“มอร์ลูป” แพลตฟอร์มรวม “ผ้าเหลือ” เพื่ออัปไซเคิลใหม่เป็นสินค้า ชูจุดเด่นหมุนเวียนทรัพยากร “ขยะอุตสาหกรรม”

มอร์ลูป แพลตฟอร์มสตาร์ทอัปที่รวบรวม “ผ้าคงเหลือ” จากโรงงานต่างๆ เข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือดีไซเนอร์ได้ทดลองผ้าได้โดยไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อในจำนวนขั้นต่ำของโรงงาน พร้อมชูจุดเด่น “ขยะอุตสาหกรรม” เพื่อเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศผ่านการใช้ผ้าซ้ำได้
นางสาวธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์ บริษัท มอร์ลูป จำกัด เล่าว่า มอร์ลูปเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมเอาดาต้าเบสของผ้าส่วนเกินจากอุตสาหกรรม ซึ่งในเมื่อก่อนจะเรียกผ้าเหล่านี้ว่า “ผ้าคงเหลือ” ที่ตกค้างจากกระบวนการผลิต ซึ่งมอร์ลูปเริ่มต้นจาก 2 มุมด้วยกันคือ Pain and Passion ซึ่งในส่วนของแพสชั่นนั้นทางหุ้นส่วนมีแนวคิดและสนใจที่จะหมุนเวียนทรัพยากรซึ่งในส่วนนี้ทางมอร์ลูปเองจะมองถึง “ขยะอุตสาหกรรม”
แต่ในระหว่างที่คิดค้น คุณธมลวรรณ ในฐานะที่เป็นทายาทรุ่นที่ 2 ของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกก็จะเห็นของเหลือเหล่านี้อยู่เป็นประจำและเป็น Pain Point ที่ติดอยู่กับตัวมาโดยตลอด ดังนั้นมอร์ลูปจึงเอาแนวคิดที่ว่า “ขยะจะเป็นขยะหรือไม่อยู่ที่ใครมองและถ้าเราแบ่งขยะเหล่านั้นได้อย่างดีมันก็จะไม่ใช่ขยะ” มาทำเป็นแผนธุรกิจในส่วนของการรวบรวมข้อมูลผ้าส่วนเกินเข้าระบบออนไลน์ ซึ่งเมื่อเป็นออนไลน์ก็จะสามารถมีช็อปใหญ่ๆ ได้จำนวนมากโดยที่ไม่ต้องมีคลังสินค้าเป็นของตัวเองเพราะว่าสิ่งที่มอร์ลูปมีคือ “ระบบ” จึงกลายมาเป็นแพลตฟอร์มมอร์ลูปจนถึงปัจจุบันได้ประมาณ 7 ปี
หลังจากเปิดแพลตฟอร์มแล้วทางแบรนด์ก็ได้รวบรวมผ้าเบื้องต้นจาก 5 โรงงานเมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว และทำการ Launch ระบบออกไปแล้วทำให้ดีไซน์เนอร์หรือแบรนด์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ผ้าในการออกแบบมาเลือกในระบบแทนการสั่งผ้ามาทดสอบในปริมาณมาก ซึ่งทำให้มอร์ลูปได้ไอเดียการทำแพลตฟอร์มผ้าคงเหลือออนไลน์จากแนวคิดดังกล่าว
ทั้งนี้ผ้าที่อยู่ในระบบนั้นมีจำนวนมากและหลากหลายเพราะมาจากหลายโรงงานผลิต และผ้าจากแต่ละโรงงานก็จะมีความแตกต่างกันออกไป โดยในระบบมีผ้าที่มีความแตกต่างกันประมาณ 3,000 SKU 100 กว่าโรงงาน เกิน 1 ล้านหลา ที่รอให้ทุกคนได้ใช้ ทำให้มอร์ลูปเป็นตัวกลางในการหมุนเวียนผ้าเหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการหรือดีไซเนอร์ที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าได้
นอกจากนี้มอร์ลูปที่ขายผ้าเป็นผ้าแล้วยังมีบริการตัดเย็บที่ทำเป็นเสื้อผ้าหรือสินค้าต่างๆ ให้กับองค์กรต่างๆ รวมถึงมีแบรนด์ภายใต้มอร์ลูป แต่จะเป็นส่วนเล็กเพื่อเป็นการสื่อสารให้แบรนด์มากกว่าผลิตขายในปริมาณมาก และจะเน้นผลิตให้กับผู้ประกอบการมากกว่า
กว่าจะได้เสื้อ 1 ตัวต้องผ่านกระบวนการเยอะมากเพราะมอร์ลูปไม่ใช่แค่ผลิตแล้วจบหรือบอกว่าใช้ผ้าไปเท่าไหร่ แต่มีการคำนวณเป็นคาร์บอนพรีเวนชั่นหรือการป้องกันหรือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศให้ลูกค้าด้วย เพราะการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วแทนการผลิตใหม่จะช่วยป้องกันไม่ให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้ ทางแบรนด์จะเปรียบเทียบเสื้อ 1 ตัว กับการขับรถที่เท่ากับการขับไปกลับที่ทำงานนั่นเอง ทั้งนี้ มอร์ลูปจะโปรโมตว่าการใส่เสื้อผ้าซ้ำเป็นเรื่องที่ถูกต้องและควรทำเพราะกว่าจะได้เสื้อ 1 ตัวต้องผ่านกระบวนการค่อนข้างเยอะ
โมเดลของมอร์ลูปจะแบ่งการขายออกเป็น 3 ขาด้วยกัน ได้แก่ 1.ขายผ้าเป็นผ้า จะเหมาะกับดีไซเนอร์หรือใครก็ตามที่ต้องการใช้ผ้าในจำนวนที่ต้องการ 2.การอัปไซเคิลผ้าให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปให้กับองค์กรต่างๆ เช่น เสื้อยูนิฟอร์มหรือถุงผ้าสำหรับแจก และ 3.การมีแบรนด์เป็นของตัวเอง โดยที่ทำสินค้ากึ่งสำเร็จรูปไปออกบูธต่างๆ ตามงาน เช่น เสื้อและกระเป๋า พร้อมกับของแจกที่เป็น Zero Waste สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยจะไม่นำเข้าผ้าจากประเทศแต่จะส่งออกไปต่างประเทศเอง เช่น สิงคโปร์ และโซนยุโรป รวมถึงประเทศออสเตรีย
ทั้งนี้มอร์ลูปตั้งเป้าการเติบโตไว้ให้ไปในทิศทางของสเต็ป 10-100 และกำลังมองหาการเติบโตของธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมองว่าภายใน 3-5 ปีนี้วางแผนเติบโตให้ได้ประมาณ 50 ล้านบาท ปีที่แล้ว 15 ล้านบาท นอกจากนี้ส่วนที่สร้างรายได้ให้แบรนด์มากที่สุดคือ B2B การผลิตสินค้าให้กับองค์กรต่างๆ
“สำหรับเรางานทุกงานคือความท้าทายเพราะมันคืองานคราฟต์แต่มันคือการคราฟต์ในมุมของอุตสาหกรรม ความยากที่สุดคือสเต็ปแรกคือการทำความเข้าใจกับลูกค้าว่าการมาสั่งเสื้อผ้า สั่งกระเป๋าผ้าจากเรา มันไม่เหมือนที่สั่งกับบริษัททั่วไปที่สามารถบอกได้ว่าอยากได้เนื้อผ้าแบบนี้ๆ สีนี้ แต่ของเราจะมีการพูดคุยในทุกไอเทมที่ทำ ซึ่งในปัจจุบันมอร์ลูปน่าจะทำสินค้าไปมากกว่า 5 แสนชิ้นในปีที่ผ่านมา แปลว่ามีคนประมาณ 5 แสนคนเข้าใจในงานของเรา มันยิ่งทำให้เราสื่อสารง่ายขึ้น” คุณธมลวรรณ ระบุ
นอกจากนี้ผ้าต่างๆ ของแพลตฟอร์มเรียกได้ว่าเป็นชิ้นลิมิเต็ดอิดิชั่น ผู้ประกอบการหรือดีไซเนอร์ที่ออกแบบแล้วใช้ผ้ากับทางมอร์ลูปสามารถวางใจได้เรื่องการก็อบปี้ผ้าเพราะไม่มีให้ก็อบปี้แล้วนั่นเอง
