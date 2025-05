DITP ร่วม บิ๊กซี จัดงาน T MARK FESTIVAL 2025 ดึง 21 KOL ไทย-จีน สร้างความเชื่อมั่น พร้อมร่วมโปรโมทสินค้าแบรนด์ไทย

เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรค้าปลีกขนาดใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน T MARK FESTIVAL 2025 รวมสินค้าและบริการแบรนด์ไทยคุณภาพดี ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ “T MARK” ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ กว่า 60 แบรนด์ ภายใต้ข้อความสื่อสารหลัก “ALL YOU CAN TRUST” สินค้าและบริการของไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้การการันตีของ T MARK นั้นถูกคัดสรรมาอย่างดี คนทั่วโลกสามารถมั่นใจ และไว้วางใจได้ โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพสูง ด้านการผลิตสินค้า บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีมาตรฐาน รวมถึงด้านการใช้แรงงานที่เป็นธรรม และเพื่อสร้างการรับรู้ สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศให้ผู้บริโภคทั่วโลกเชื่อมั่นว่า ไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานที่มั่นใจได้ สู่การสร้างรายได้ สร้างโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดโลก พร้อมยกระดับและส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลกล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ T MARK เพื่อให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การจัดงาน T MARK FESTIVAL 2025 : ALL YOU CAN TRUST ในปีนี้ มุ่งให้ความสำคัญในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน อาเซียน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความนิยมสินค้าไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และมองหาสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งภายในงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีมีคุณภาพจากสินค้า T MARK มากมาย หลากหลายกิจกรรม ประกอบด้วยในรูปแบบ Pop up Shelf talker โดยสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ T MARK จะได้รับการส่งเสริมการขาย กระตุ้นการซื้อแฝงผ่านป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณจุดสปอร์ตไลท์บนชั้นวางสินค้าของบิ๊กซี กว่า 10 สาขาทั่วประเทศ ที่มีกลุ่มผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศ อาทิ สาขาราชดำริ สาขาวัน แบงค็อก สาขาเอเชียทีค สาขารัชดาภิเษก สาขาพระราม 4 สาขาพัทยา 3 แห่ง สาขาภูเก็ต 2 แห่ง เป็นต้นให้จดจำยอมรับในคุณภาพของสินค้าไทย และเสริมสร้างความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์T MARK ในด้านคุณภาพ มีการใช้แรงงานที่เป็นธรรม (Fair Labour) อุตสาหกรรมสีเขียว และมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2568 ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ โดยกลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว จะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ: กิจกรรมเวิร์กชอปสัมผัสประสบการณ์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยผ่านการทดลองทำด้วยตัวเอง โดยใช้สินค้า T MARK เป็นส่วนประกอบหลัก กับ 5 กิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ได้แก่ ทำลิปออยล์ จากน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิคแบรนด์ทรอปิคานา ทำยาดมสมุนไพรไทย จากสมุนไพรหอมแบรนด์ผลไพร ทำสครับเกลือขัดผิว ผสมผงสมุนไพรแบรนด์ชีววิถี ทำน้ำหอมแห้ง (Solid Perfume) จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรแบรนด์ SNPS และทำลูกประคบสมุนไพร จาก บจก. มังกรฟ้า ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ เวลา 14.00 น.พื้นที่สำหรับให้ผู้บริโภค/นักท่องเที่ยว ได้ร่วมสัมผัส และชิมรสชาติความอร่อยของไทยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อาหารไทยที่เป็นที่นิยม ภายใต้ตราสัญลักษณ์ T MARK อาทิ เครื่องแกงตราบลูเอเลเฟ่นท์ น้ำพริกแม่ประนอม เครื่องแกงตรากินดี แป้งตราเหรียญทองคู่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ที่ได้รับความนิยมจากทั้งผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว ยาดมสมุนไพรตรารูปต้นโพธิ์ น้ำมันมะพร้าวทรอปิคานาออยล์ ชาเรนอง สาหร่ายเถ้าแก่น้อย ถั่วลิสงโก๋แก่ ผลไม้อบแห้งฟรุ๊ตคิง น้ำผลไม้มาลี นมถั่วเหลืองแลคตาซอย น้ำมะพร้าวโคโคแม็ก เบบี้มาย ยาสีฟันราชยาน เกลือขัดผิวเซนต์- T MARK FEST TO FUN: ชมดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่หมุนเวียนมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย กว่า 14 ชุดการแสดง ในช่วงเวลา 13.00 น. ของทุกวัน อาทิ ชุดนาฏยกรรมสยามหุ่นกระบอกไทย การแสดงโขน การแสดงเซิ้งบั้งไฟ การแสดงชุดกินรีร่อน การแสดงชุดโนรา เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีการเชิญกลุ่ม KOL หรือผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Key Opinion Leader) ที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อการซื้อ และการบริโภคสินค้า ทั้ง KOL ไทย และจีนกว่า 21 คน เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อแชร์ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว พร้อมของฝากน่าซื้อจากประเทศไทยที่มีคุณภาพ เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ โดยมีการพาชมกระบวนการผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐาน T MARK ผ่านกิจกรรม SITE VISIT ณ บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย และดึงดูดผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจีน อาเซียน มองหา จดจำ และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพของไทยที่มีตราสัญลักษณ์ T MARK ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่เป็นที่นิยม เช่น Facebook, TikTok, Wechat, DouYin (โต่วอิน), Xiaohongshu (เสี่ยวหงซู) เป็นต้น โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยสร้างยอดขายสินค้าและบริการไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ได้มากกว่า 30 ล้านบาทนอกจากนี้ ด้านนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราให้การสนับสนุนพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้า โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยผลักดันแบรนด์สินค้าไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ บิ๊กซี ในฐานะผู้นำห้างค้าปลีก รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แบรนด์ไทยคุณภาพให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผ่านการจัดงาน T MARK FESTIVAL 2025 พร้อมตอกย้ำความมั่นใจในสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ T MARK ซึ่งมีวางจำหน่ายที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ ให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินายอัศวิน กล่าวเสริมว่า บิ๊กซี ได้จัดสรรพื้นที่สำหรับจัดงาน T MARK FESTIVAL 2025 ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK ซึ่งเราเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจาก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ ทั้งยังเป็น “ทัวร์ริสท์ เดสติเนชัน” (Tourist Destination) จุดหมายปลายทางแห่งการเลือกซื้อของฝากจากประเทศไทยของนักท่องเที่ยวนานาประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน และอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มองหาสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดี ในราคาสุดประหยัดได้อย่างครบครัน โดย บิ๊กซี มุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์การชอปปิ้งและการบริการด้วยใจเสมอมา อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้ จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ตลอดจนสามารถกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการไทย และขับเคลื่อนแบรนด์สินค้าไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างแน่นอนทั้งนี้ ง