิสคอฟชีสเค้ก เค้กมัทฉะชาเขียว หรือแบบไทยๆ มีเค้กชาไทย และที่พลาดไม่ได้ ต้องบราวนี่ เป็นต้น
นอกจากนี้ เนื่องจาก “จ่าจ้า คอฟฟี่” เป็นร้านที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดระนองมักจะเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก “คุณจ๋า” ได้จัดพื้นที่ภายในร้าน เป็นมุมของฝากของที่ระลึกไว้บริการนักท่องเที่ยว และแขกที่มาเยือน โดยสินค้าในมุมของฝากประกอบไปด้วยสินค้าท้องถิ่นที่เป็นงานหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนอง เช่น กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ เสื้อ กางเกง ผ้านุ่ง หรือ ผ้าถุง จากผ้าปาเต๊ะ และของท้องถิ่นอื่นๆ ฯลฯ ซึ่ง เป็นงานฝีมือของคนในชุมชน ที่ตั้งใจทำออกมาอย่างปราณีต ต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นความตั้งใจของคุณจ๋า ที่ต้องการจะทำ “จ่าจ้า คอฟฟี่” แห่งนี้ ที่มีทั้ง อาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกไว้ต้อนรับแขกที่มาเยือนจังหวัดระนอง
Jaristaa by JaJaa คาเฟ่สไตล์ชิโน-โปรตุเกส ย่านบางเขน
หลังจากที่คุณจ๋าประสบความสำเร็จจากการเปิดร้านที่ จังหวัดระนอง ได้มีการขยายสาขามาเปิดในกรุงเทพฯ ด้วย โดยใช้ชื่อร้าน ว่า Jaristaa by JaJaa จาริสต้า บาย จ่าจ้า เป็นร้านคาเฟ่ในสไตล์โมเดิร์น ในรูปแบบของชิโน-โปรตุเกส เสิร์ฟ เปิดให้บริการอยู่ในย่านบางเขน เขตจตุจักร โดยเป็นร้านที่เปิดมาได้ไม่นาน
จุดเด่นของ Jaristaa by JaJaa เป็นร้านคาเฟ่ที่นำเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อ ของ ร้านเดิมระนองมารวบรวมไว้ในร้านนี้ และก็ยังมีเมนูซิกเนเจอร์ ที่นำผลไม้ที่ขึ้นชื่อของระนอง มาเสิร์ฟให้กับลูกค้าภายในร้านด้วย รวมถึงเมนูที่หาทานได้เฉพาะภาคใต้ อีกหลายเมนู เช่น โอเอ่ว ขนมหวานหากินได้เฉพาะภาคใต้ และในหลายเมนู ซึ่ง “คุณจ๋า” ก็จะรีวิวเมนูเครื่องดื่ม และขนมหวาน ด้วยตัวเอง ผ่านช่องทางอินสตาแกรมของเธอด้วย ขยันขนาดนี้ บวกกับ ตำแหน่งหลังบ้านนายกคนใหม่ ทำให้ Jaristaa by JaJaa แจ้งเกิดภายในเวลาอันรวดเร็ว
โดย ร้านตั้งอยู่ย่านบางเขน ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานี มหาวิทยาลัยเกษตร และ สถานีกรมป่าไม้ การเดินทางไม่ยากสำหรับคนกรุง แม้ว่าเจ้าของร้านมองว่าเป็นร้านลับๆ ก็ตาม นอกจากเครื่องดื่ม เบเกอรี่ที่โดดเด่น ร้านนี้ ยังเน้นบรรยากาศ นั่งสบายๆ ชิลๆ ในวันพักผ่อนด้วย ซึ่งตอบโจทย์คนกรุงที่โหยหา คาเฟ่บรรยากาศดี นั่งสบายๆ ในวันหยุด หรือ ในชั่วโมงที่ต้องการผ่อนคลาย
โด่งดัง หลังจากนักข่าวถามหาเค้กส้ม
สำหรับ Jaristaa by JaJaa ถูกพูดถึง เมื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แวะเข้าไปที่ร้าน หลังรับตำแหน่ง และนักข่าวตามเข้าไป มีการถามถึงเค้กส้ม ว่ามีขายในร้านไหม พอสื่อเผยแพร่ออกไป ก็มีคนพูดถึงและอยากรู้จัก และต้องการจะแวะเข้าไปใช้บริการที่ ร้านนี้ มากขึ้น ทำให้ Jaristaa by JaJaa กลายเป็นร้านดังภายในช่วงเวลาข้ามคืน ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ส่วนราคาต้องบอกว่า เมื่อเทียบกับ กับคาเฟ่ในระดับเดียวกัน ราคาก็ใกล้เคียงกัน
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *