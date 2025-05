“พีไอเอ็ม” เปิดจุดสตาร์ทความฝันในงาน Shape Your Future@PIM ชูจุดแข็ง “จบแล้วมีงานทำ”

ในยุคที่ตลาดแรงงานเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน “การเรียนแล้วได้งานทำจริง” กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้เรียนและครอบครัว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM คือสถาบันฯที่ เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย แต่คือพื้นที่ที่หล่อหลอมคนรุ่นใหม่ให้ “พร้อมทำงาน” (Ready to Work) ด้วยหลักสูตร Work-based Education ที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่ตลอดหลักสูตร ทำให้บัณฑิต “จบแล้วมีงานทำ”





"ขอให้ตั้งใจกับการเรียนรู้ หาตัวตนให้เจอ หาคอนเนคชัน เห็นด้วยกับ 3 เรื่องที่พีไอเอ็มเน้น คือ เรียน ฝึก และลุย เรียน ต้องเรียนให้เต็มที่ ทั้งวิชาหลัก วิชาย่อย และวิชาเสรี เพราะทั้งหมดจะกลายเป็นพลัง ความรู้ และคุณค่าที่ติดตัวเรา ฝึก เมื่อมีโอกาสได้ฝึกงาน อย่าปล่อยผ่าน แม้จะเหนื่อยหรือรู้สึกท้อ เพราะประสบการณ์เหล่านี้จะสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ลุย เมื่อลงมือทำเต็มที่แล้ว ก็ต้องกล้าที่จะลุยในโลกความเป็นจริง ซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จที่จับต้องได้ และการที่นักศึกษาพีไอเอ็ม ได้ฝึกงานในหลากหลายสถานการณ์ เป็นประสบการณ์สำคัญที่ช่วยให้ค้นพบว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไร และอยากเดินทางชีวิตแบบไหนในอนาคต ทุกคนอยากเรียนจบออกไปเพื่อใช้ชีวิตในแนวทางของตัวเอง ต้องการงานดี สังคมดี รายได้ดี และความก้าวหน้า ซึ่งเป็นไปได้ หากกล้าเรียน กล้าฝึก และกล้าลุย ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนกล้าก้าวเดินไปสู่เป้าหมายของตนอย่างมั่นใจ”

