“สุภาภรณ์” โพสต์ยกย่อง อดีตนายกฯ “อุ๊งอิ๊ง” สง่างามท่ามกลางแรงกดดัน จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป
นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ที่ทำงานร่วมกันกับ อดีตนายกรัฐมนตรี แพรทองธาร ชินวัตร ได้โพสต์ข้อความอำลาการทำงานของอดีตนายกฯ ยกยองในความสง่างาม ท่ามกลางแรงกดดัน เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่กล้าเผชิญกับความท้าทาย จะอยู่ในความทรงจำของสังคมไทยตลอดไป
" ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภายใต้การนำของท่านนายกแพรทองธาร เราได้เห็นความพยายามของผู้นำรุ่นใหม่ที่กล้าเผชิญกับความท้าทายเกินกว่าประสบการณ์ที่ใครจะเตรียมไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความจริงของการเมืองไทยคือ ไม่มีใครเดินเข้าไปในตำแหน่งนี้โดยไร้แรงกดดัน และไม่มีใครออกมาโดยไร้ร่องรอย สิ่งที่ท่านได้มอบให้กับประเทศ ไม่ใช่เพียงนโยบายหรือผลงานที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น แต่คือการทำให้สังคมไทยได้เห็นว่า แม้ความจริงอาจไม่เป็นไปตามที่เราฝัน แต่ความฝันก็ยังเป็นพลังให้เราเดินต่อ"
“วันนี้ เมื่อบทบาทนายกรัฐมนตรีของท่านสิ้นสุดลง สิ่งที่เหลืออยู่คือบทเรียนต่อสาธารณะ ว่าผู้นำไม่ใช่ผู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่คือผู้ที่กล้ายืนขึ้น ท่ามกลางแรงเสียดทาน และยอมรับผลของเส้นทางที่เลือกเดิน ในฐานะผู้ร่วมงานและได้ถูกแต่งตั้งจากท่านนายกแพรทองธาร ดิฉันขอแสดงความเคารพต่อการตัดสินใจและความมุ่งมั่นของท่าน ถึงบทบาทของการเป็นนายกจะจบลงแล้ว แต่เรื่องราวของนายกหญิงแพรทองธาร จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองไทยที่สังคมจะถอดรหัสและถกเถียงต่อไปอีกนาน ไม่ใช่เพราะความที่ท่านเคยเป็นนายกรัฐมนตรี แต่คือความเป็นผู้นำที่กล้ายืนอยู่ท่ามกลางแรงกดดัน และยอมรับผลอย่างสง่างาม เรื่องราวเช่นนี้ต่างหากที่จะอยู่ในความทรงจำของสังคมไทย ตลอดไป”
