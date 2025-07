KTO จับมือ KTC หนุน K-Beauty ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่การ “สร้างอาชีพ” ผ่านเทรนด์การท่องเที่ยวเกาหลี

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) ร่วมมือกับ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC จัดกิจกรรมเวิร์กช็อป “Glow Up Korea: Your Grooming, Your Way” ภายใต้แคมเปญ “Unique Korea, Experience Yours” เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของ K-Beauty หนึ่งใน Soft Power สำคัญของเกาหลี ที่กำลังเปลี่ยน “ความชอบ” ให้กลายเป็น “โอกาส” ทั้งด้านพัฒนาตนเองและต่อยอดสู่อาชีพ ผ่านเทรนด์ท่องเที่ยวเกาหลีที่ฮอตฮิตสู่การเป็น “แหล่งบามเพาะแรงบันดาลใจ” สำหรับนักเดินทางรุ่นใหม่

กล่าวว่า “K-Beauty ไม่ใช่แค่เทรนด์อีกต่อไป แต่คือวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะกระแส “Personal Color” ที่ได้รับความนิยมสูงในเกาหลีและกำลังเติบโตในไทย เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจ โดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้มองเห็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวเกาหลีในแบบที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริง”กล่าวเสริมว่า “ยอดใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีในหมวดสุขภาพและความงามที่เกาหลีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แสดงถึงความสนใจในประสบการณ์ด้าน K-Beauty โดยเฉพาะศาสตร์ “Personal Color” ที่ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับความงาม แต่ยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพใหม่อย่าง Personal Styling หรือ Image Consultant ได้จริง เคทีซีจึงร่วมมือกับ KTO จัดเวิร์กช็อปนี้เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่เรียนจากเกาหลีจริง และหวังว่าจะจุดประกายให้นักท่องเที่ยวไทยกล้าออกแบบการเดินทางในแบบของตนเองมากขึ้น”เปิดเผยว่า “ปกติเดินทางไปเกาหลีอยู่แล้ว และมีความชื่นชอบทั้งวัฒนธรรมและความงาม จึงเริ่มศึกษาศาสตร์ของ Personal Color เพื่อต่อยอดการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้าง Personal Branding ของตัวเอง เพราะเกาหลีถือเป็นประเทศที่มีองค์ความรู้ด้านนี้อย่างลึกซึ้ง และมีสไตล์ที่ใกล้เคียงกับคนไทย จึงตัดสินใจเดินทางไปเรียนคอร์สที่เกาหลี ใช้เวลา 5 วันจนได้รับ Certificate และนำกลับมาพัฒนาเป็นธุรกิจด้าน Personal Styling ในประเทศไทย ในอนาคตมีแผนจะต่อยอดความรู้ในเรื่อง Body Balance ร่วมกับเพื่อนที่เชี่ยวชาญด้านการจัดทรงผมตามบุคลิกภาพ เพื่อขยายเป็นบริการแบบครบวงจร ที่ช่วยให้ผู้คนเข้าใจตัวเองและดึงเสน่ห์เฉพาะตัวออกมาได้อย่างมั่นใจ”กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการผลักดันเกาหลีใต้ในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการและโดยไม่จำกัดอยู่เพียงการถ่ายรูปเช็คอินหรือเดินตามรอยซีรีส์ แต่เป็นการสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีในระดับลึก พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้เดินทางได้เรียนรู้ พัฒนา และนำสิ่งที่ได้รับกลับมาต่อยอดชีวิตของตนเองในมุมที่แตกต่างสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีกับแพ็กเกจสุดคุ้มจาก KTC World Travel Service สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่ต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เกาหลีใต้ สามารถจองผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวผ่าน KTC World Travel Service ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 – 10 ธันวาคม 2568 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม ดังนี้- จองตั๋วเครื่องบินสายการบิน Korean Air เส้นทาง กรุงเทพฯ – โซล (ไป-กลับ) ชั้นประหยัดรับฟรี! ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (เลือกเดินทางสู่ ปูซาน / เชจู / แทกู / อุลซาน) หรือจองตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – โซล (ไป-กลับ) ชั้นประหยัด รับส่วนลด 1,500 บาท เพียงกรอกโค้ด KTCKR ผ่านเว็บไซต์สายการบินไทย https://ktc.promo/TG-KR และชำระด้วยบัตรเครดิตเคทีซีเท่านั้น (กำหนดจองตั๋วขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป / การจอง 1 ครั้ง)- โซล – ปูซาน เริ่มต้นเพียง 24,700 บาท / ท่าน เดินทางด้วย Korean Air / พักที่ Lotte City Hotel Myeongdong (โซล) และ Avani Central Busan (ปูซาน) หรือเทียบเท่า- โซล – เกาะเชจู เริ่มต้นเพียง 26,650 บาท/ท่าน เดินทางด้วย Korean Air / พักที่ Lotte City Hotel Myeongdong (โซล) และ Lotte City Hotel Jeju (เชจู) หรือเทียบเท่า(ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า / จำกัด 100 สิทธิ์ ตลอดรายการ)สนุกกับการออกแบบทริปในแบบของคุณ ด้วยราคาเดียว เพียง 3,999 บาท/ท่าน เลือกได้ 2 กิจกรรมจากเมือง โซล / ปูซาน / เกาะเชจู อาทิ: เวิร์กช็อป Personal Color / คลาสทำอาหารเกาหลี / ทัวร์ตลาดดั้งเดิม / สปาเกาหลี / ชมโชว์ระดับโลก / ตั๋วเข้าสวนสนุก และนั่งรถไฟ Sky Capsule ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและจองได้ที่: https://www.ktc.co.th/promotion/travel/air-ticket/unique-korea-experience-yoursผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองผลิตภัณฑ์ได้ที่ KTC WORLD 02 123 5050 หรือติดตามโปรโมชันของเคทีซีได้ที่ https://www.ktc.co.th สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ www.ktc.today/apply-card หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศหมายเหตุ : บัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี