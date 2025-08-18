ศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรชีววิถีท่าม่วงสัญจร จัดอบรมภาคใต้ครั้งแรกที่ชุมพร โครงการ เรียนรู้ สร้างงาน สร้างรายได้ กับ TikTok

ศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพรชีววิถีท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) จัดโครงการ สวนสมุนไพรชีววิถีท่าม่วงสัญจร ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 หลังจากเคยจัดกิจกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และกาญจนบุรี โดยครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ภาคใต้เป็นครั้งแรก ที่จังหวัดชุมพร เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านการสร้างอาชีพและรายได้จากสื่อออนไลน์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในภูมิภาค
การอบรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 08.30–16.00 น. ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร ภายใต้แนวคิด เรียนรู้ สร้างงาน สร้างรายได้ กับ TikTok โดยมี อาจารย์วีระยุทธ เชื้อไทย เจ้าของผลงานพ็อกเก็ตบุ๊กขายดี สร้างช่อง TikTok เงินล้านต้องทำแบบนี้ ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทำตลาดออนไลน์บน TikTok การสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดผู้ติดตาม และการเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมี เวิร์กชอปสครับขัดผิวสมุนไพร ฟรี ให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมรับผลิตภัณฑ์กลับบ้าน และการบรรยายพิเศษ การเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จาก SME D Bank เพื่อเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ
นางอรประภา พรมรังฤทธิ์ ผู้อำนวยการสวนสมุนไพรชีววิถีท่าม่วง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การจัดอบรมที่ชุมพรครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้ที่ใช้ได้จริงลงสู่พื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะชาวชุมพรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเปิดโอกาสให้จังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาเรียนรู้ “เรามุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์ม TikTok ไปปรับใช้ในการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป”
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 084-884-5522