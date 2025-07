NIA ประกาศ SITE 2025 ประสบความสำเร็จ เผย สร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่เวทีนวัตกรรมโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ประกาศความสำเร็จของงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2025 (SITE 2025) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4–6 กรกฎาคม 2568 ณ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้ธีม “Global Innovation Partnership: AI & Sustainability – The Next Era of Innovation” โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน และเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 2.69 ล้านครั้ง พร้อม Engagement อีกกว่า 174,000 รายการ นับเป็นงานแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมที่มีอิทธิพลสูงสุดงานหนึ่งในภูมิภาค





หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ SITE 2025 คือการออกแบบให้แต่ละเวทีมีบทบาทเฉพาะตัวแต่เกื้อหนุนกันอย่างครบวงจร เริ่มจากเวที Main Stage ที่เปิดมุมมองระดับโลกเกี่ยวกับบทบาทของ AI และความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีผู้นำจากองค์กรอย่าง Microsoft, Meta, Huawei, CP Group และผู้แทนทางการทูตจากยุโรป ยืนยันตรงกันว่า AI คือ “กลไกหลักของเศรษฐกิจยุคใหม่” และความยั่งยืนต้องถูกฝังอยู่ในทุกนโยบาย หากประเทศไทยต้องการยืนหยัดในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและมีจริยธรรม

งานนี้รวมพันธมิตรจาก 12 ประเทศ 145 องค์กรชั้นนำ ร่วมจัดแสดงผลงาน 350 บูธ จาก 380 บริษัท พร้อมกิจกรรมเสวนาและนำเสนอผลงานบน 3 เวทีหลัก รวมกว่า 50 sessions โดยวิทยากรชั้นนำระดับประเทศและนานาชาติกว่า 90 คน รวมถึงการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กว่า 108 ครั้งกับนักลงทุน VC, CVC กว่า 30 ราย และมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 300 ข่าวขณะเดียวกัน เวที Global Stage ได้ทำหน้าที่เชื่อมประเทศไทยเข้าสู่ตลาดโลกอย่างเป็นระบบ มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กว่า 8 ฉบับกับองค์กรชั้นนำ อาทิ Singapore University of Social Sciences (SUSS), UOB FinLab, Thai Oil, INNOPower และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเร่งส่งเสริมธุรกิจด้าน DeepTech, ESG Startup และการเข้าถึงทุนทางการเงินของผู้ประกอบการไทย อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ “Global Market Access” ที่มีตัวแทนจาก 10 ประเทศ อาทิ สวีเดน ญี่ปุ่น ออสเตรีย เกาหลีใต้ เช็ก ซาอุดิอาระเบีย และฮ่องกง มาแลกเปลี่ยนและเปิดประตูใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดในด้านการปลุกพลังผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Pitch Stage ได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการนำเสนอนวัตกรรมจาก Top 100 สตาร์ตอัปตัวจริงในวงการ และทีมสตาร์ตอัปรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 100 ทีม ทั้งในรูปแบบการ Pitch, Showcase, และการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ Startup Thailand League 2025นอกจากนั้น ยังมีการเปิดตัว Thailand Innovation Hub เพื่อผลักดัน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อาหาร การแพทย์ การท่องเที่ยว ความยั่งยืนและซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมตัวอย่างโครงการจริงจากพื้นที่ต่างๆ เช่น โครงการ Medical & Wellness Valley, EEC Tech Inno Hub และนวัตกรรมเพื่อชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมSITE 2025 ยังสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน ด้วยยอดขายในช่วงงานได้กว่า 30 ล้านบาท พร้อมแนวโน้มรายได้ต่อเนื่องใน 6 เดือนข้างหน้ากว่า 100 ล้านบาท และโอกาสเข้าถึงการลงทุนจากนักลงทุนและ VC ทั้งในและต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาทอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของ SITE 2025 คือการเปิดตัว 5 โปรแกรมเร่งนวัตกรรม (Accelerator) ร่วมกับพันธมิตรระดับโลก อาทิ Nestlé, Amazon, EGAT, SCG และ BDMS เพื่อเร่งพัฒนา “นวัตกรรมที่สร้างผลกระทบจริง” (Impactful Innovation) ที่สามารถวัดผลและขยายผลได้ทันทีเพื่อต่อยอดพลังความร่วมมือและพัฒนาการที่เกิดขึ้นจาก SITE 2025 ทาง NIA ได้ประกาศธีมสำหรับปีถัดไปอย่างเป็นทางการ คือ “SITE 2026: Global Innovation Impact” ซึ่งจะเดินหน้าเป็นแพลตฟอร์มระดับเอเชียในการรวบรวมเครือข่ายนวัตกรรมจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันออกแบบอนาคตและลงทุนในเทคโนโลยีแห่งความยั่งยืน โดยมุ่งสร้าง “ผลกระทบเชิงระบบ” ที่เกิดขึ้นจริงในทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่น สู่ระดับชาติ และขยายสู่ระดับนานาชาติอย่างไรก็ตาม ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “SITE 2025 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อทุกภาคส่วนเดินไปด้วยกัน ประเทศไทยสามารถเป็น ‘เวทีนวัตกรรมระดับโลก’ ได้จริง เราได้เห็นทั้งความร่วมมือข้ามประเทศ การเปิดตัวโครงการที่มีศักยภาพ และการเติบโตของผู้ประกอบการที่มีแนวคิดใหม่ๆ ที่พร้อมจะเปลี่ยนประเทศด้วยมือของเขาเอง”ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงาน SITE และโครงการนวัตกรรมต่างๆ ได้ผ่านเว็บไซต์ www.nia.or.th หรือทาง Facebook: NIA Thailand