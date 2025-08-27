xs
“ซินเจนทา ประเทศไทย” รับรางวัล "องค์กรดีเด่น" ด้าน “พัฒนาภาคการเกษตร ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม” ปี 68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



 

ซินเจนทา ประเทศไทย นำโดย นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด รับมอบรางวัล "องค์กรดีเด่น" ด้าน “พัฒนาภาคการเกษตร ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม” ประจำปี 2568 จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ​ วันมูหะมัดนอร์​ มะทา​ (กลาง) ประธานสภาผู้แทนราษฎร​และประธานรัฐสภา ให้เกียรติในการมอบรางวัล และนายอนันต์ นิลมานนท์ (ซ้าย) นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งรางวัลนี้ ตอกย้ำถึงการพัฒนาภาคการเกษตรและส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมของซินเจนทา ที่ได้ยกระดับภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนเกษตรกรให้ทำการเกษตรอย่างปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชน เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร อาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว” โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้   

 

