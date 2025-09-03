เปิดแล้ว! งานประชุม WUNCA ครั้งที่ 45 ภายใต้แนวคิด "SWU EDUVERSE: Empowering Education through AI" จุดประกายการเรียนรู้สู่โลกแห่ง AI ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสถาบันอุดมศึกษาไทย

วันที่ 3 กันยายน 2568 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานและพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 45 (45th WUNCA) โดยมี ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกล่าวเปิดงานนิทรรศการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียร์จิตต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ตลอดจนผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ยกระดับระบบเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และตอบโจทย์การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ไฮไลต์ของพิธีเปิดงานคือปาฐกถาพิเศษ "Empowering Education through Artificial Intelligence" โดย ดร.ประภาพรรณ วิภาตวิทย์ ผู้จัดการวิจัยและนวัตกรรมสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งชี้ให้เห็นบทบาทของ AI ในการเปลี่ยนโฉมการศึกษาไทย ตามด้วยการเสวนาโดยผู้แทนจาก National Institute of Informatics, Japan ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัยแบบ data-centric และ open science
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า "การประชุม WUNCA ครั้งนี้เป็นมากกว่าการประชุมเชิงวิชาการ แต่คือการรวมพลังของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไทย เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพแข่งขันบนเวทีโลก พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี เครือข่าย UniNet เป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาไทยเข้าด้วยกัน WUNCA จึงไม่เพียงเป็นการถ่ายทอดความรู้ แต่ยังเป็นเวทีสร้างสรรค์ความร่วมมือ ที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยไทยก้าวสู่การเป็น Smart University อย่างแท้จริง"
ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายและเวิร์กช็อปเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ อาทิ การออกแบบระบบสื่อสารและการจัดการเครือข่าย Routing, การพัฒนา Smart University ด้วย Super App และ AI Assistant, ระบบ 3D GIS Network Management, Kubernetes (K8s), การจัดการระบบ Intermediate CA ภายใต้ Thai University Consortium Root CA, การปฏิวัติโครงสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วย FTTx Evolution, การติดตั้ง Kong API Gateway, รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วย Infrastructure as Code และระบบเชื่อมต่อที่ปลอดภัยด้วย eduVPN
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ทำพิธีส่งมอบธงการจัดงานประชุมฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เจ้าภาพการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 46 ครั้งต่อไป
งานประชุม WUNCA ครั้งที่ 45 นี้ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานด้านการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากทั่วประเทศกว่า 700 คนเข้าร่วม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่สังคมดิจิทัลแห่งอนาคต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2568 ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://wunca.uni.net.th
https://www.facebook.com/wunca.th