กรมพัฒน์ฯร่วมกับ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกดันสมุนไพรไทย ขึ้นแท่นเบอร์1 ซอฟท์พาวเวอร์ เปิดตัว Key Message “Think Wellness Think Thai Herb ”

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมดันสมุนไพรไทยเป็นอีก 1 ซอฟท์พาวเวอร์ ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย เนื่องจากมีสรรพคุณที่หลากหลาย เช่น 1) ใช้เป็นยารักษาโรค 2) ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร 3) ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง 4) ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สำหรับการให้บริการนวดแผนไทยและสปา 5) นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งสามารถผลักดันให้สมุนไพรไทยเป็นซอฟพาวเวอร์ที่ทรงอิทธิพลอีกประเภทหนึ่งของไทยภายในงานฯ ส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีการเปิดตัว Key Message ‘Think Wellness Think Thai Herb คิดถึงสุขภาพ คิดถึงสมุนไพรไทย’ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สะท้อนคุณค่า และความน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการผลิตและขยายตลาดทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตอกย้ำจุดยืนของไทยในเวทีนานาชาติว่า เมื่อพูดถึงสุขภาพ และ wellness ต้องนึกถึงสมุนไพรไทย และเมื่อใดที่นึกถึงสมุนไพรไทย ต้องนึกถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ภูมิปัญญา และความเป็นธรรมชาติที่ยั่งยืนแนวคิดการออกแบบ Key Message ‘Think Wellness Think Thai Herb คิดถึงสุขภาพ คิดถึงสมุนไพรไทย’ เนื่องจากสมุนไพรไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน เป็นส่วนประกอบในอาหารคาว - หวาน ยารักษาโรค การดูแลสุขภาพและความงาม ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรได้รับการสืบทอดและพัฒนาต่อเนื่อง ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัจจัยจากความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และสมุนไพรสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ประกอบกับประเทศไทยได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ด้านการตลาดด้วย ‘THINK Thailand’ ในสินค้าและบริการกลุ่มต่างๆ จึงได้นำ ‘THINK’ มาเป็น Key Message สำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสมุนไพรไทย ตัวอักษรที่มีการเพิ่มดีไซน์ ความหนาบางของเส้น แสดงถึงการพร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และสีที่มีการไล่โทนสีฟ้า เขียว ส้ม สะท้อนสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติ ผสมผสานภูมิปัญญา ต่อยอดพัฒนาด้วยนวัตกรรมการเปิดตัว Key Message ‘Think Wellness Think Thai Herb คิดถึงสุขภาพ คิดถึงสมุนไพรไทย’ ในวันนี้ เพื่อให้การสื่อสารด้านภาพลักษณ์สมุนไพรของประเทศมีทิศทางเดียวกัน เป็นกรอบในการสื่อสารร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสมุนไพรไทยในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยจะส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างมั่นใจและต่อเนื่องอธิบดีอรมน กล่าวต่อว่า การนำผู้ประกอบการสมุนไพรไทยที่อยู่ในการส่งเสริมสนับสนุนของกรมฯ ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในวาระต่างๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการเพื่อได้พบปะกับลูกค้าทั้งผู้บริโภครายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่โดยตรง เข้าใจเทคนิคการเจรจา และเป็นการขยายการตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้นำผู้ประกอบการสมุนไพรไทย 22 ราย ร่วมออกงาน THAIFEX Anuga Asia 2025 ซึ่งผู้ประกอบการฯ สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าได้ถึง 143,461,626 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จของการนำผู้ประกอบการฯ ออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร ซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ให้ดำเนินการด้านการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อผลักดันคุณค่าของสมุนไพรไทยร่วมกับอาหารและวัฒนธรรมไทย ขยายช่องทางการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาตราสัญลักษณ์คุณภาพสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับ ตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งตั้งเป้าหมายในปี 2570 ตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยจะมีมูลค่าสูงถึง 84,000 ล้านบาทขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบการ SME ร่วมใช้ Key Message ‘Think Wellness Think Thai Herb คิดถึงสุขภาพ คิดถึงสมุนไพรไทย’ เพื่อสร้างการรับรู้ และยกระดับสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน BRAND IDENTITY GUIDELINE ได้ที่ www.dbd.go.th อธิบดีอรมน กล่าวทิ้งท้ายสอบถามรายละเอียดหรือติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน โทร 0 2547 5950, Call Center 1570 และ www.dbd.go.th