สิทธิประโยชน์ BOI ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 ผู้ประกอบการสนใจลงทุนในเครื่องจักร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยกลุ่มแพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 (Thailand i4.0 Platform) ขอเชิญผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ที่สนใจหรือมีการลงทุนในเครื่องจักร ได้แก่ การใช้ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Automation and Network Technology) การวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการในกระบวนการผลิตและการบริหารองค์กร (Digital Technology in Production and Enterprise Processes) เข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ภายใต้วงเงิน 100% ของเงินลงทุน ตามนโยบายของ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุนและยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0เพียงผู้ประกอบการยื่นแผนการลงทุน เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ไปที่ BOI จากนั้นแผนการลงทุนดังกล่าวจะถูกพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก สวทช. สามารถดูรายละเอียดการขอรับสิทธิประโยชน์ BOIเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/i4platform/nstda-boi หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-5647000 ต่อ คุณวลัยรัตน์ (1368), คุณชนากานต์ (1381) อีเมล walairat@nstda.or.th, chanaghan@nstda.or.th