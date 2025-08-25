DITP ปั้น 15 แบรนด์ไทย จาก IDEA LAB รุ่น 8 รับแบรนด์ไบเบิ้ลแข่งขันตลาดสากลยั่งยืน

DITP ประกาศ 15 แบรนด์ไทยที่คว้าโอกาสและผ่านการบ่มเพาะมาอย่างเข้มข้นในโครงการ IDEA LAB รุ่น 8 พร้อมรับประกาศนียบัตร หลังการบ่มเพาะองค์ความรู้มานานกว่า 6 เดือน ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ โดยจากนี้จะนำคู่มือกลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์ ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดเพื่อการแข่งขันในตลาดสากลอย่างยั่งยืนต่อไป
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ) กล่าวว่า “โครงการบ่มเพาะ แบรนด์ไทย (IDEA LAB : Thai Brand Incubation Program) รุ่นที่ 8 เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่กรมได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs โดยมุ่งเน้นการสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและธุรกิจบริการไทยด้วยการสร้างแบรนด์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการตามกระแส Megatrends และเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งในปีนี้ IDEA LAB ได้มีบทบาทในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบ Green Economy และผู้ประกอบการที่มีแนวคิดเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Soft Power ของไทย โดยการนำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างความแตกต่างและอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์ของตนเอง โดยผู้ประกอบการทั้ง 15 แบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกจนถึงรอบบ่มเพาะแบรนด์อย่างเข้มข้นนั้นได้รับประโยชน์ต่างๆ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น องค์ความรู้ คำแนะนำจากคณะผู้เชี่ยวชาญ ที่สำคัญที่สุดคือคู่มือกลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์ หรือ Brand Bible เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ยกระดับการสื่อสารแบรนด์สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเวทีการค้าโลกได้ต่อไป”
ทั้งนี้ โครงการ IDEA LAB รุ่น 8 ภายใต้แนวคิด “Explore Your Exponential Growth” นี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างมาก มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ 143 ราย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแบรนด์ ในลักษณะกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาเชิงลึกจำนวน 94 แบรนด์ ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 15 แบรนด์ แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าอาหาร จำนวน 9 แบรนด์ กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม จำนวน 2 แบรนด์ กลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จำนวน 4 แบรนด์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจ ใส่ใจในการฝึกปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่ให้การแนะนำเป็นอย่างดี เกิดการพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์เฉพาะราย ค้นหาจุดแข็งและสร้างความแตกต่าง รวมไปถึงแนวทางการสื่อสารแบรนด์ จัดทำคู่มือกลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์ จนมาถึงวันสุดท้ายของกิจกรรมที่ทุกแบรนด์ได้นำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาแบรนด์ของตนเองในอนาคต ทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์กรธุรกิจค้าปลีก และผู้นำในด้านธุรกิจ Retail ชั้นนำของประเทศ อาทิ เดอะมอลล์กรุ๊ป สยามพิวรรธน์ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ร่วมให้คำแนะนำถึงโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าของแบรนด์สินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและให้สามารถขยายมูลค่าการค้าระหว่างประเทศต่อไป
สำหรับ 15 แบรนด์ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมบ่มเพาะแบรนด์อย่างเข้มข้นจน ได้แก่ AGORA DESIGN (อโกร่า ดีไซน์) สินค้าไลฟ์สไตล์จากพลาสติกรีไซเคิล 100%, CASSIUS นมมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Milk), FIVE STARS FISH (ปลาไทยห้าดาว) แป้งมันสำปะหลังและสาคูที่ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1985, FRUIT JOY (ฟรุต จอย) สินค้าผลไม้อบแห้งเกรดพรีเมียม, I-DENT (ไอ-เด้นท์) ยาสีฟันสมุนไพรไทย 8 ชนิด, JOLA (โจลา) หรือ Instant Jelly Mix for Dogs, KAMOLSRI (กมลศรี) น้ำมันงาสมุนไพรธรรมชาติสกัดเย็นจากภูมิปัญญาไทย, PANYA NATURAL (ปัญญา เนเชอรัล) สกินแคร์ธรรมชาติที่มีมะรุมเป็นส่วนผสมหลัก, PATHE (ปาเต๊ะ) ร้านอาหารที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าประทับใจ, PROINS (โปรอินส์) ทางเลือกใหม่ของสุขภาพ, SIAM BEE SECRET (สยาม บี ซีเคร็ต) แบรนด์น้ำผึ้งที่ได้รับ Superior TASTE Award ระดับ 3 ดาวรายแรกในประเทศไทย, SIRI SHAYA
(ศิริ ชญา) คือ Fine Jewelry จากทองคำแท้ 9K, 18K, เพชร และพลอยธรรมชาติ, THAI CHEF (ไทยเชฟ) ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องการให้ผู้บริโภคในการลิ้มลองรสชาติอาหารไทย, THAWEEPHAN (ทวีพรรณ) ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ของฝากประจำจังหวัดลำปาง และ VARAT BRONZE (วรัตน์บรอนซ์) งานประติมากรรมสำริดที่สืบทอดศิลปะ และวัฒนธรรมไทยมานับร้อยปี ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการในปีต่อไปได้ทางเพจ Facebook : Ditpvaluecreation