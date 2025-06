ภาพจากซ้ายไปขวา

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยอัญชนา วิทยาธรรมธัช ที่ปรึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และสุรีย์ ชูรัฐเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงานประธานและเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เปิดงาน T MARK FESTIVAL 2025: ALL YOU CAN TRUST เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ T MARK ให้เป็นที่รู้จักและเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 5 มิ.ย. นี้ ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ1.นางสาวสุรีย์ชูรัฐเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงานประธานและเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี2. นางอัญชนา วิทยาธรรมธัช ที่ปรึกษาบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)3.ม.ล.คฑาทองทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์4. นายสุเทพ สิมะวราประธานบริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ)จำกัด5. นายระบิล สิริมนกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด