“นาถะคาเฟ่” แท้จริงเป็นของใครกันแน่ “หมอบี” หรือ "หลวงพ่ออลงกต"

"นาถะคาเฟ่" เป็นที่สนใจของหลายคน หลังจากที่ "หมอบี" ทูตสื่อวิญญาณ ตกเป็นข่าว เรื่องเงินบริจาค วัดพระบาทน้ำพุ ของหลวงพ่ออลงกต สำหรับนาถะคาเฟ่ เป็นคาเฟ่ เปิดให้บริการ ภายใต้โครงการของหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
โดยร้านอยู่ภายใต้การดูแล “หมอบี” ทูตสื่อวิญญาณ หรือ บี “นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล” ที่เป็นจิตอาสาดูแลคาเฟ่ ซึ่งร้านตั้งอยู่พื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และหมอบี ยังได้ทำผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์นาถะ จำหน่ายด้วย เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวดผม โลชั่น ครีมกันแดด เสื้อ และอื่นๆ นอกจากนี้ หมอบี ยังได้ใช้นาถะคาเฟ่เป็นสตูดิโอสำหรับการไลฟ์รายการต่างๆของทีมงาน เช่น รายการงมงายสไตล์หมอบี เช่นรายการ “ทูตธรรม” และรายการ “พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก”
ทั้งนี้ หลวงพ่ออลงกต ตั้งใจจะนำรายได้จากคาเฟ่ มาใช้ในการดูแลกิจกรรมของทางวัดพระบาทน้ำพุ โดยแฟนคลับได้โพสต์ไว้ว่า คนที่มาใช้บริการที่ร้านแห่งนี้ สามารถนำเงินหยอดตู้บริจาคทำบุญให้วัดพระบาทน้ำพุได้ หรือ จะร่วมบริจาคกับโครงการแก้วปัญสุข บริจาคเงินเพื่อให้ใช้จ่ายในโครงการโรงทานที่จะเอาเครื่องดื่มของทางคาเฟ่ไปแจกให้กับผู้ที่มารับของจากโรงทาน ทางร้านยังได้มีการจัดกิจกรรมธรรมใหม่ให้คนที่มาใช้บริการได้เข้าร่วม อย่างต่อเนื่อง
สำหรับอาหารภายในร้านจะมีทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน บรรยากาศภายในร้านมีการตกแต่งให้แตกต่างออกไปจากคาเฟ่อื่นๆที่เราเคยไปสัมผัสกัน เนื่องจากจะมีสิ่งของต่างๆที่ทางหมอบีไปออกเคสแล้วได้นำกลับมา ก็จะเอามาตกแต่งตามโซนต่างๆของร้าน ทำให้บรรยากาศภายในร้านค่อนข้างสวยงามและแปลกตา