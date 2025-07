มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดมหกรรมวิจัยนวัตกรรมภาคใต้ ขับเคลื่อนอนาคตไทยด้วยภูมิปัญญา-วิจัย-นวัตกรรม

การจัดมหกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) มหกรรมนวัตกรรมจากผลงานวิจัยภาคใต้และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : Southern Innovation Fair 2025 2) โครงการเผยแพร่ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 3) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 36 และ 4) The 1st International Conference on Disaster Risk Management (ICDRM2025) การประชุมระดับนานาชาติด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรม และการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล (Glocalization) ตลอดจนการเป็น “ตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง” ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยทักษิณในการขับเคลื่อน การวิจัย นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในและต่างประเทศโดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวนกว่า 3,000 คน การประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพมากกว่า 500 ผลงาน การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ กว่า 200 ผลงาน การเผยแพร่ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติที่มีความยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ท้าทายในยุคปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ กล่าวสำหรับกิจกรรมในวันที่ 17 กรกฎาคม 2568เริ่มจากพิธีเปิดสุดอลังการกับการแสดง “Glocalization: สงขลามหานคร จากรากสู่โลก” และการเดินแบบชุดไทย 8 ชุด เพื่อเตรียมเสนอ UNESCO งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยทักษิณในการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2025และเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ต่อด้วยการปาฐกถาพิเศษ “พลังนวัตกรรมไทย: พลิกโฉมสู่เวทีโลก” (Thai Innovation Power: Transforming Toward the Global Stage) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติด้านการจัดการภัยพิบัติ Prof.Dr.Joanne Langan, Saint Louis University, United State of Americaและ Prof.Dr.Alice Yuen Loke, Hong Kong Polytechnic Universityกิจกรรมภาคบ่ายมีการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสิ่งประดิษฐ์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อด้วยการบ่มเพาะทักษะนวัตกรรุ่นใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง กล่าวเสริมว่า การจัดกิจกรรมปีนี้มีไฮไลต์ภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การบ่มเพาะทักษะนวัตกรรุ่นใหม่ กิจกรรม Business Talk Show และ Show & Share จากผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม BCG และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยกิจกรรม Reskill/Upskill สำหรับทุกช่วงวัย และนิทรรศสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมผลงานจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้และชุมชนนวัตกรรมเพื่อธุรกิจฐานราก นอกจากนี้ยังมีเวทีการประกวดระดับเยาวชนและอุดมศึกษา “Southern Innovation Awards 2025” เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันและแสดงผลงานด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ปัญญาประดิษฐ์และอุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และโมเดลเศรษฐกิจ BCG และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การจัดงานในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความร่วมมือ และนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อประเทศและภูมิภาคของเราอย่างแท้จริง