(ชมคลิป) “แป้งมันสำปะหลังคาร์บอนต่ำ” คำตอบของตลาดที่มีความต้องการและยังแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำชาวไร่มันได้

PQS จับมือ กับ KDX และบริษัทแม่ Sojitz จากญี่ปุ่น ปั้น “แป้งมันสำปะหลังคาร์บอนต่ำ” พร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบ รุกตลาดโลก
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังชั้นนำของไทย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท โซจิทสึ เกษตร ดี เอ็กซ์ จำกัด หรือ KDX ผู้นำด้านการสนับสนุนเกษตรไทย พร้อมด้วยบริษัทแม่, โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น (Sojitz Corporation) กลุ่มบริษัทการค้าระหว่างประเทศชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าโครงการ “Low Carbon Starch” อย่างเต็มรูปแบบ มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย ด้วยการผลิตแป้งมันสำปะหลังคาร์บอนต่ำที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ (Traceable Sourcing) ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตอบโจทย์ตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและ ESG
นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PQS กล่าวว่า "ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Sojitz ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการยกระดับกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง แต่คือการวางรากฐานให้อุตสาหกรรมเกษตรของไทยก้าวไปสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าโครงการ ‘Low Carbon Starch’ จะสร้างแต้มต่อให้ PQS สามารถแข่งขันในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับประเด็น ESG ได้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของห่วงโซ่คุณค่าของเรา การนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ระดับสากลมาปรับใช้ จะทำให้มันสำปะหลังของไทยไม่ได้เป็นแค่พืชเศรษฐกิจแต่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ต้องการของตลาดพรีเมียมอย่างแท้จริง"
นายเรียวสุเกะ โฮริ ประธานของ KDX กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า "เราเล็งเห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของ PQS ในการขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ จึงได้ตัดสินใจร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการนี้ ซึ่งเราจะใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร
(AgTech) ของ KDX และเครือข่ายตลาดทั่วโลกของ Sojitz ไปช่วยสนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้อย่างโปร่งใส (Traceable Sourcing) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดญี่ปุ่น ยุโรป
และตลาดอื่น ๆ ทั่วโลก"
หัวใจสำคัญของโครงการคือ การพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนคร โดยใช้ “KDX Connect” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันด้านการเกษตรบนโทรศัพท์มือถือ ที่พัฒนาโดย KDX มาเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแปลงเพาะปลูกอย่างละเอียด ข้อมูลที่ได้มาจะถูกประมวลผลร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมและทำการวิเคราะห์โดยAI ทำให้สามารถคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CFP) ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังทุกล็อต สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแปลงเพาะปลูกและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฟสแรกจะเริ่มต้นกับเกษตรกรนำร่อง 20 ราย และตั้งเป้าขยายผลสู่เกษตรกร 200 รายภายในไตรมาสถัดไป
นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการทดลองแนวทางต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่แปลงเกษตรกรรม ได้แก่
- วางแผนการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเฉพาะของดินแต่ละพื้นที่โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ดินในพื้นที่นั้น ๆ
- การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไบโอชาร์ (Biochar)
- การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมด้านการเกษตรแบบเฉพาะทาง
ความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะตอกย้ำจุดยืนของ PQS ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเกษตรที่ยึดมั่นในแนวทาง ESG แล้ว ยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศให้มีมาตรฐานสากล โดยสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของไทยมีแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส (SourcingTransparency) และมีกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ถือเป็นกุญแจสำคัญของ PQS ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกระดับพรีเมียมอย่างยั่งยืน