“ดีพร้อม” ร่วมชมนวัตกรรมเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ในงาน Vietfood & Beverage - Propack 2025 เพื่อใช้ต่อยอดบรรจุภัณฑ์ไทย ดันซอฟต์พาวเวอร์อาหาร ให้โตไกลสู่เวทีสากล
ประเทศเวียดนาม 7-9 สิงหาคม 2568 - นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายดุสิต อนันตรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (กช.กสอ.) เยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหาร การรักษาสภาพอาหาร ภายในงาน Vietfood & Beverage - Propack 2025 ณ นครโฮจิมินห์
“Vietfood & Beverage - Propack 2025” เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติของเวียดนาม โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ SECC Saigon ประเทศเวียดนาม มีผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 600 ราย พร้อมเปิดมุมมองใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เทรนด์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ การแปรรูปอาหารบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เครื่องจักรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ OEM เพื่อการส่งออก โดยงานนี้จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาสินค้าให้สอดรับกับตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในตลาดสากลมากยิ่งขึ้น
ภายในโซนการจัดแสดงเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ในงาน มีบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรและบรรจุภัณฑ์จากหลากหลายประเทศเข้าร่วมจัดแสดง โดยมีการนำเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อพัฒนาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรองรับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทผู้ผลิตที่ร่วมจัดแสดงจะได้รับประโยชน์ในการขยายเครือข่ายธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่เริ่มมีการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“ดีพร้อม” เห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จึงดำเนินตามนโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” ของ นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการของไทย โดยการให้ความรู้และพัฒนาทักษะ พร้อมสนับสนุนเครื่อมือที่ทันสมัยในการพัฒนากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความปลอดภัยและสามารถยืดอายุให้สินค้า รวมถึงการเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Recycled Materials) หรือวัสดุที่มีความสามารถในการย่อยสลาย (Biodegradable Materials) พร้อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้ AI หุ่นยนต์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automation) มาช่วยคำนวณการใช้ทรัพยากร พลังงานและการลดต้นทุนให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ยังสามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ในสาขาอาหารและเครื่องดื่มไทยให้สามารถเพิ่มโอกาสในการเขาถึงตลาดในระดับสากล ตามนโยบายของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้อีกด้วย