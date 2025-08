รู้จัก “Personal Color” ธุรกิจปรับเฉดสีเพิ่มความมั่นใจต่อยอดเป็น “อาชีพ” สร้างรายได้ได้จริง

พารู้จักกับธุรกิจ Personal Color เครื่องมือการสร้างอาชีพผ่านการวิเคราะห์และปรับเฉดสีให้เข้ากับตัวบุคคล ที่นอกจากจะเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมการปรับบุคลิกภาพให้คนมั่นใจและดูดีขึ้นยังสามารถแตกแขนงกลายเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ทั้งหลักและเสริมให้กับผู้ประกอบการผ่านแนวคิดและเทรนด์สีเปลี่ยนเป็นเงินได้

เล่าว่า ก่อนหน้านี้ทำธุรกิจแอมเวย์และการลงทุนมาก่อน พอทำตลาดด้านสุขภาพและความงามมากว่า 10 ปี ได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับคนจำนวนมาก บวกกับคนในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองและภาพลักษณ์ต่างๆ คุณเหมยจึงมองว่าการมีภาพลักษณ์หรือนำเสนอตัวเองได้ดีนั้นเป็นบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในทุกสายอาชีพและ Personal Color and Styling เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้คนสามารถพัฒนาภาพลักษณ์ บุคลิก การนำเสนอตัวเองและที่สำคัญคือทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น ทำให้คุณเหมยหันมาจับธุรกิจ Personal Color นั่นเองสำหรับธุรกิจ Personal Color นั้นคือการหาเฉดโทนสีของแต่ละบุคคลเพื่อใช้ในการเลือกแต่งตัว ทำสีผม แต่งหน้าและปรับภาพลักษณ์ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นๆ ดูดีมีออร่า สดใสและดูมั่นใจมากขึ้น คุณเหมยยังเปิดเผยอีกว่ามีแผนจะขยายธุรกิจให้ไปถึงการลงรายละเอียดการแต่งตัว เทคนิคการแต่งหน้าและทรงผมที่เหมาะกับแต่ละบุคคล รวมถึงบริการหาซื้อเสื้อผ้าให้สำหรับแต่ละโอกาสในประเทศไทยธุรกิจ Personal Color เริ่มมีบทบาทและเป็นที่นิยมมากขึ้น จะเห็นได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้เชี่ยวชาญสร้างคอนเทนต์การทดสอบเฉดสีที่เข้ากับแต่ละบุคคลกันมากขึ้น ซึ่งคุณเหมยมองว่าในไทยมีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัย 2 อย่างได้แก่ 1.ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มี Beauty Standard ที่ค่อนข้างสูง ผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง และ 2. Personal Branding ที่มีบทบาทกับอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น ไม่เพียงแค่กับ ดารา นักแสดงหรืออินฟลูเอนเซอร์ทั้งนี้อาชีพหรือธุรกิจ Personal Color สามารถสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ที่เป็นได้ทั้งงานหลักและงานเสริม พร้อมกับได้ทักษะติดตัวในการสร้างอาชีพในระยะยาวได้ ซึ่งหากจะมีผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวเพิ่มขึ้นต้องอาศัยการสร้างค่านิยมให้กับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น คุณเหมยจึงให้ข้อมูลว่าการสร้างค่านิยมให้คนไทยสนใจมากขึ้นนั้นต้องเริ่มจากการมองเห็นคนรู้จักหรือคนรอบข้างดูดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากค้นหา Personal Color ของตนเอง เพราะการเห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจน เป็นสิ่งที่ทำให้คนสนใจและเชื่อมั่นมากที่สุด ซึ่งหลายคนที่เริ่มมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์หรือดูแลตัวเองแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรนั้น การทำ Personal Color เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถส่งเสริมและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้รายได้ที่เกิดจากธุรกิจ Personal Color นั้น สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การบริการค้นหาสีเฉพาะบุคคล หรือสามารถพัฒนามากขึ้นจนสามารถถ่ายทอดและเปิดคอร์สสอนได้ นอกจากนี้คุณเหมยยังบอกเพิ่มเติมอีกว่า ในยุคเศรษฐกิจแบบ Gig (Gig Economy) หรือ ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการทำงานแบบครั้งคราวหรือเป็นโครงการ โดยมีลักษณะการทำงานที่เป็นอิสระ หรือที่รู้จักคืออาชีพ “ฟรีแลนซ์” เริ่มมีบทบาทที่กว้างมากขึ้นเพราะในยุคปัจจุบันผู้คนทำงานมากกว่า 1 อาชีพ และถ้าหากงานเสริมสามารถสร้างโอกาส อาชีพและรายได้ได้ก็จะมีคนสนใจเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีนี้เริ่มเห็นผู้ประกอบการเปิดสตูดิโอ Personal Color เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านๆ มาทั้งนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณเหมยมองเป้าหมายในอาชีพ Personal Color ไว้ในรูปแบบของ Full Service Studio ที่สามารถพาผู้คนเปลี่ยนลุค เพิ่มความมั่นใจได้ครบวงจร 100% และต้องการช่วยให้กลุ่มลูกค้าได้เจอและดึงเอาเสน่ห์ของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับสร้างโอกาสในการเติบโตได้ ซึ่งอาชีพดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการต่อเดือนได้ค่อนข้างสูงและสามารถต่อยอดธุรกิจให้แตกไลน์ได้หลายแขนงนอกจากนี้คุณเหมยยังมีสตูดิโอของตัวเองชื่อว่าเป็นธุรกิจที่ต้องการให้ทุกคนรู้จักสีของตัวเองพร้อมกับประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นและมั่นใจมากยิ่งขึ้น การปรับ Personal Color สามารถปรับได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย โดยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจเป็นทั้งผู้ประกอบการเองและเป็นลูกค้าเพื่อปรับภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูดีเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอย่างไรก็ตามในอาชีพวิเคราะห์ Personal Color ยังมีโครงการและเวิร์กช็อปที่น่าสนใจอย่าง “Glow Up Korea: Your Grooming, Your Way” ภายใต้แคมเปญ “Unique Korea, Experience Yours” ถ่ายทอดเสน่ห์ของ K-Beauty หนึ่งใน Soft Power สำคัญของเกาหลี ที่กำลังเปลี่ยน “ความชอบ” ให้กลายเป็น “โอกาส” ทั้งด้านพัฒนาตนเองและต่อยอดสู่อาชีพ ผ่านเทรนด์ท่องเที่ยวเกาหลีที่ฮอตฮิตสู่การเป็น “แหล่งบ่มเพาะแรงบันดาลใจ” สำหรับนักเดินทางรุ่นใหม่ ที่ได้รับความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีหรือ KTO กับ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการสร้างอาชีพ Personal Color ผ่านแคมเปญฯ ดังกล่าว