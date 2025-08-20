(ชมคลิป) ลาออกงานไอทีหนีออฟฟิศซินโดรมสู่ “ร้านเบเกอรี่ออนไลน์” สุดปัง! คัพเค้กกระดาษกินได้ &งานน้ำตาลปั้นตามสั่ง

“ส่วนใหญ่ตอนนี้จะมีลูกค้าประจำเลยเป็น “คัพเค้ก” เพราะว่าเด็ก ๆ เปิดเทอมคุณแม่จะสั่งกันมาทุกปีสั่งมาเรื่อย ๆ เลยของหนูจะมีจุดเด่นตรงที่มันเป็นกระดาษทานได้แล้วก็ “งานน้ำตาลปั้น” รับทำตามลูกค้าสั่งอยากได้แบบไหนหรือร้านที่ปั้นเองไม่ได้ก็ทำส่งด้วย”
หากนับรวมตั้งแต่ตอนตัดสินใจลาออกงานประจำมา จนถึงตอนนี้กว่า 10 ปีแล้วสำหรับ “น้ำฝน-สุกัญญา คงสุนทร”
เจ้าของเพจ Cakes maker ร้านเบเกอรี่ออนไลน์เล็ก ๆ แบบโฮมเมดที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านนนทบุรี แต่ทว่าเส้นทางของ baker อย่างจริง ๆ จัง ๆ เพิ่งเริ่มมากับช่วงวิกฤต Covid-19 โดยก่อนหน้านั้นน้ำฝนเล่าว่าตนเองก็เหมือนกับหลายคนที่ตัดสินใจลาออกมาทั้ง ๆ ที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำ แล้วจะทำอะไรต่อ? ใช้เวลาไปกับการลองผิดลองถูกและเพื่อจะค้นหาตัวเองที่ใช่อยู่หลายปี แถมลาออกตอนนั้นทั้งที่เริ่มมีภาระหนี้! (ผ่อนรถ) ติดตัวมาด้วย“ตอนแรกหนูทำงานบริษัทเกี่ยวกับพวกออกแบบเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ งานออกแบบหน้าเพจ-หน้าเว็บ และโบรชัวร์ต่าง ๆ แล้วทีนี้พอทำไปเรื่อย ๆ แล้วหนูมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเอ็นข้อมืออักเสบจนต้องไปหาหมอ แล้วก็ปัญหาเครียดสะสมจากรถติดหนักมากกลับบ้านดึกเลยทำให้ปวดหัวไมเกรนอยู่บ่อย ๆ ก็เลยแบบอยากลองออกมาหาทำอาชีพอะไรเอง ตอนนั้นก็ยังทำขนมไม่เป็นด้วย” คิดแค่เพียงว่าออกมาก่อน(หัวเราะ) ก็ออกมาตอนแรกไปติดต่อเช่าแผงก่อน แล้วเขาก็จะให้ขายของประมาณว่าขายต่อจากเขา ก็คือขายเหมือนของเขาเป็นร้านขนมแต่ว่าเขาให้ขายขนมแบบเดิมเช่นแบบถ้าเขารับขนมปังจากเจ้านี้ เราต้องรับต่อเจ้านี้ แล้วทีนี้ด้วยความที่ตลาด “กับข้าว” ขายดีแต่ขนมเหมือนขายไม่ค่อยเวิร์ก เราก็ฮึดสู้มากแล้วค่าที่ก็ไม่ได้แพงมากจนผ่านไปสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่า มันไม่เวิร์ก ถ้าเราทำอะไรอยู่ที่บ้านน่าจะดีกว่า ตอนหลังก็เลยคืนที่เขาไปก็ลองไปขายตามตลาดนัดออฟฟิศ ไปขายวาฟเฟิลก่อน (ซื้อคอร์สเรียนทำ) ทีนี้ต้องตื่นเช้าแล้วบางทีเราต้องเตรียมของและต้องยกอุปกรณ์ทุกอย่างเอง เอาจริง ๆ ตอนนั้นทุกคนรอบข้างเราเขาทำงานกันหมดแล้วเหมือนเราคนเดียว มันก็เลยแบบจะลำบากนิดหนึ่งที่เขาก็ไม่ได้มีล็อคประจำให้เราต้องแบบยกของไป ก็ขายอยู่สักพักหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ใช่(ทั้งลำบากขนย้าย) ลำบากกว่าเดิม แต่ว่ามันก็ขายดีตอนนั้นวาฟเฟิลกำลังเป็นกระแสเวลาขายก็คือจะทำสดหน้าร้านเลย เมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วมันก็ขายดีเหมือนมีกำลังใจแต่คือบางทีคนเดียวทำไม่ทัน ไม่เวิร์กเพราะว่ากลับมาเหมือนเป็นมนุษย์ที่แบบตื่นเช้าแล้วนอนบ่าย(หัวเราะ) แล้วเย็นไปซื้อวัตถุดิบ เพราะมันยังไม่ค่อยมีของขายออนไลน์ แล้วก็ต้องมาผสมแป้งเอาไว้เพื่อจะไปขายตอนเช้าอีก มันเหนื่อยมาก! คิดถึงออฟฟิศเลยบางทีแบบอยากกลับไป
แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนหลัง “แม่” ก็ไม่ค่อยสบายเหมือนมีปัญหาสุขภาพด้วย อยากมีเวลาได้อยู่ดูแลใกล้ ๆ กัน ก็เลยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งมาทำขนมอยู่ในบ้านและก็เปิดเพจแต่จริง ๆ เพจเปิดมาก่อนหน้าแล้ว(แต่ก็คือขายเล่น ๆ) ตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ด้วย ก็มาเปิดขายเป็นพวกขนมแห้ง ๆ ก่อนแล้วตอนหลังก็ไปเรียนคอร์สสั้น ๆ พวกบราวนี่กรอบตอนนั้นขายดีเหมือนกัน แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือแตกง่ายพอขนส่งทางไกลจะมีปัญหาเรื่องการเสียหาย สุดท้ายก็เลยต้องหยุดทำไปอีก“แล้วก็มาช่วง 4-5 ปีหลังพอแต่งงานแล้วย้ายมาอยู่บ้านนี้ ก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงไม่อยากเป็นภาระของแฟน (หัวเราะ) ช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดฯมั้งก็เริ่มขายขนมในไลน์แมน ช่วงโควิดฯ ที่เขาเริ่มเปิดให้ขายของมันก็พออยู่ได้นะ แบบอาจจะไม่ได้ว่าเยอะมากแต่ว่ามันก็อยู่ได้แบบก็มีออเดอร์เข้าตลอด แล้วทีนี้พอโควิดฯ มันเปิดแบบว่าให้คนได้ออกมาใช้ชีวิตกันปกติได้อย่างเงี้ย มันก็เข้าไปวนลูปเดิมคือ ยอดมันก็ตก ตกทีนี้เราก็เครียดก็เลยคิดว่าต้องทำอะไรที่เหมือนได้เงินเป็นจำนวน ก็เลยมาทำพวกเค้กดีกว่า”
เปิดร้านเบเกอรี่ออนไลน์ จับทางได้ “คัพเค้ก” ขวัญใจเด็ก ๆ วัยเรียน
ถ้าเป็นออเดอร์เยอะหน่อยก็จะเป็น “คัพเค้ก” ที่เป็นรูปถ่าย(รูปกินได้) จะเป็นงานโฟโต้ก็คือ แรก ๆ พ่อแม่เขาชอบมากตรงที่แบบว่าใส่รูปตัวเองอย่างเงี้ย คือบางคนก็จะเอารูป “ลูก” ทั้งอันเลย แต่ไป ๆ มา ๆ ตอนหลังเขาเปลี่ยนคือเด็กบางคนก็แบบไม่อยากกินหน้าตัวเอง(หัวเราะ) ก็จะกลายเป็นแบบรูปการ์ตูนหรือรูปแบบตุ๊กตาที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเป็นข้อความแบบน่ารัก ๆ อะไรกันอย่างเงี้ย แล้วก็จะมีแบบ “ผู้ใหญ่” ก็จะมีพวกงานเกษียณบางทีก็จะมีเป็นคัพเค้กแบบนี้ แล้วก็จะมีคัพเค้กพวกโลโก้ที่เป็นงานแต่งงาน หรือโลโก้บริษัทอะไรอย่างเงี้ย งานครบรอบเขาก็จะมาสั่ง คัพเค้กโฟโต้อย่างเงี้ยมันจะ 20 คัพมันจะเริ่มต้นที่ 550 บาท หนูมองว่าราคามันไม่สูงเขาสามารถซื้อไปเลี้ยงกันหลาย ๆ คนได้“พอมาเป็นคัพเค้กยอดขายก็เพิ่มมากขึ้นตรงที่แบบว่า พอมาเป็นเซ็ทเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะบอกต่อ ๆ กันไป แล้วของหนูมันจะเหมือนเป็นแบบว่าครีมจะไม่เลี่ยน แบบตัวขนมจะไม่หวานมาก และก็ออกแบบเองได้ก็คือออกแบบ “รูป”ที่อยากส่งมาอย่างเงี้ยค่ะ สมมติว่ารูปนี้ 10 รูป ตรงกลางเป็นชื่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เขาครีเอทเองได้เลย ก็เลยทำให้ลูกค้าชอบตรงนี้” เด็ก ๆ ชอบส่วนใหญ่ของหนูจะเป็นเด็กซะเยอะ มียิงแอดบ้างให้เพจได้มีการมองเห็นแบบเหมือนเปิดค่าการมองเห็นของเพจอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีลูกค้าทักมาเรื่อย ๆ แต่ของหนูจะเป็นอายุที่ 20 ถึงประมาณ 50 ก็คือจะเป็นแก๊ปแบบผู้ปกครอง ปกติหนูจะมีแอดอยู่2 ประเภท ถ้าเป็นพวกคัพเค้กหรือเป็นขนมที่ส่งใกล้ ๆ อย่างเช่น บราวนี่ เอแคลร์ ชีสเค้ก การกำหนดพื้นที่ในการยิงแอดต่อครั้งจะเป็นในจังหวัดนนท์ หรืออาจจะแบบกรุงเทพฯ นิด ๆ
ต่อยอดสู่ “งานปั้นน้ำตาล & เค้กปั้น” การค้นพบตัวเองที่ใช่
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเขาฮิตพวกงานปั้นกัน ก็เลยไปลงคลาสเรียนแล้วก็เออก็ชอบนะมันก็ปั้นสนุกดี“เป็นน้ำตาลฟองดอง (Rolled fondant) เอามาปั้นแล้วก็แบบจินตนาการอย่างแบบชอบแมว มีแมว มีน้องหมา หรือเป็นครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเลยทำให้พอปั้นแล้วก็โพสต์ลงในเพจ คนก็เริ่มชอบอย่างบางคนทำเค้กให้แฟนพวกเค้กทีมฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แค่ปั้นตัวคนใส่ชุดฟุตบอล1 คน แล้วก็มีแผ่นเวเฟอร์(กระดาษทานได้) เข้ามาด้วยเป็นแบบลายสกรีนโลโก้ทีมที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นประมาณนี้” ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้ามารับเองที่บ้านหรือว่าให้ส่งทางพวกรถยนต์ ของหนูจะส่งแต่รถยนต์ถ้าเป็นพวกเค้ก ลูกค้าก็จะแจ้งรายละเอียดเข้ามาแล้วก็ทำเค้กด้วยอะไรด้วย แต่ว่าจะมีอีกแบบหนึ่งคือที่ส่งต่างจังหวัดด้วยจะเป็น “ตัวปั้น” ตัวปั้นเลยซึ่งเป็นร้านเค้กเขาจะเริ่มนิยม ในการเอาไปแต่งหน้าเค้กบางทีมีปั้นอะไรแปลก ๆ มาอย่างเงี้ย ตุ๊กตาแปลก ๆ หรือแบบปั้นคุณยายแบบเคี้ยวหมาก“ข้อดีที่หนูปั้นได้ก็คือมันเหมือนเป็น เอกลักษณ์ของเรา คือบางร้านถ้าเขาปั้นไม่ได้อย่างเงี้ยคือเขาก็จะจ้างเรามันก็เร็ว สะดวกเขา อันนี้เป็นจุดที่ร้านเค้กถ้ามีเค้กปั้นนะคะ เพราะว่าตอนนี้เค้กปั้นก็เป็นที่นิยมกันเวลาไปถ่ายคอนเท้นต์ถ่ายรีวิวอย่างเงี้ย มันสวยมันน่ารัก สมมติว่าเป็นเค้กปาร์ตี้เป็นผู้หญิงแต่งชุดสวย ๆ แล้วบางทีเขาก็จะแต่งชุดเหมือนบนเค้กมาถ่ายรูป”
อย่างตัวนี้เป็นเค้กน้ำตาลปั้นที่ลูกค้าจะออเดอร์ออกมาว่า อยากให้เป็นโบว์สีขาวและก็ผู้หญิงใส่ชุดสีแดงใส่หมวกดูเปรี้ยวเซ็กซี่ แล้วทีนี้หนูอาจจะมีคุยกันว่าประมาณนี้ไหมคุยรายละเอียดกันเสร็จก็สรุปออกมาประมาณนี้ แล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกข้อความ(เป็นชื่อเขา)“ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเค้กแบบที่หนูทำบ่อยก็เป็น นักฟุตบอลอะไรเงี้ย คนนี้ทีมสีแดง สีน้ำเงินอะไรของเขา และก็จะมีช่วงกระแสที่เป็นตุ๊กตา POP MART ฮิต ๆ ก็จะเป็นลาบูบู้ ช่วงนั้นหนูก็ปั้นตุ๊กตาลาบูบู้บ่อยมาก และก็มีจะมีเหมือนบางคนเขาจะมีแบบตุ๊กตาที่เขาพกติดตัวแบบอาจจะเป็น ตุ๊กตากระต่าย ตุ๊กตาแมว ตุ๊กตาหมา ฯลฯ เขาก็จะส่งมา บางทีก็จะเป็นอาจจะปั้นคนด้วยแล้วมีกอดตุ๊กตา” ก็ทำได้เหมือนกัน ตอนนี้เค้กปั้นของหนูเริ่มต้นที่ 1 ปอนด์อยู่ที่ 1,390 บาท ก็คือรวมกล่องใส่แล้ว การสั่งเค้กต้องสั่งหน้าอย่าง เค้กโฟโต้ จะทำไวไม่ยากมากเพราะว่าหนูมีเครื่องปริ้นด้วยและหนูก็รับปริ้นแผ่นเวเฟอร์เป็นแผ่นโฟโต้ก็คือสามารถส่งได้ทั่วประเทศเหมือนกัน แล้วก็ของหนูจะล่วงหน้าประมาณ 3 วันหรือว่าทักมาสอบถามก่อน ถ้าเค้กปั้นจะประมาณ 7 วันหรือ 10 วันเลยเพราะว่าหนึ่งตัวปั้นถ้าแบบเจออากาศครึ้ม ๆ แบบนี้เขาจะชื้น ก็อาจจะแบบยิ่งปั้นยาก เขาไม่ค่อยเซ็ตตัว และก็ตัวปั้นก็คุยสรุปรายละเอียดและก็ต้องเหมือนมีเวลาให้ตัวมันเซ็ตอย่างเงี้ยค่ะ
กำลังการผลิตต่อวันและอุปสรรคสำคัญ อีกอย่างคือเรื่อง “การขนส่ง”
“ตัวปั้นหนูจะเริ่มต้นที่ “คน” ประมาณถ้าง่าย ๆ เบสิกเลย 350 แต่ส่วนใหญ่คือจะมาแบบมียศ มีชุดอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ที่ 450 ต่อชิ้น แต่ถ้าเป็นชุดเลยเหมือนแบบมีคน มีอุปกรณ์ มีรถ อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณชุด 600-700 แต่ยังไม่รวมส่งนะคะ ค่าส่งไปรษณีย์ประมาณ 80 (ส่งแบบอุณหภูมิปกติ) ที่ต้องใช้เวลาแบบที่ให้ลูกค้าแจ้งล่วงหน้า7-10 วันก็เพราะว่า ถ้าทำส่งอย่างเงี้ยเหมือนหนูจะต้อง “อบ” ให้ค่อนข้างแข็งเพราะว่าเขาจะไปหักกลางทางได้ แรก ๆ ที่ทำส่งก็มีหักก็เครียดเหมือนกัน” หนูเคยปั้นได้มากสุดก็ประมาณ 40 ชิ้น เพราะว่าแต่ละชิ้นมันเหมือนเราต้องคิดตลอดเลย จะมีตัวช่วงที่มันฮิต ๆ แบบเด็กผู้ชาย “มาริโอ้” อย่างเงี้ยบางที 40 ชิ้น เขาซ้ำอย่างละ 2 อย่างเงี้ยก็เหมือนเราต้องคิด 20 แบบ แล้วทีนี้เวลาทำงานน้ำตาลก็คือมันจะเหมือนแบบสีนั้นสีนี้ต้องประดิดประดอย มันใช้เวลา อย่างบางทีปั้นตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนถึงตี 5 อะไรอย่างเงี้ย คือบางอย่างมันเหมือนเราเรียนรู้ไปกับมัน อย่างบางทีเขาอาจจะให้ปั้นคนชุดแบบนี้ บางทีเราปั้นแล้วมันไม่ถูกใจก็มีขยำทิ้งเหมือนกัน(หัวเราะ) แล้วก็ปั้นใหม่ คือบางทีหนูคิดว่ามูลค่าที่มันแพงน่าจะมาจากพวกแบบมูลค่าของเวลาด้วย แต่ว่าร้านอื่นก็เรท ๆ นี้ราคาน้ำตาลปั้น
แล้วก็จะมีขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ (Shopee) ด้วย เปิดพรีออเดอร์ หนูก็จะเปิดปั้นน้ำตาลตามที่ลูกค้าออกแบบ เขาก็จะทักมาสมมติว่าคุยงานกันเสร็จเท่าไหร่ก็ค่อยให้เขาไปกดว่าเขาต้องจ่ายเท่าไหร่ แต่ข้อดีที่ขายในพวกแอป/แพลตฟอร์มแบบนี้คือ เขาก็คำนวณเงินให้เราเลยคือเราก็ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องตามทวงตังค์ลูกค้า(หัวเราะ) แต่หนูจะไม่ได้เปิด “ปลายทาง” หนูเปิดเป็นแบบว่าต้องจ่ายเงินเลย ก็มีลูกค้ามาเรื่อย ๆ อย่างเช่นแบบ ส่วนใหญ่ของ Shopee จะเป็นงานปั้นคัพเค้กแบน ๆ อย่างเงี้ยส่งง่าย อันนี้หนูไม่ค่อยห่วง แต่พวกปั้นคนก็จะดูเป็นบายเคสไปสมมติว่ามีท่าทางแปลก ๆ อย่างเงี้ยหนูก็อาจจะไม่ได้ขายใน Shopee แต่ถ้าเป็นคนยืนตรง ๆ ง่าย ๆ แพ็กง่าย ๆ เพราะว่าการขายในแพลตฟอร์มนี้ของหนูจะเลือกขนส่งไม่ได้“อุปสรรคที่เราเจอก็คือจะเหมือนแบบเป็นเรื่อง การขนส่ง ที่เราควบคุมไม่ได้เช่นอย่างส่งน้ำตาลปั้นไปต่างจังหวัด มีหักมีอะไรอย่างเงี้ยเราควบคุมไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่เราก็พยายามเต็มที่กับการแพ็กอย่างเงี้ย แต่ว่าเราก็จะไม่ได้โทษขนส่งนะถ้าเกิดมีแบบนี้ส่วนใหญ่หนูก็เคลมให้ลูกค้าเหมือนกัน ถ้าเกิดเจอปัญหานะคะเพราะว่าเราก็ “ใจเขาใจเรา”อย่างเงี้ย เค้กก็เหมือนกันส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าเรียกแอปเดลิเวอรี่ถ้าลูกค้าแจ้งมาว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ย ถ้าเป็นพวกคัพเค้กหนูจะไม่เอาเลยค่ะแบบต้องแจ้งลูกค้าแบบแจ้งรายละเอียดเลยว่าขอเป็นตัวรถยนต์อย่างเงี้ย แต่ค่าส่งบางทีอันนี้ก็อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือค่าส่งค่อนข้างสูง”
มีการโปรโมท(การยิงโฆษณา) อย่างไร? เพื่อให้ร้านค้าไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็น
การยิงแอดโฆษณาจะไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าก็ต้องทำเหมือนกัน ถ้าช่วงไหนออเดอร์มันเยอะก็ต้องปิดก่อนเพราะว่าทำคนเดียวมันไม่ไหว ส่วนช่วงไหนที่ว่าต้องการจะบูสเพจก็ปล่อยยาวเลยเป็นทีละ 10 วัน แล้วถ้ามีออเดอร์เข้ามาเรื่อย ๆ จนเราเริ่มรู้สึกว่า พอแล้ว(ทำไม่ไหวแล้ว) ก็ขอปิดพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าไม่งั้น ถ้าเราปฏิเสธลูกค้าบ่อย ๆ มันจะเหมือนไม่ดี“ของเราทำแค่โฮมเมดในการยิงแอดของหนู ต่อวันจะใช้งบไม่เกิน 100 บาทเพียงแค่นี้ ก็เหมือนเปิดการมองเห็นแล้ว ซึ่งมันก็ต้องมีบ้างเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเพจของเรามันก็จะรู้สึกว่าเงียบ ๆ”
ชีวิตที่ลงตัว “ทำในสิ่งที่รัก” และมีเวลาดูแลคนที่เรารักได้
น้ำฝน-สุกัญญา คงสุนทร เจ้าของเพจ Cakes maker ร้านเบเกอรี่ออนไลน์ บอกกับเราด้วย ตอนนี้ก็รู้สึกตอบโจทย์กับชีวิตเพราะว่า ได้ทำสิ่งที่เรารักอย่างเงี้ยเป็นขนมเป็นอะไร พอแบบลูกค้าตอบกลับมาแบบ “อร่อย สวย” หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งยิ้มไปทั้งวัน (หัวเราะ) แล้วก็จะเหมือนแบบว่าถ้าเป็นเรื่อง “รายได้” ก็จะเป็นเหมือนแบบดูแลตัวเองและก็ดูแล “แม่” ได้“คือด้วยตอนนี้หนูโอเคกับยอดประมาณแบบ 15,000-25,000 จะอยู่แก๊ปนี้เพราะว่า ตอนนี้หนูไม่ได้มีหนี้อะไรเลย(หัวเราะ) หนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเออก็โชคดีตรงนี้ ที่เราไม่มีหนี้และก็กินใช้ปกติแล้วก็ทำไปอย่างเงี้ย(มีงานสร้างรายได้อยู่กับบ้าน) ได้ไปรับแม่บางทีแม่ไปทำงานอะไรเงี้ย ดูแลแม่พาเขาไปกินข้าวไปอะไรได้ ซึ่งถ้าหนูทำงานออฟฟิศมันไม่มีทางทำได้เพราะว่าบางทีอย่างวันธรรมดาอย่างเงี้ยก็ไปได้อย่างแม่ไม่สบายบางทีก็มีพาไปโรงพยาบาลได้” สุดท้ายนี้หนูก็ขอบอกนิดหนึ่งได้ไหมเพราะว่า ถ้าเป็นงานเบเกอรี่ข้อเสียมันจะมีตรงที่แบบบางทีออเดอร์มันเยอะ จนไม่ได้นอน(หัวเราะ) แบบโต้รุ่งอย่างเงี้ย แต่หนูก็เห็นเป็นกันหลายบ้านเลยแต่ว่า แต่บางทีถ้าแบบออเดอร์น้อยก็นอนสบาย(หัวเราะ) มันเหมือนสลับกันอย่างเงี้ยค่ะ ก็เหมือนแบบอยากให้รักษาสุขภาพถ้าเป็นพวกทำงานเบเกอรี่แนว ๆ นี้เหมือนกัน
ลาออกงานไอทีหนีออฟฟิศซินโดรมสู่ “ร้านเบเกอรี่ออนไลน์” สุดปัง! คัพเค้กกระดาษกินได้&งานน้ำตาลปั้นตามสั่งความจำเป็นในการหาเลี้ยงชีพคือหนึ่งเหตุผลสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ของการทำงาน แต่ว่าความมีใจรักในสิ่งที่ทำด้วยก็ถือว่าเป็น “กำไร” ที่ได้เพิ่มมานอกจากเรื่องเงินแล้ว ดังนั้นก็ต่างเหตุผลต่างมุมมองของแต่ละคนไปว่าจะเลือกชีวิตและการทำงานในแบบไหน ต้องยอมรับว่าเงินก็สำคัญและจำเป็นมาก ๆ เพราะการใช้ชีวิตก็ต้องใช้เงินด้วย แต่ถ้าหากว่าเราสามารถเลือกได้ที่จะ “ทำในสิ่งที่รัก” และขณะเดียวกันก็ยังสามารถเป็นอาชีพเลี้ยงชีพของเราได้ด้วย นี่คือสิ่งสำคัญและมันทรงพลังมาก ๆ สำหรับชีวิตเรา ค้นหาตัวเองให้เจอ ขอบคุณแรงบันดาลใจดี ๆ จากเพจ Cakes maker และตัวแทนชาว baker คนเก่ง “น้ำฝน-สุกัญญา คงสุนทร” ที่กรุณร่วมแบ่งปันในครั้งนี้
สามารถติดตามผลงานหรืออุดหนุนสินค้า “เค้ก&ขนม” อร่อย ๆ ของร้านได้ที่เพจ: Cakes maker หรือโทร.097-982-9461
คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด