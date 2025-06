เมื่อยอดไลก์ยอดวิวไม่ตอบโจทย์แบรนด์อีกต่อไป “IdeasLabs” ส่งการตลาดแบบ O2O นำเทรนด์ใหม่สร้างยอดขายได้จริง

IdeasLabs เผยเทรนด์การตลาดออนไลน์ กลุ่มอาหารเครื่องดื่ม ความงามและไลฟ์สไตล์หันมาใช้ Online-to-Offline (O2O) Campaign เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าเชื่อมต่อการรับรู้จากออนไลน์สู่ประการณ์จริงที่หน้าร้าน ส่งผลยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นชัดเจน โชว์เคสแคมเปญประสบความสำเร็จ #MilkTea Campaign ผ่านเพจ Prohub Promotion ที่มีผู้เข้ามาแลกสิทธิพิเศษใน Line OA มากกว่า 30,000 คน ส่งต่อยอดขายจากออนไลน์สู่หน้าร้านให้พันธมิตรได้เพิ่ม 20% O2O Campaign ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่คือหัวใจของการตลาดที่วัดผลได้ ตอบโจทย์ลูกค้าที่มองไกล คาดครึ่งปีหลังจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ O2O Campaign จะเพิ่มขึ้นถึง 35%

เปิดเผยว่า ในช่วง ปี 2024 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจำนวนลูกค้าจาก Online-to-Offline (O2O) Campaign เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าและบริการที่ต้องการผลลัพธ์แบบจับต้องได้ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ( F&B), กลุ่มความงาม (Beauty) และ กลุ่ม Lifestyle ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแบรนด์ต่าง ๆ เริ่มตั้งคำถามว่าและยังเพียงพอหรือไม่ในการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทำให้กลยุทธ์ O2O Campaign ก้าวขึ้นมาเป็นเทรนด์สำคัญที่กำลังมาแรงในวงการการตลาดไทยทั้งนี้จากสถิติของพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคสนับสนุน O2O เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เช่น 78% ของผู้บริโภคชาวไทย ค้นหาโปรโมชันออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อหน้าร้าน 63% ของแบรนด์ ต้องการโซลูชันที่วัดผล Return on Marketing Investment (ROMI) ได้แบบเรียลไทม์ ตัวเลขดังกล่าวเชื่อมโยงกับผลลัพธ์จากแคมเปญที่สร้างขึ้นจริงและประสบความสำเร็จอย่าง Milk Tea Campaign ที่ร่วมมือกับแบรนด์ชานมกว่า 10 เจ้า และสามารถเข้าถึงผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านคน ทั่วประเทศ พร้อมกระตุ้นยอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นของแบรนด์ชานมถึงเพิ่มขึ้น 20% แสดงให้เห็นว่า O2O ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่คือโครงสร้างทางการตลาดที่ได้ผลจริง อีกทั้ง O2O ยังตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันที่ซึ่งกลายเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคยุคใหม่ ไม่ใช่แค่ต้องการเนื้อหาที่น่าสนใจ แต่ต้องการข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และสิทธิพิเศษที่เช่น การรับโปรโมชันผ่าน LINE Coupon หรือ QR Code เพื่อใช้ได้จริงที่ร้านค้าใกล้บ้าน ซึ่ง IdeasLabs ได้ใช้กลยุทธ์การสร้างเทรนด์ O2O ให้ประสบความสำเร็จผ่านเพจ Prohub Promotion และเพจ Cafe Story x ติดเล่า ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ที่เน้นคอนเทนต์จริง เรียลไทม์ จับต้องได้ ไม่ใช่รีวิวไวรัล แต่ให้ข้อมูลโปร่งใส ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มี 3 ปัจจัย ดังนี้สร้างแรงดึงดูดจากช่องทางออนไลน์ (Publisher, KOL, Social Media)เก็บข้อมูลพฤติกรรมการคลิก/รับสิทธิ์ เพื่อวิเคราะห์ความสนใจ และมอบสิทธิพิเศษที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ จุดขาย เช่น QR Code หรือ LINE Coupon ดังนั้นยอดขายดีขึ้นแค่ไหน? ตัวเลขคือคำตอบ แนวทางนี้พิสูจน์มาแล้วจากแคมเปญ #MilkTea Campaign ของ Prohub Promotion ที่มีผู้เข้ามาแลกสิทธิพิเศษใน Line OA มากกว่า 30,000 คน และยังย้ำความสำเร็จต่อจาก #เดทนี้มีลุ้น ของ Cafe Story x ติดเล่า ที่สามารถเพิ่ม Engagement เพิ่มได้กว่า 768% พร้อมกับมียอด Walk-in เข้าร่วมกิจกรรมครบ 100% และช่วยเพิ่มยอดขายได้จริง โดยพิสูจน์ได้จากตัวเลขต่อไปนี้ Milk Tea Campaign: ยอดขายพาร์ทเนอร์เติบโตเฉลี่ย 20% Cafe Story x ติดเล่า มี Engagement 768% และ Walk-in conversion 100% LINE OA ของ Prohubpromotion: มีผู้ติดตามกว่า 30,000 คน ที่พร้อมใช้สิทธิ์หน้าร้านผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ชัดว่า O2O Campaign ช่วยให้แบรนด์เพิ่มยอดขายได้จริงในช่วง 15-30% ต่อแคมเปญ พร้อมสร้างพฤติกรรมผู้บริโภคซ้ำในระยะยาวO2O Campaign จึงไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่คือหัวใจของการตลาดที่วัดผลได้ ตอบโจทย์ลูกค้าที่มองไกลกว่าการมองเห็น แต่สร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคแห่งผลลัพธ์ที่วัดผลได้ ในปี 2025 IdeasLabs เตรียมเดินหน้ากับแคมเปญใหม่ เช่น Rina Check-In (กลุ่มBeauty/Travel) และ CafeHubbing (กลุ่ม Lifestyle) ที่เน้นคอนเทนต์พร้อมใช้จริง ณ จุดขจากแนวโน้มดังกล่าว IdeasLabs จึงคาดว่าธุรกิจครึ่งปีหลัง ยอดลูกค้าที่เลือกใช้บริการ O2O Campaign จะเติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่า 35%