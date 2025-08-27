“ซินเจนทา ประเทศไทย” รับรางวัล "องค์กรดีเด่น" ด้าน “พัฒนาภาคการเกษตร ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม” ปี 68

ซินเจนทา ประเทศไทย นำโดย นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด รับมอบรางวัล "องค์กรดีเด่น" ด้าน “พัฒนาภาคการเกษตร ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม” ประจำปี 2568 จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา (กลาง) ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา ให้เกียรติในการมอบรางวัล และนายอนันต์ นิลมานนท์ (ซ้าย) นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งรางวัลนี้ ตอกย้ำถึงการพัฒนาภาคการเกษตรและส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมของซินเจนทา ที่ได้ยกระดับภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนเกษตรกรให้ทำการเกษตรอย่างปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชน เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร อาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว” โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้