ในปี 2568 นี้ PIM เปิดบ้านต้อนรับเฟรชชี่ #Dek68 ด้วยงานปฐมนิเทศ คอนเซปท์กิจกรรมที่มากกว่าการรู้จักเพื่อนใหม่ แต่คือร่วมกันสตาร์ทความฝัน เติมประสบการณ์ ให้ภาพอนาคตชัดตั้งแต่ ก้าวแรกในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ต่างๆไม่ใช่คำบอกเล่า แต่คือผลลัพธ์จริงของการเรียนที่ PIM ขณะที่สถิติการมีงานทำของบัณฑิตจบใหม่เฉลี่ยทั่วประเทศ อยู่ที่ 77% (ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) แต่จากข้อมูลล่าสุด สถิติการมีงานทำของบัณฑิตพีไอเอ็ม รุ่น 14 ปีการศึกษา 2566 อยู่ที่ 95.9% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยเฉพาะในหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยและระดับโลก เช่น คณะบริหารธุรกิจ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง คณะวิทยาการจัดการ หรือแม้แต่คณะศิลปศาสตร์ ล้วนเป็นหลักสูตรที่นักศึกษามีโอกาสฝึกงานจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน ไต้หวันPIM จึงเป็นต้นแบบของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถ พร้อมดูแลตัวเองและครอบครัว ผ่านความมั่นคงทางอาชีพ ร่วมขับเคลื่อนสังคมให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตก้าวแรกแบบมืออาชีพด้วยปฐมนิเทศแบบใหม่เชิงสร้างสรรค์ Shape Your Future ที่ PIM สตาร์ทอาชีพอย่างมืออาชีพตั้งแต่วันแรก คือแนวคิดหลักของงานปฐมนิเทศในปีนี้ เนื่องจาก PIM ตั้งใจให้กิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การเริ่มต้น แต่คือที่สำคัญ เพราะและความสำเร็จต้องมาจากการเตรียมตัวที่ถูกต้อง เห็นเส้นทางการศึกษาและเส้นทางสู่อาชีพที่ชัดเจน พัฒนาตนเองไปกับโอกาสที่หลากหลาย ด้วยจุดแข็งของ PIM ที่เป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยมีคนรอบข้างที่สนับสนุน หากเชื่อว่าอนาคตกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มอบแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนอนาคตได้! ทางสถาบันฯ ได้รวบรวมรุ่นพี่ตัวท็อป ตัวแทนความสำเร็จหลังผ่านการเรียนสไตล์ Work-based Education มาร่วมให้ข้อคิด การใช้ชีวิต รู้จัก Work-Life Balance พาน้องๆ เข้าสู่โลกใหม่แห่งการเรียนรู้ ที่พีไอเอ็มไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวแต่ต้องมีการฝึกทักษะและลุยงานจริง อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากน้องเฟรชชี่ คือการแต่งกายแฟชั่นชุดอาชีพต่างๆ ที่น้องๆ ใฝ่ฝัน เรียกเสียงกรี๊ด และแสงแฟลชมากมาย สร้างรอยยิ้มและสีสันให้ในงานอย่างน่าประทับใจโชว์เปิดงานสุดประทับใจ พร้อม TikTok Challenge ที่ชวนทุกคนร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งการเริ่มต้นโดยอินฟลูเอนเซอร์และศิษย์เก่าที่จบแล้วมีงานทำจริง จากหลากหลายเส้นทางอาชีพ อาทิแพทย์ นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ เจ้าของเพจ LaohaiFrung และเจ้าของธุรกิจ,นักแสดง ยูทูบเบอร์ ผู้กำกับรุ่นใหม่ไฟแรง เจ้าของช่อง iPAN Channel และหนึ่งในสมาชิกหลักของ Buffet Channel และเจ้าของรายการ "Katanyu Tonight" นักเล่าเรื่องยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ พวกเขามาเล่าเรื่องจริงของการค้นหาตัวเอง การเอาชนะความล้มเหลว และ การมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จเจแปน – ภาณุพรรณ จันทนะวงษ์ กล่าวไว้ในช่วงทอล์กโชว์แฟชั่นโชว์สุดปัง ยูนิฟอร์ม 11 คณะ และชุดอาชีพเท่ๆ ในฝัน ที่สะท้อนเป้าหมายการมีงานทำในอนาคต เสริม Vision ชัดๆ ว่าที่นี่จนถึงการก้าวสู่โลกของการทำงานตัวแทนอาจารย์ร่วมกล่าวต้อนรับสู่คณะวิชาอย่างอบอุ่น ให้ความมั่นใจการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน การฝึกงาน ให้คำปรึกษา และการเติบโตในสายงานแต่ละอาชีพ ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและมีทักษะพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน ทันทีหลังจบการศึกษาเสียงสะท้อนจากรุ่นพี่คนเก่งรุ่นพี่ศิษย์เก่าพีไอเอ็ม คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Business Development, Kudun & Partners Co., Ltd. สำนักงานกฎหมายชั้นนำในไทย เธอเล่าว่า Work-based Education มีบทบาทสำคัญต่อเส้นทางอาชีพของเธออย่างมากเธอเคยได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ด้านกฎหมายร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และรู้สึกประหลาดใจที่ได้รับเลือก ทั้งที่ยังอายุน้อยและมีประสบการณ์ไม่มาก ผู้บริหารที่เลือกเธอให้เหตุผลว่ากล่าวทิ้งท้ายว่า เราควรมี Soft Skills อย่างเช่น การสื่อสารทางกฎหมายกับคนทั่วไปให้เข้าใจง่าย การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ เป็นสิ่งที่ทำให้เธอได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากผู้บริหาร Soft Skills เหล่านี้ไม่ได้หาได้จากในตำรา แต่ได้จากประสบการณ์จริง โดยเฉพาะจากการฝึกงานหลากหลายที่ในช่วงเรียนที่ PIM ซึ่งแม้จะหนัก แต่ก็ช่วยหล่อหลอมให้เธอเป็นมืออาชีพในวันนี้