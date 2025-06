“พิชัย” เปิดงาน “Crafts Bangkok 2025” หนุน SACIT ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางหัตถกรรมแห่งอาเซียน จุดประกายคนรุ่นใหม่ สู่ตลาดโลก

ยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรมซึ่งมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มสูง และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง“SACIT ทำได้ดีมาก งานหัตถกรรมควรเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีความร่วมสมัย และน่าภาคภูมิใจเหมือนสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก เราต้องการเห็นผลิตภัณฑ์แบบ ‘Louis Vuitton แห่งไทย’ ที่สามารถมอบเป็นของขวัญให้แขกบ้านแขกเมืองได้ ขอชื่นชมการพัฒนาของ SACIT ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากรากฐานท้องถิ่นสู่ระดับสากล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนเต็มที่ นี่คือภาพลักษณ์ของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาที่ต้องแตกต่าง มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่า” นายพิชัย กล่าวโดยงาน “Crafts Bangkok 2025” จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT ได้ผลักดันให้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นับเป็นอีกหนึ่งงานแสดงสินค้าที่รวบรวมผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย จากทั่วทุกภูมิภาคของไทย จะช่วยสร้างการรับรู้ ความตระหนักในคุณค่าและภูมิปัญญางานหัตถกรรมไทยกระตุ้นให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ สู่การพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์กล่าวถึง การจัดงาน Crafts Bangkok 2025 ภายใต้แนวคิด “Weaving Past to the Future” การถักทออดีตสู่อนาคต ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของ SACIT ในการยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่ความเป็นสากล โดยการผสมผสานดีไซน์และการปรับองค์ประกอบใหม่ๆ เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการจับมือเดินเคียงข้างจากชุมชนสู่เมือง จากฝีมือสู่แบรนด์ จากท้องถิ่นสู่สากล เสมือนนักปั้นดาวแห่งหัตถศิลป์ไทย เพื่อให้ผลงานจากภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ ยังคงอยู่และเติบโต เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับไฮไลต์และกิจกรรมภายในงาน Crafts Bangkok 2025 ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจกับเสน่ห์แห่งหัตถศิลป์ไทยที่หลากหลาย จากผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย มากกว่า 320 คูหา โดยแบ่งออกเป็นโซนกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้: ส่วนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง: ส่วนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยร่วมสมัย มากกว่า 300 คูหา ผู้เข้าชมงานจะได้เลือกซื้องานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตทั่วประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้• Meet the masters : งานฝีมือชั้นครู สะท้อนให้เห็นถึงทักษะฝีมือ แห่งมรดกภูมิปัญญา ตั้งแต่ต้นกำเนิดจนถึงการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน• Be conscious : งานฝีมือที่สะท้อนความยั่งยืนผสานความคิดสร้างสรรรค์ ผ่านคลื่นลูกใหม่ของงานฝีมือ สะท้อนศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของความคิดสร้างสรรค์• Trendy look : งานฝีมือแห่งอนาคต สะท้อนเสน่ห์ของงานฝีมือที่เชื่อมต่อคนหลาย Generationร้อยเรียงแก่นแท้ของงานฝีมือดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมพื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจแบ่งเป็น 3 ส่วน• สร้างแรงบันดาลใจกับผลงานการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย SACIT Concept 2025• ชื่นชมงานศิลปหัตถกรรมไทยกับช่างฝีมือรุ่นใหม่ New Young Craft 2025 ที่สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยด้วยทักษะและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมผสานกับแนวคิดและนวัตกรรม• ร่วมพูดคุยกับชุมชนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่น: ส่วนจัดแสดงเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของ UNESCO ทั้ง 7 ประเภทเมืองสร้างสรรค์ของไทย ที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมือง การจัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมจากประเทศตุรกี เป็นต้นพื้นที่่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และเรื่องราวของช่างฝีมือไทยที่ฝึกฝนพัฒนาผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรม สู่ชิ้นงานคุณภาพนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษภายในงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมไทยอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยจากกลุ่มNew Young Craft 2025 กิจกรรมลุ้นรับของรางวัลทั้งในรูปแบบ On Ground และ Online กิจกรรมจำหน่ายสินค้าผ่าน Social Media รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกและความบันเทิงจากศิลปิน และกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ตลอดการจัดงาน ทั้งนี้ SACIT คาดหวังว่าตลอดการจัดงานจะมีเงินสะพัดภายในงานมากกว่า 100 ล้านบาท และมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 30,000 ราย อีกทั้ง จะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ไปสู่ตลาดโลก ผลักดันมูลค่าการส่งออกงานหัตถกรรมไทยให้เติบโตในตลาดสากลต่อไป