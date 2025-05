ตอกย้ำความเป็นเมืองน่าอยู่ “นนทบุรี Livable City”

นำทัพส่วนราชการ-เอกชน ร่วมจัดมหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งใหญ่ตอกย้ำความเป็นเมืองน่าอยู่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสูงในภาคเศรษฐกิจ (High Value Economy Creation) สร้างสิ่งแวดล้อมของเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน (Environment Sustainable Growth) สู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ นำสินค้าและบริการที่เป็น The Best มานำเสนอต่อผู้บริโภค มากกว่า 300 รายการ ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2568 ณ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหลักสี่ กรุงเทพฯเผยว่า “การจัดงานครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการจัดงานที่ให้ความสำคัญกับปัญหาโลกร้อนไม่เพียงแต่การจัดงานจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัด แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้มีพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและสร้างสรรค์ ผนวกกับการใช้ประโยชน์จาก AI ให้ทันสมัยตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ยังคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการจัดงานครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO ตรวจประเมินการใช้ทรัพยากรในการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การใช้พลังงานของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า เรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์ประหยัดพลังงาน (Sustainable Event) อย่างในวันนี้ผมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วม 30 ท่าน เดินทางมาร่วมงานด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู จากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถึงศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เป็นการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดพลังงาน ลดการสร้างมลภาวะ”การจัดงานครั้งนี้โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีเป็นแม่งาน ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการ และเอกชน ภายใต้แนวคิดของกิจกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่งลดผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุด และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้มากที่สุด โชว์ศักยภาพความเป็นเมืองนนทบุรี ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ มุ่งส่งเสริมสินค้าคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ จากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสินค้า SDG+ สินค้าจากชุมชน กลุ่มเกษตร อุตสาหกรรม บริการจากภาคอสังหาริมทรัพย์ ท่องเที่ยวและสุขภาพ ตลอดจนนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดใหม่ ทั้งในและต่างประเทศด้านกล่าวว่า“ภายในงาน นอกจากจะพบกับสินค้าและบริการจากจังหวัดนนทบุรีแบบครบวงจรแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ บนเวทีกลาง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทอล์คโชว์ Steaming Live โดย Influencer ชื่อดัง เปิดช่วงนาทีทอง Shopping Online ผ่าน Facebook Fan page ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก ถาม มากมาย งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2568 เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม ถ่ายรูป เช็คอิน ช้อปปิ้งทั้ง Online และ Onsite ณ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. เปิดให้ประชาชนได้ชมคอนเสิร์ต เวลา 16.30 น. ฟรีทุกวัน”