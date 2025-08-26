(ชมคลิป) เปลี่ยน “ปลาเส้น” ธรรมดาให้เป็น “ปลาเส้นโมเดิร์นเทรด” เริ่มจากเป็นขนมของฝากสู่แบรนด์ตนเองส่งขายเซเว่นฯ วางขาย 7 เดือนสร้างยอด 30 ล้าน!

จากขนมร้านของฝากสู่การเป็น “ปลาเส้น” วางขายในร้านโมเดิร์นเทรด จากการพัฒนาและต่อยอดสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากขึ้น โดยฝีมือผู้บริหารรุ่นใหม่ที่กลับมาสานต่อธุรกิจครอบครัวจนสามารถนำสินค้าวางขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้ ลูกค้าให้การตอบรับดีวางขาย 7 เดือนสร้างยอดขายได้ถึง 30 ล้านบาท พร้อมต่อยอดขยายธุรกิจด้วยการส่งออก
นายอำพูล เอื้องจงมานี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาสมุทร จำกัด เล่าว่า ธุรกิจปลาเส้นนั้นเกิดจากครอบครัวที่ขายปลาเส้นในรูปแบบของฝากท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2547 และทำมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งคุณอำพลที่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่กลับมาช่วยธุรกิจครอบครัวและเกิดการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญคือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยการพัฒนาให้สินค้ามีอายุการเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้นและจดจำง่าย รวมถึงพลิกวิธีคิดเพราะต้องการสร้างแบรนด์อย่างจริงจัง มีแพคเกจจิ้งที่ได้มาตรฐานจึงกลายมาเป็นแบรนด์ FULL FISH ปลาเส้นแบรนด์แรกของโรงงานที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เก็บรักษาได้นานและสร้างความจดจำให้ลูกค้าได้ง่ายมากขึ้น
ทั้งนี้ขนมปลาเส้น FULL FISH จะมีความโดดเด่นเรื่องการเป็นขนมขบเคี้ยวที่ใช้การอบแทนการทอด ได้ปริมาณที่คุ้มค่า ราคาเข้าถึงง่าย มีทั้งหมด 5 รสชาติ ได้แก่ บาร์บีคิว ปูอัด เผ็ดศรีราชา ไก่ย่างบาร์บีคิวและรสหมึกย่าง ซึ่งรสบาร์บีคิว เป็นรสชาติที่ครองใจผู้บริโภคหรือเป็นรสชาติที่ขายดีที่สุดในทั้งหมด 5 รสชาตินั่นเอง
นอกจากนี้กลยุทธ์ในการทำการตลาดของทางแบรนด์นั้นเริ่มต้นจากการเป็นขนมของฝากและต่อยอดมาสู่โมเดิร์นเทรดและสามารถนำสินค้าเข้าสู่ร้านสะดวกซื้ออย่างร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ทำให้สามารถทดลองตลาดขนาดเล็กก่อนที่จะสามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว
“อีกหนึ่งความสำคัญของแบรนด์คือการได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของเซเว่น อีเลฟเว่น ด้วยการทดลองวางขายสินค้าพิเศษในบางสาขา จากนั้นยอดขายได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งลูกค้าคนไทยและต่างชาติส่งผลให้ได้ยอดขายที่ดีตามมา ปัจจุบัน FULL FISH มีวางขายในร้านเซเว่นฯ หลายสาขาเพิ่มมากขึ้น ทำให้ในช่วงปี 2568 ถึงเดือนกรกฎาคมนี้สามารถสร้างยอดขายได้ 30 ล้านบาทและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” คุณอำพูล ระบุ
ทั้งนี้นอกจากจะส่งขายในตลาดไทยแล้วทางแบรนด์ยังต่อยอดธุรกิจด้วยการส่งออกไปยังหลายประเทศในเอเชีย ได้แก่ เวียดนาม ลาว สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลียและบางประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งลูกค้าต่างประเทศต่างก็ยกให้รสชาติบาร์บีคิว เผ็ดศรีราชาและปูอัด เป็นรสชาติที่ได้รับความสนใจ เป็นที่นิยมและขายดีที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ทั้งวัยทำงานและนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขายปลาเส้น FULL FISH นั้นเน้นความคุ้มค่าและเพิ่มคุณค่าทางอาหารอย่างโปรตีนที่สูงเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น พร้อมกับปรับตัวทันยุค ทันเทรนด์ โดยการใช้ช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์ม TikTok และอีคอมเมิร์ซเป็นตัวช่วยเรื่องการโปรโมตสินค้าและขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับสูตร พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและมองเกมระยะยาวไม่เพียงแค่มองยอดขายวันนี้แต่สร้างความเชื่อมั่นและสร้างแบรนด์ให้เกิดความยั่งยืนนั่นเอง
