กรมพัฒน์ฯ ร่วมเสวนาCoffee Fest ไอคอนสยาม โชวศักยภาพธุรกิจกาแฟไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมเสวนา ‘Coffee Fest’ ณ ไอคอนสยาม นำเสนอข้อมูลธุรกิจกาแฟที่เติบโตต่อเนื่องในประเทศไทย ย้ำบทบาทกรมฯ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจกาแฟไทยสู่เวทีโลก
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนาในงาน Coffee Fest ณ บริเวณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม โดยอยู่ภายใต้กิจกรรม ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025 จัดขึ้นโดย บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกาแฟ ซึ่งธุรกิจกาแฟยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งที่เติบโตต่อเนื่องในประเทศไทย โดยเฉพาะในปี 2568 คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าตลาดในไทยรวมสูงกว่า 65,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมการดื่มกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์
อธิบดีอรมน กล่าวต่อว่า “จากข้อมูลการวิเคราะห์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟยังคงมีการจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 7 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ก.ค.) มีการจดทะเบียนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ เพิ่มขึ้นกว่า 5.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแสการเติบโตของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจ และการขยายตัวของร้านกาแฟทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางในหลายพื้นที่ของประเทศ นอกจากนี้ ตลาดกาแฟยังเป็นแรงหนุนที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ การปรับปรุงคุณภาพเมล็ด และการแปรรูปที่ได้มาตรฐานมากขึ้น ทำให้กาแฟไทยได้รับการยอมรับทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
กรมฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการในห่วงโซ่ธุรกิจกาแฟ ตั้งแต่ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ผ่านการให้ความรู้ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และการผลักดันให้ผู้ประกอบการปรับตัวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสในการสื่อสารนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ ทิศทางตลาด และแนวโน้มธุรกิจกาแฟ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นภาพรวมการเติบโต และสามารถวางแผนขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กาแฟไม่ใช่เพียงเครื่องดื่ม แต่เป็นวัฒนธรรมการบริโภคที่เชื่อมโยงผู้คนทุกเพศทุกวัย และยังเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ก้าวเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเป็นกำลังสนับสนุนให้ธุรกิจกาแฟไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง และขยายตัวสู่ตลาดโลก สำหรับงาน Coffee Fest ครั้งนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบการร้านกาแฟ แบรนด์กาแฟรายใหญ่ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงผู้บริโภคที่มีความหลงใหลในวัฒนธรรมกาแฟ หวังว่าข้อมูลที่กรมฯ ได้แลกเปลี่ยนในวันนี้จะช่วยเปิดมุมมอง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการก้าวเข้าสู่ธุรกิจกาแฟในอนาคต” อธิบดีอรมน กล่าวทิ้งท้าย