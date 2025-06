กรมพัฒนาธุรกิจฯ จับมือ Meta พลิกโฉม SME ไทยสู่ยุคดิจิทัล ‘จัดอบรมทั่วไทยและแจก e-Book’พร้อมใช้ AI อัพเลเวลออนไลน์และเทรนด์สร้างคอนเทนต์ ปี 2025

เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับ Facebook ประเทศไทย และ Meta Platforms, Inc. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop เรื่อง ‘การใช้ AI เพื่อธุรกิจและการสร้างคอนเทนต์ปี 2025’ (AI for Business & Content Strategy) รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง แบ่งเป็นส่วนกลาง 1 ครั้ง และส่วนภูมิภาค 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะการตลาดออนไลน์ยกระดับให้ SME ไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่อยอดไปยังต่างประเทศให้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะช่องทางออนไลน์จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการขยายตลาดของผู้ประกอบการไทยอธิบดี กล่าวต่อว่า “สำหรับกิจกรรม Workshop จะปักหมุด 5 จังหวัดที่เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของไทย ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (กรุงเทพฯ) ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568 ณ กราฟ โฮเทล กรุงเทพฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมกว่า 150 ท่าน ไฮไลท์ของกิจกรรมคือ การใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ ของธุรกิจ เทคนิคการเพิ่ม Engagement และสร้างฐานผู้ติดตามให้แบรนด์ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) กำหนดจัดในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ณ วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) กำหนดจัดในวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ณ เซ็นทารา โคราช ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี) กำหนดจัดในวันที่ 4 กันยายน 2568 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท ชลบุรี และครั้งที่ 5 ภาคใต้ (จ.สงขลา อำเภอหาดใหญ่) อยู่ระหว่างรอยืนยันกำหนดการและสถานที่ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา หรือ Facebook: DBD e-Commerce โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5959 สายด่วน 1570นอกจากนี้ กรมฯ ได้ร่วมกับ Facebook ประเทศไทย และ Meta Platforms, Inc. จัดทำและเผยแพร่ e-Book หัวข้อ ‘Meta AI & Ads Solutions for SME Growth’ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและเข้าใจวิธีการใช้งาน Meta AI และ Ads Solutions ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งาน Meta AI และ Ads Solutions การออกแบบคำสั่ง (Prompt Engineering) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันในยุดดิจิทัลได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ Facebook ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี ธุรกิจสามารถยกหน้าร้านมาไว้บนโลกออนไลน์และขายสินค้าได้แบบง่ายๆ และมีเครื่องมือใช้วิเคราะห์พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเพื่อศึกษากลุ่มเป้าหมาย ก่อนเริ่มทำการตลาด หรือโฆษณาโปรโมทสินค้า ทำให้ธุรกิจสามารถหาลูกค้าใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีผู้ใช้งานจำนวนมหาศาล ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้จำนวนมากและหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจทุกขนาดประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงมากทั้งนี้ กรมฯ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านการค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตบนโลกดิจิทัลได้อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะผู้ประกอบการและธุรกิจ SMEs และ Micro (MSME) ไทย ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และนำเทคโนโลยีเข้ามาปลดล็อกข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต ส่งผลให้เกิด Digital Ecosystem ที่ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงต่อไป” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย