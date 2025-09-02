VRFi จ่อขายพรีเซลล์เคาะราคา $0.015 รอบ “มาก่อนได้ก่อน” ในวงจำกัด ก่อนเข้าเทรด วันที่ 25 ก.ย. นี้
หลังจากเพิ่งปิดดีลระดมทุนรอบ Private Round ประมาณ 120 ล้านบาท หรือ 4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ได้มีกระดานเทรดระดับโลกเตรียมนำเหรียญ VRFi เข้าซื้อขายหลายแห่งด้วยกัน เช่น Digifinex , BingX , Mexc , Biconomy เป็นต้น
โดยเหรียญ VRFi จะทยอยเข้าซื้อขายภายในเดือนกันยายนนี้ ตามลำดับต่อไป
VRFi คือแพลตฟอร์ม GameFi “เมืองเสมือนจริงที่แข่งขันกันด้วย AI + ความสามารถ”
🔹 ใช้ VRFi Token เป็นตั๋วเข้าสู่โลกแข่งขัน
🔹 ชิงรางวัล BTC, ETH, SOL, DOGE และ VRFi
🔹 เกม + คอมมูนิตี้ + ฝึกซ้อม + แข่งจริง
📌 จุดเด่นของ VRFi
✅ คอมมูนิตี้ทั่วโลกที่ชื่นชอบในการเล่นเกมทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ
✅ ใช้ AI พัฒนาร่วมกับระบบ GameFi แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.VRFi.NET