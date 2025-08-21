TikTok Shop ปั้น #TikTokShopThaiRisers เผย 50 แบรนด์ไทยที่คนหยิบใส่ตะกร้า

TikTok Shop เดินหน้าสานต่อพันธกิจในการเสริมศักยภาพธุรกิจไทย เผย 50 แบรนด์สินค้าไทยที่คนหยิบใส่ตะกร้า พร้อมปั้นแคมเปญ #TikTokShopThaiRisers หนุนผู้ประกอบการที่โตกับ TikTok Shop ให้สามารถเติบโตและขยายธุรกิจของตนเองได้ ซึ่ง1 ใน 2 แบรนด์ ThaiRisers สร้างยอด GMV โตพุ่ง 5-10 เท่าใน 6 เดือนแรกที่เริ่มขายกับ TikTok Shop ตอกย้ำศักยภาพของแพลตฟอร์มในการขยายตลาดอย่างรวดเร็ว โดยแบรนด์ที่ทำผลงานได้โดดเด่นกว่า 1 ใน 5 ยอดขายโตกว่า 1,000% ตอกย้ำบทบาทของแพลตฟอร์มในการขับเคลื่อนการขยายตลาดที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน โดยที่ oแบรนด์ ThaiRisers ยกให้เครื่องมือของ TikTok Shop เป็นปัจจัยสำคัญสร้างการเติบโต โดยส่วนใหญ่จัดอันดับให้ TikTok Shop Creators (Affiliate), TikTok Shop Ads, แคมเปญการตลาด (Mega Sale, Brand Campaign) และโปรแกรม TikTok Shop Mall เป็นโซลูชันสร้างความสำเร็จอันดับต้น ๆ นอกจากนี้ หลายแบรนด์ยังระบุว่า TikTok Shop LIVE ช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อสูงสุด
TikTok Shop โซลูชันอีคอมเมิร์ซบนแพลตฟอร์มความบันเทิงระดับโลก ประกาศเปิดตัวแคมเปญระดับประเทศ #TikTokShopThaiRisers ฉลอง 50 แบรนด์ไทย ที่มีผลประกอบการโดดเด่น เล่าเรื่องสินค้าและแบรนด์ได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนและคืนกำไรให้สังคมไปพร้อมกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพของภาคอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย
หัวใจของแคมเปญนี้คือการสปอตไลท์แบรนด์ไทย ที่ไม่เพียงสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างน่าทึ่ง แต่ยังสามารถเปลี่ยนสินค้าให้กลายเป็นกระแสไวรัลที่ทุกคนต้องพูดถึง และที่สำคัญคือ เมื่อเติบโตแล้วก็ไม่ลืมที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกคืนสู่สังคม ตั้งแต่การสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ไปจนถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ฯลฯ และเพื่อนำเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้มาให้ทุกคนได้รู้ TikTok Shop จึงได้เปิดตัว ‘ThaiRisers Hub’ ขึ้นเป็นครั้งแรก นี่คือพื้นที่พิเศษบนแอปพลิเคชันที่จะเป็นเวทีให้แบรนด์เหล่านี้ได้เฉิดฉาย เพิ่มการมองเห็น สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ซื้อโดยตรง และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นางสาวกรณิการ์ นิวัติศัยวงศ์, Head of FMCG, E-Commerce, TikTok Shop ประเทศไทย กล่าวว่า "ความสำเร็จของ 50 แบรนด์ #TikTokShopThaiRisers เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงพลังและศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในยุคดิจิทัล ที่ TikTok Shop เราไม่ได้แค่ขายของ แต่เราสร้างพื้นที่ให้ผู้คนได้ ‘ค้นพบ’ สินค้าที่พวกเขาไม่เคยรู้จัก ได้ ‘สัมผัส’ กับเรื่องราวเบื้องหลัง และ ‘รับแรงบันดาลใจ’ จากความคิดสร้างสรรค์ของครีเอเตอร์และคอมมูนิตี้ พลังของการเชื่อมต่อนี้เองที่เปิดประตูให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ ‘ใช่’ พร้อมกันนี้เรายังมี Ecosystem ที่ครบครันคอยสนับสนุน ครอบคลุมทั้งแคมเปญและเครื่องมือทางการตลาด องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตลอดจนคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งซึ่งพร้อมจะสนับสนุนแบรนด์ไทยไปให้ประสบความสำเร็จ เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นสินค้าท้องถิ่นจากต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริก อาหารทะเลแห้ง หรือผลไม้แปรรูป สามารถแจ้งเกิดและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศผ่านแพลตฟอร์มของเรา และยังสร้างงานกลับคืนสู่ชุมชนได้อีกด้วย เราจึงเชื่อมั่นว่าแคมเปญ #TikTokShopThaiRisers จะเป็นเหมือนแรงผลักดันครั้งสำคัญให้กับว่าที่ผู้ประกอบการอีกมากมาย ได้ลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ให้เติบโต และเราพร้อมมอบเครื่องมือเพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน"
ถอดรหัส DNA 50 แบรนด์ไทย #TikTokShopThaiRisers
เบื้องหลังการคัดเลือก 50 แบรนด์ไทยในแคมเปญ #TikTokShopThaiRisers ไม่ใช่แค่การมองหาแบรนด์ที่มียอดขายสูงสุด แต่เป็นการค้นหา ‘DNA ร่วม’ ของความสำเร็จที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวใน 4 มิติดังนี้ ทุกแบรนด์ต้องเป็นแบรนด์ของคนไทยแท้ ๆ ที่ก่อตั้งและขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ แต่ละแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหม่หรือแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วในตลาด จะต้องมีเรื่องราวการเติบโตที่สร้างแรงบันดาลใจผ่าน TikTok Shop
ทั้งนี้แต่ละแบรนด์จะต้องมีสินค้าหรือคอนเทนต์ที่โดนใจจนเกิดเป็นกระแสไวรัลจากผู้ใช้งานจริง ไม่ใช่แค่การนำสินค้ามาวางขาย แต่คือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคอมมูนิตี้อย่างจริงใจ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าความสำเร็จบน TikTok มาจากการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง การสร้างแรงบันดาลใจ และการมีส่วนร่วมกับครีเอเตอร์และชุมชนอย่างจริงใจ ไม่ใช่แค่การนำสินค้ามาวางขาย สุดท้าย แบรนด์ของพวกเขาต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกคืนสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน หรือการช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจในชุมชนของตนเอง
ทำความรู้จัก 50 แบรนด์ไทยไวรัลจากแคมเปญ TikTok Shop ThaiRisers 2025
แบรนด์ในโครงการ TikTok Shop ThaiRisers ครอบคลุม 5 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ แฟชั่น ความงาม อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์และของตกแต่งบ้าน และกลุ่มผู้ประกอบการ MSMEs ภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนธุรกิจ OTOP และ DBD โดย SME แบรนด์เหล่านี้คือตัวแทน DNA ของความเป็นไทยอย่างแท้จริง ที่มาพร้อมเรื่องราวการเติบโตที่สร้างแรงบันดาลใจ มีสินค้าหรือคอนเทนต์ที่โดดเด่นจนเป็นกระแสไวรัล และได้สร้างคุณประโยชน์เชิงบวกต่อสังคม
1.แบรนด์แฟชั่นใน ThaiRisers: PROMTHONG, ATIPA, Mc Jeans, Sabina Thailand, BEMING, Yuedpao, ChewaOfficial, Warrix Thailand, GQ Apparel, และ Minx
2.แบรนด์บิวตี้ใน ThaiRisers: Korich, Dr.Pong, Fresh Me Thailand, Madame Fin, Kathy Cosmetics, Mizumi, Sureeporn Cosmetics, Yerpall Thailand, Withat Official TH, และ Plantae Life
3.แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มใน ThaiRisers: กรอบหรอย, แอนนี่กินแซ่บ, Pure Foods Thailand, แม่หนิง แซ่บบักคั๊ก, เค้กหนองพงนก, รัญจวน, Snackies TH, Lamoon Cold Brew Coffee, มะม่วงชาววัง, และ อรชุมา ถั่ว7เซียนสะท้านโลกันต์
4.แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าและของตกแต่งบ้านใน ThaiRisers: Kashiwa, Clarte', Aconatic, Smarthome, Focus กระจกกันรอย, Joyhouse, Solomon Mattress, Index Living Mall, พระพายอโรม่า, และ Nippon Thailand
5.แบรนด์ MSMEs (ครอบคลุมทั้ง OTOP และแบรนด์สินค้าที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ใน ThaiRisers: น้ำผึ้งแม่เพิ่มทรัพย์, ศรีบางหลวง อาหารแปรรูป, ฟ้าก็อตซิลล๊าาา, มาลัยพรหมอนขิด, Goldcity Foottech, Somsai (ส้มใส), บอนแบครังนกถ้ำแท้, Thirin Shop, หม่ำยิ่งเจริญ, และ สมุนไพร สุเมธแผนโบราณ
ThaiRisers Unboxed: 5 TikTok Shop Solution ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ไทย!
50 แบรนด์ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ThaiRisers ได้ร่วมกันถอดรหัส 5 ฟีเจอร์เด่นที่เป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งทำให้ TikTok Shop แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น โดยมีหัวใจหลักคือ TikTok Shop Creators ที่ทำให้สินค้ามีชีวิตชีวาผ่านการเล่าเรื่องที่เข้าถึงง่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับลูกค้า เสริมพลังด้วย TikTok Shop LIVE ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้แบรนด์ได้รับฟีดแบ็กจากผู้บริโภคทันทีและเห็นข้อมูลยอดขายได้แบบสด ๆ ในขณะที่เครื่องมืออย่าง TikTok Shop Ads ที่เป็นโซลูชันโฆษณาแบบครบวงจร (Full-funnel) พร้อมการกำหนดเป้าหมายอัจฉริยะ จะทำหน้าที่เปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นลูกค้าได้ในทันที ควบคู่ไปกับแคมเปญการตลาด (Marketing Campaigns) ที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นและเร่งการเติบโตของยอดขายรวม (GMV) ได้อย่างก้าวกระโดด และทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของชุมชนบนแพลตฟอร์ม (Community on Platform) ที่ขับเคลื่อนด้วยการค้นพบ (Discovery-driven) ซึ่งทำให้การซื้อเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางของผู้บริโภคไม่ใช่จุดสิ้นสุด
เจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จ ThaiRisers กับสถิติที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหน
1.ในเวลาเพียง 6 เดือน! 1 ใน 2 ของแบรนด์ ThaiRisers สร้างยอด GMV เติบโตก้าวกระโดด 5-10 เท่า ขณะที่ 1 ใน 5 ของแบรนด์เติบโตพุ่งทะยานมากกว่า 1,000%
2.จากผลสำรวจ 50 แบรนด์ ThaiRisers พบว่าโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับพวกเขาคือ TikTok Shop Creators (18%), TikTok Shop Ads (17%), TikTok Shop LIVE (17%), แคมเปญการตลาดของ TikTok Shop (16%) และโปรแกรม TikTok Shop Mall (14%) และอื่น ๆ อาทิ คอมมูนิตี้บนแพลตฟอร์ม บทเรียนจาก TikTok Shop Sellers Academy รวมถึง Insights จาก TikTok Shop และบริการหลังการขาย ฯลฯ (18%) เมื่อรวมกันแล้ว โซลูชันเหล่านี้ได้กลายเป็นเครื่องยนต์แห่งการเติบโต แบรนด์ไม่ได้เลือกใช้โซลูชันอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใช้ประสิทธิภาพจากอีโคซิสเตมส์ที่มีความพร้อมและสมบูรณ์ และทุกโซลูชันล้วนเสริมพลังการตลาดให้แก่กัน
3. 8 ใน 10 (82%) ของแบรนด์ ThaiRisers กล่าวว่าพวกเขาเคยขายสินค้าบนหลายแพลตฟอร์มมาตั้งแต่เริ่มต้น แต่ไม่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ TikTok Shop ขณะที่ 17% เริ่มต้นธุรกิจที่นี่เป็นที่แรก
4. 9 ใน 10 (92%) ของแบรนด์ ThaiRisers เคยทำงานร่วมกับ TikTok Shop Creators (Affiliate) ยังคงพอใจกับการทำงานร่วมกัน และยังคงทำต่อไป โดยพวกเขาให้เหตุผลของความสำเร็จว่ามาจาก:
- คัดเลือกครีเอเตอร์ที่มีสไตล์คอนเทนต์สอดคล้องกับแบรนด์ (27%)
- เชื่อในความสามารถของครีเอเตอร์ในการเล่าเรื่อง (21%)
- การพิจารณาโปรไฟล์และการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายของครีเอเตอร์ (21%)
- ทดสอบและพัฒนากลยุทธ์ (19%)
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากแพลตฟอร์ม (12%)
5.แบรนด์ ThaiRisers บอกว่าแคมเปญ Mega Sale ช่วยเพิ่ม GMV อย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงกิจกรรมเหล่านี้ เกือบครึ่งหนึ่งของแบรนด์ ThaiRisers มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย +200% และเกือบ 20% ของแบรนด์มียอดขายรวมพุ่งสูงขึ้น 5-10 เท่าในเวลาเพียงไม่กี่วัน!
6.8 ใน 10 (88%) พบว่าแคมเปญเฉพาะของแบรนด์ เช่น Brand Crazy Deals หรือ Brand Arrival มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลยุทธ์การตลาดของพวกเขาเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่แคมเปญ LIVE พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จที่สำคัญ โดย 9 ใน 10 (92%) ของแบรนด์ ThaiRisers ใช้แคมเปญ LIVE Flash Sales
"แบรนด์ไทยทั้ง 50 ที่ได้รับเลือกในแคมเปญ #TikTokShopThaiRisers ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวความสำเร็จที่โดดเด่นเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการไทยคนอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ‘ถ้าเขาทำได้ คุณก็ทำได้เช่นกัน’ ทุกแบรนด์ต่างเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน แต่ด้วยเครื่องมือที่ใช่ การสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากทีมงาน และความทุ่มเทให้กับธุรกิจ ผนวกกับความหลงใหลในนวัตกรรมและความสนุกในการค้าขายยุคใหม่ แบรนด์เหล่านี้ได้จุดประกายเส้นทางให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ ปรับตัว และประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต" นางสาวกรณิการ์ กล่าวทิ้งท้าย
อย่างไรก็ตามด้วยแรงสนับสนุนจากผู้ซื้อ TikTok Shop เชื่อมั่นว่าแบรนด์เหล่านี้จะสามารถขับเคลื่อนความสำเร็จของอีคอมเมิร์ซไทยได้ เส้นทางการเติบโตของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ และความสามารถในการปรับตัวคือหัวใจสำคัญ และยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ TikTok Shop ในการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยรุ่นต่อไปและสนับสนุนวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมให้คงอยู่
