สวพ.3 นำทัพเกษตรกรสร้างมาตรฐาน GAP สู่เกษตรปลอดภัยในภาคอีสาน

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (สวพ.3) ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ยกระดับการผลิตสู่มาตรฐาน เกษตรปลอดภัย (GAP) โดยจัดงาน “การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568” ภายใต้หัวข้อ “การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย มุ่งสู่มาตรฐานการผลิตพืช สร้างโอกาส สร้างรายได้ที่ยั่งยืน”
ขับเคลื่อนสู่เกษตรปลอดภัย
นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 คนใหม่ ประธานในพิธี กล่าวแสดงความภาคภูมิใจที่ทุกภาคส่วนร่วมแรงพัฒนาภาคการเกษตรไทย พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขยายโอกาสทางการตลาด และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรปลอดภัย” ของกรมวิชาการเกษตรให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นายเสกสรรค์ย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนและขยายผลสู่พื้นที่ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตื่นตัวแก่เกษตรกร และยกระดับมาตรฐานสู่ความยั่งยืนในระดับสากล
เชื่อมโยงเครือข่ายสู่เศรษฐกิจชุมชน
นายจารุพงศ์ ประสพสุข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และหัวหน้าโครงการเครือข่ายชุมชนเกษตรปลอดภัย กล่าวเสริมว่า เกษตรกรในระดับชุมชนยังประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง จึงต้องมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขัน แต่เป็น เวทีแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปันองค์ความรู้ ถ่ายทอดผ่านสื่อวิทยุและช่องทางออนไลน์ เชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัย เอกชน และวิสาหกิจชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคง
พลังความร่วมมือจาก 11 องค์กร
ปีนี้ สวพ.3 ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตร 11 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น, ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น, ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น, ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น, สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น, สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ำแบบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.)
ผลการแข่งขันปี 2568
รางวัลชนะเลิศ: วิสาหกิจชุมชนเกษตรชีววิถีวาปีปทุม จ.มหาสารคาม (25,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ)
รองชนะเลิศอันดับ 1: กลุ่มมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก จ.ขอนแก่น (15,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ)
รองชนะเลิศอันดับ 2: วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ (10,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ)
รองชนะเลิศอันดับ 3: วิสาหกิจชุมชนฟาร์มผักบ้านดอนม่วง จ.อุดรธานี (5,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ)
รางวัลชมเชย 2 ทีม: วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานชลประทานระบบท่อบ้านหนองแต้ จ.ขอนแก่น และวิสาหกิจสมุนไพรบ้านหนองหญ้าปล้อง จ.มหาสารคาม (ทีมละ 2,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ)
ในโอกาสเดียวกัน สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA) ได้เข้าร่วมให้ความรู้ด้าน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP – Good Agricultural Practices) และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย คุ้มค่าการลงทุน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายของ FAO พร้อมยืนยันเจตจำนงในการสนับสนุนเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืน กิจกรรมนี้ไม่เพียงเป็นเวทีการแข่งขัน แต่ยังเป็นการสร้างรากฐานความรู้และมาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืน เกษตรกรจะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต เข้าถึงตลาดคุณภาพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมั่นคง”