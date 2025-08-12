(ชมคลิป) ไม่ลบอดีตแต่ปรับเข้ากับคนรุ่นใหม่ “จุฑาทิพ” แบรนด์ผ้าฝ้ายทอมือสีธรรมชาติ ลุยตลาด ตปท. หวังเข้าถึงเวทีโลก

ณ ใจกลางเมืองขอนแก่น ผู้หญิงคนหนึ่งจากเมืองกรุง กลับมาให้ความสำคัญกับ "ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ" ที่หลายคน มองว่าเป็นของโบราณ ล้าสมัย และไม่เหมาะกับคนยุคใหม่ แต่ในสายตาของเธอคือ ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญาและโอกาสของชุมชน
“จุฑาทิพ ไชยสุระ” ผู้ก่อตั้งผ้า แบรนด์ “JUTATIP” (จุฑาทิพ) สร้างสรรค์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ด้วยภูมิปัญญาโบราณ ผสมแฟชั่นเหมาะแก่การใช้งาน รวมถึง เปิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อทุนทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น โดยมี SME D Bank ช่วยเติมเต็ม สานฝันให้เป็นจริง ผ่านสินเชื่อ “ปลุกพลัง SME” เปิดโอกาสเพื่อคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งทุน
ด้วยความรักที่มีต่อ “ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ” คุณจุฑาทิพ ศึกษาการผลิตอย่างลึกซึ้ง ทั้งลงพื้นที่ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาจากชาวบ้านด้วยตัวเอง เช่น จ.สกลนคร รวมถึง หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง ในการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ และเคยไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะสร้างเป็นธุรกิจแบรนด์แฟชั่นผ้าทอในชื่อ “JUTATIP” (จุฑาทิพ) ตามด้วยเปิด “บ้าน” ของตัวเองที่ จ.ขอนแก่น เป็น “ศูนย์เรียนรู้” ให้ใครก็ตามที่อยากเข้าใจเรื่องผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เข้ามาสัมผัส และได้ลงมือทำจริง ทั้งการย้อม การทอ และตัดเย็บ ซึ่งปัจจุบัน มีนักศึกษา นักท่องเที่ยว และคนท้องถิ่น เดินทางเข้ามาเรียนรู้ต่อเนื่อง
สิ่งที่น่าปรบมือให้แบรนด์ “JUTATIP” คือ นำเสนอความมหัศจรรย์ของพืชธรรมชาติที่สามารถจะสกัด ใช้ย้อมสีผ้าได้อย่างอัศจรรย์ ปัจจุบัน สามารถทำได้มากกว่า 30 เฉดสี ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น ด้วยการคงใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิม เพิ่มเติมด้วยการออกแบบเหมาะสมกับยุคสมัย ควบคู่มีระบบบริหารจัดการ และการตลาดยุคใหม่
นอกจากนั้น ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างงานชุมชน โดยผู้ผลิตกลุ่มผ้าทอของ JUTATIP มีตั้งแต่กลุ่มคนหนุ่มสาว จนถึงผู้สูงอายุ กระจายในชุมชน 6 จังหวัดภาคอีสานตอนบน วัตถุดิบกว่า 70% อยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน โดยจะเข้าไปสอนการผลิต พร้อมป้อนงานให้ทำเสมอ ช่วยให้คนในชุมชนไม่ต้องทิ้งบ้านเกิด เข้าหางานทำในเมือง
ทั้งนี้ คุณจุฑาทิพ เล่าว่า ด้านดีไซน์ ไม่ได้ลบอดีต หากแต่ปรับให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คนรักงานคราฟต์ ทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่เริ่มกลับมาให้คุณค่ากับงานฝีมือและวัสดุจากธรรมชาติ ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ เมื่อนำผ้าทอย้อมสีธรรมชาติไปสู่ตลาดต่างประเทศ สามารถสร้างความประทับใจให้ชาวต่างชาติ ที่เห็นคุณค่าจากความสวยงามที่ล้วนเกิดจากธรรมชาติ ทั้งวัสดุดิบจากพืช ผ่านกระบวนการย้อมด้วยภูมิปัญญาโบราณ และผลิตด้วยแรงงานฝีมือชาวบ้าน สร้างชื่อให้ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ จาก จ.ขอนแก่น ไปยืนอยู่ในตลาดต่างประเทศได้เช่นกัน
เบื้องหลังความสำเร็จนั้น ยังมีแรงหนุนที่เธอยกย่องเสมอว่าเป็น “นางฟ้า” ของตัวเอง นั่นคือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยสาขาขอนแก่น เข้ามาเติมเต็มทั้งในเรื่องเงินทุน และความรู้ ตั้งแต่เมื่อประมาณเกือบ 10 ปีที่แล้ว สนับสนุนเงินทุนปรับปรุงบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ รวมถึง ล่าสุด เติมทุนเพิ่มเติมผ่านสินเชื่อ “ปลุกพลัง SME” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ต่อปี ช่วยเสริมสภาพคล่อง สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ตามเป้าหมาย
เธอเล่าอย่างอารมณ์ดีว่า “แค่ยกโทรศัพท์ขึ้น SME D Bank ก็อนุมัติทันที ซึ่งเงินทุนที่ได้มาเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเราได้ออเดอร์มา ก็สามารถดำเนินการต่อได้ทันที” และการดูแลของ SME D Bank สาขาขอนแก่น ก็รวดเร็ว และบริการอย่างจริงใจ ในแบบฉบับที่เธอบอกว่า “ไม่ใช่แค่แบงก์ แต่เป็นพี่เลี้ยงที่เข้าใจธุรกิจของผู้ประกอบการจริงๆ”
เมื่อถามถึงเป้าหมายในชีวิต เธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มว่า “ตัวเองมีความรู้ มีเทคนิค ทั้งสากลและโบราณ อยากเปิดเผยและเผยแพร่ต่อให้คนรุ่นใหม่ ได้ช่วยชาวบ้าน ช่วยชุมชน นี่คือความสุขจากภายใน ที่ทำให้ตัวเองกินอิ่ม นอนหลับ”
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของ “JUTATIP” ไม่ใช่เพียงเส้นทางธุรกิจแบรนด์แฟชั่นเท่านั้น หากแต่เป็นภาพสะท้อนของการส่งต่อทุนทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น เพิ่มเติมด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย หากอยากสัมผัสเสน่ห์ และได้เรียนรู้ทุกมิติของผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติที่ศูนย์เรียนรู้เล็กๆ ของ “JUTATIP” ได้
ติดต่อเพิ่มเติม
