ITD เปิดเวที “She Commerce Forum 2025” ปลุกพลัง ผปก. สตรีไทย ยกทัพสินค้าป้อนตลาดยุโรปและออสเตรีย

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ ADVANTAGE AUSTRIA Bangkok และ UN Women จัดงาน “She Commerce Forum 2025” ภายใต้แนวคิดเสริมพลังผู้ประกอบการสตรีไทย เพื่อก้าวสู่การค้าระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนในตลาดสหภาพยุโรปและออสเตรีย โดยมี นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานระหว่างประเทศ ภาครัฐ และเอกชน ร่วมแบ่งปันมุมมองเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับศักยภาพสตรีไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ให้สามารถเข้าถึงและขยายตลาดในสหภาพยุโรป (EU) และออสเตรีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตสูงและให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้าและความยั่งยืน
นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “กระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีที่ยืนอย่างแข็งแกร่งในโลก โครงการนี้คือตัวอย่างของการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีไทยให้เปิดตลาดใหม่ๆ ได้ โดยใช้จุดแข็งจากความคิดสร้างสรรค์ และการปรับตัวเข้ากับกติกาใหม่ๆ เช่น ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม”
กิจกรรม ITD She Commerce Forum 2025 ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนผู้ประกอบการสตรีไทยให้พร้อมแข่งขันในตลาดยุโรปและตลาดออสเตรีย ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการถอดบทเรียนความสำเร็จของ CEO สตรีไทยจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ตนยังมีโอกาสรับฟังเรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการสตรีจาก 5 ภูมิภาคที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายในโครงการ Thailand Female Business Leader ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้แก่
1. บริษัท มอร์ลูป จำกัด (ภาคกลางและตะวันตก) – ธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้ผ้าส่วนเกินจากโรงงานสิ่งทอมาผลิตเป็นสินค้าคุณภาพสูง ลดขยะสิ่งทอและรักษาสิ่งแวดล้อม
2. บริษัท วิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณาระยอง จำกัด (ภาคตะวันออก) – ธุรกิจเครื่องหอมและเครื่องสำอางต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด (ภาคเหนือ) – ผลิตและจำหน่ายกาแฟครบวงจร ควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน
4. บริษัท กรีนริช เวิร์ลไวด์ จำกัด (ภาคใต้) – เจ้าของแบรนด์ Hundreds Heritage ผลิตชาและสมุนไพรออร์แกนิกมาตรฐาน USDA Organic
5. บริษัท นามัวร์เจลาโต้ จำกัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) – ผลิตและจำหน่ายไอศกรีมเจลาโต้ ผสมผสานผลไม้ไทยกับศิลปะการทำเจลาโต้แบบอิตาลี
“ผมหวังว่ากิจกรรมทั้งหมดในวันนี้และที่ผ่านมา จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองทางธุรกิจ ช่วยพัฒนาศักยภาพ ขยายโอกาสการค้า และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ตลอดจนเสริมความมั่นใจให้ผู้ประกอบการนำธุรกิจของตนเข้าสู่ตลาดศักยภาพอย่างยุโรปและออสเตรียได้อย่างมั่นคง” นายฉันทวิชญ์ กล่าวสรุป
ด้าน นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เผยว่า “หากพูดถึงภาพรวมของผู้ประกอบการไทยในปัจจุบัน พบว่า 36.4% ของประชากรผู้ใหญ่มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประกอบการ และการทำธุรกิจช่วงเริ่มต้นได้แสดงให้เห็นถึงจำนวนผู้ประกอบการสตรีต่อผู้ประกอบการชายใกล้เคียงกัน แต่เมื่อต้องดำเนินธุรกิจต่อไปกลับพบช่องว่างที่สำคัญคือมีผู้หญิงเป็นเจ้าของธุรกิจเหลือเพียง 23.7% เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ITD จึงได้จัดทำโครงการ She Commerce ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อยกระดับความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการสตรีไทย ผ่านการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมศักยภาพให้สามารถขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมั่นคง โดยโครงการนี้ได้มุ่งเน้นไปยังตลาดออสเตรีย ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดยุโรปที่มีการเติบโตต่อเนื่อง และให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อมาตรฐานสินค้าและความยั่งยืน ที่เป็นกติกาการค้าใหม่ที่ผู้ประกอบการไทยทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทัน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจบนเวทีโลก ตลอดทั้งโครงการได้รับความร่วมมือจาก ADVANTAGE AUSTRIA Bangkok และ UN Women เพื่อเฟ้นหาตัวแทนผู้ประกอบการสตรีในกลุ่ม SMEs และ MSMEs ทั่วประเทศไทย ที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่น เพื่อเข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรมธุรกิจอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านการวางกลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการสร้างเครือข่ายสากล เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรีย”
นางสาวธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์ ผู้ชนะในโครงการ She Commerce จากบริษัท มอร์ลูป จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปศึกษาดูงานและนำเสนอแผนธุรกิจ ณ ประเทศออสเตรีย ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดตลาด เชื่อมโยงเครือข่าย และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากล หวังว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะสามารถนำกลับมาส่งต่อเป็นองค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการไทยรายอื่นในอนาคต โดย บริษัท มอร์ลูป เป็นธุรกิจที่ดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เน้นการจัดการและใช้ประโยชน์จากผ้าส่วนเกินที่เหลือจากโรงงานผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ ให้กลายเป็นสินค้าที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคุณค่าต่อสังคม ซึ่งการได้ไปศึกษาดูงานในประเทศที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนอย่างออสเตรีย จึงเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดและยกระดับธุรกิจไทยสู่มาตรฐานสากล”
โดยภายในงาน She Commerce Forum 2025 ยังได้เปิดพื้นที่เวทีเสวนาวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการสตรีไทย พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ที่มาแบ่งปันมุมมองและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ในหัวข้อเสวนา อาทิ ‘บทบาทของผู้ประกอบการสตรีไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน’ โดยนางสาวศุภพิมพ์ วัณโณภาศ ผู้จัดการโครงการ WE RISE Together ประเทศไทย UN Women ‘ถอดสมการความสำเร็จในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ประสบความสำเร็จ’ โดยกุลชา สรัสยะนันทน์ รองเลขาธิการ สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย ‘บทบาทผู้ประกอบการสตรีไทยกับการค้าต่างประเทศ’ โดย ดร.นงนุช อธิพันธ์ุอำไพ Chief Operating Officer บริษัท Global Food Trading co., Ltd. ‘โอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทย ออสเตรีย และสหภาพยุโรป’ โดยนางสาวอรอนุช ผดุงวิถี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (สคต.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการหญิงไทย 5 ราย จาก 5 ภูมิภาค ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย Final Pitching ของโครงการ Thailand Female Business Leader อีกด้วย
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ของ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.itd.or.th หรือเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/itd.th
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *