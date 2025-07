“เม็ดฟู่ยืดอายุดอกไม้” นวัตกรรมสุดเจ๋งจากทีม klora มฟล. คว้าแชมป์ “Startup Thailand League 2025

นักศึกษาจากทีม Klora มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้ารางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาทจากผลงานนวัตกรรม “เม็ดฟู่ยืดอายุดอกไม้” ภายใต้การแข่งขันในโครงการ “Startup Thailand League 2025 : สตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค 2025” ปีที่ 9 พร้อมรับรางวัล "University of the Year" งานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับสมาชิกทีม Klora ทั้งหมดเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย นางสาวกัลยกร มิสักขะ, นางสาวพลอยไพลิน คำภิระแปง, นายชาคริต เซลามัน – สำนักวิชาการจัดการ, นายกีรติ เจริญผล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, และ นางสาวณัฐชยา เพ็งสวัสดิ์ – สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผศ. ดร. วิรงรอง ทองดีสุนทร – สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, ดร. นิรมล สันติภาพวิวัฒนา – สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, และ อาจารย์สุดศิริ รุ่งเรือง – สำนักวิชาการจัดการ (ที่ปรึกษาด้านแผนการตลาด)เปิดเผยว่า โครงการ Startup Thailand League ของ NIA ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านแนวคิด การพัฒนาศักยภาพ (Groom) การสนับสนุนทุน (Grant) การเติบโตทางธุรกิจ (Growth) และการเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก (Global) ซึ่ง “เม็ดฟู่ยืดอายุดอกไม้” ผลงานของทีม Klora นับเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์แนวคิดของ NIA โดยตอบโจทย์ตลาดและต่อยอดได้จริงทั้งนี้ “เม็ดฟู่ยืดอายุดอกไม้” ได้ตอบโจทย์ปัญหาหลักในเรื่องของการยืดอายุของดอกไม้ ช่วยให้ดอกไม้คงความสดยืนยาวขึ้น คงสีกลีบดอกได้นาน ไม่เหี่ยวเร็ว โดยผลิตภัณฑ์เม็ดฟู่ยืดอายุดอกไม้นี้จะมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมดอกไม้มากทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นด้านการนำเข้าหรือส่งออก โดยเฉพาะตลาดส่งออกดอกไม้ของไทยที่อยู่ในอันดับ 11 ของโลก โดยมีมูลค่าตลาดไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย (นำเข้า-ส่งออก) รวม 19,000 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูลจาก FAO : Thai Department of Agriculture 2023) ดังนั้น “เม็ดฟู่ยืดอายุดอกไม้” จึงไม่ได้อยู่เพียงในระดับงานวิจัยในห้องแลปแล้ว แต่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและผลักดันนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ สร้าง mind set ของการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยมีส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ MFii (Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division ) ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับ สำนักวิชาการจัดการ มฟล. คอยบ่มเพาะนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสตาร์ทอัพa เปิดเผยว่า “เม็ดฟู่ยืดอายุดอกไม้” ที่ทางทีมได้พัฒนาขึ้นมานั้น สามารถยืดอายุดอกไม้ได้ 14 วัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดสามารถยืดอายุดอกไม้ได้เพียง 7 วันเท่านั้น นอกจากนี้ ยังคงสีกลีบดอกได้ยาวนานกว่าและยังสามารถนำไปใช้ได้กับดอกไม้หลากหลายชนิดอีกด้วย อาทิ กล้วยไม้ กุหลาบ เบญจมาศ คาเนชั่น เยอบีร่า และนวัตกรรมนี้ยังช่วยลดการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดอกไม้ ซึ่งเดิมสูญเสียถึง 40 % ก็ลดลงเหลือเพียง 10% เท่านั้น ดังนั้น “เม็ดฟู่ยืดอายุดอกไม้” จึงช่วยลดต้นทุนจากการสูญเสียและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย“เม็ดฟู่ยืดอายุดอกไม้” ยังมีส่วนในการช่วยในเรื่องของ Zero Waste ด้วย โดยนำเปลือกสับปะรดเหลือทิ้ง มาสกัด Zinc Oxide Nanoparticle ซึ่งเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ช่วยยับยั้งการสะสมของจุลินทรีย์และฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เปิดท่อลำเลียงที่อุดตัน พร้อมทั้งยังมีนวัตกรรม Boosting Technology และ pH Control ช่วยยืดอายุและรักษากลีบดอกให้คงสีสด“หลังจากจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ลำดับถัดไปวางแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ เพราะตลาดสารยืดอายุดอกไม้ มีมูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท ตั้งเป้าส่วนแบ่งทางการตลาด 10 % ภายในปี 2030 โดยคาดว่าจะสามารถผลิตออกสู่ตลาดได้ภายในเดือน ตุลาคมปี 2025 นี้” นายชาคริต กล่าวในตอนท้าย