เซเว่นฯ เปิด 18 สุดยอด SME ไทยคว้ารางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2025” น้ำพริกป้าแว่น-น้ำพริกมินิรุ่งเจริญ-น้ำพริกเอมโอชา มาแรง!

“เซเว่น อีเลฟเว่น” ผนึก 3 พันธมิตรระดับประเทศ “กสอ.-สสว.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ” จัดงานมอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2025” อย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องปีที่ 8 ตอกย้ำความสำเร็จเหล่าผู้ประกอบการ SME ไทย 18 ราย จาก 10 ประเภทรางวัล ที่มุ่งยกระดับสินค้าในหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เผยกลุ่ม SME อาหารไทยมาแรง น้ำพริกป้าแว่น-น้ำพริกมินิรุ่งเจริญ-น้ำพริกเอมโอชา กอดคอคว้ารางวัลยั่งยืน-รางวัลดาวรุ่ง พร้อมดึง “ซีเค เจิง” จัด Special Talk ติดอาวุธความรู้ SME ไทย ปั้นสินค้าสู่ตลาดโลก



“ในทุกๆ ปี จะมีสินค้าใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ มีมุมมองใหม่ตามเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และหลายรายสามารถต่อยอดสู่ตลาดโลกได้ SME ที่โดดเด่นในปีนี้มีทั้งสิ้น 18 ราย ครอบคลุมทั้งสินค้าหมวดอาหาร ขนมหวาน สินค้าบิวตี้ และสุขภาพ สำหรับกลุ่มที่น่าจับตาเป็นพิเศษในปีนี้คือกลุ่มอาหารไทยอย่างน้ำพริก ที่มีทั้ง น้ำพริกป้าแว่น และน้ำพริกมินิรุ่งเจริญ คว้ารางวัล SME ยั่งยืน ไปครอง ในขณะที่ น้ำพริกแบรนด์ “เอมโอชา” ติด 1 ใน 4 สินค้า SME ดาวรุ่ง โดยแต่ละแบรนด์มีการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ที่สำคัญยกระดับสินค้าขึ้นมาอีกขั้น สามารถต่อยอดสู่ตลาดโลกได้”

กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่นได้จัดงานมอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2025” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยปีนี้ได้ร่วมมือกับ 3 หน่วยงานพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย เชิดชูเอสเอ็มอีศักยภาพ ที่มุ่งมั่นและประสบความสำเร็จในการยกระดับสินค้าในหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มสินค้าในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าตัวเองให้แข็งแกร่งและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทได้สรุปรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปีนี้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 18 รางวัล จากรางวัลทั้งหมด 10 ประเภทนายยุทธศักดิ์ กล่าวในภาพรวมแนวโน้มของสินค้า SME ไทย ต่างมุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ มีการนำเอา Soft Power เศรษฐกิจฐานราก เช่น วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยมาสร้างจุดเด่นให้กับสินค้า ยกระดับมาตรฐานการผลิตไปอีกขั้น โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น ผักโขมอบชีส ลาซานญ่า มักกะโรนีชีสเบคอน ที่สามารถคว้ารางวัล SME ความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มแม่และเด็ก ที่คุณแม่ต้องการให้ลูกๆ ทานผัก ในขณะที่ลูกๆ กลับมองว่าเป็นการทานชีส กรีนไบโอ ซุปเปอร์ ทรีทเมนต์ ครีม ที่สามารถคว้า SME ดาวรุ่ง มาครองได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ทรีทเมนต์บำรุงผมแบบซอง ที่พกพาสะดวก ราคาเป็นมิตร เอาใจสายบิวตี้ และสายท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก กล้วยหอมทอง จาก หจก.เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ กล้วยหอมลูกละ 9 บาทสุดฮอต ขายดี ขายไว ยอดขายปัง ที่สร้างสรรค์จากแนวคิดง่ายๆ แพ็คขายเป็นลูก ที่คว้ารางวัล SME ผู้ประกอบการชุมชนสำหรับผู้ที่ได้รับจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ ที่ได้การรับรองจากเซเว่น อีเลฟเว่น และพันธมิตร สามารถช่วยส่งเสริมการขาย สร้างความมั่นใจและสร้างการยอมรับแก่ผู้บริโภคในด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต นอกจากนี้ยังได้เปิดพื้นที่ชั้น B1 อาคาร The Tara ถ.แจ้งวัฒนะ ให้เหล่า SME มาเปิดบูธแสดงสินค้า ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างคับคั่งภายในงานยังมีเวทีบรรยายพิเศษ (Special Talk) จากที่มาร่วมอัปเดตเทรนด์การค้าระดับโลกในปี 2025 ที่ SME ต้องรู้, วิธีปรับสินค้าให้เหมาะกับตลาดต่างประเทศ, ช่องทางการขายออนไลน์และแพลตฟอร์มระดับโลก, เคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล, กรณีศึกษาจาก SME ไทยที่ประสบความสำเร็จ โดย Live สดผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก CP ALL เพื่อติดอาวุธทางความรู้ให้ SME ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนสู่ระดับโลก สอดรับกับปณิธานองค์กรที่ว่า “Giving and Sharing” ที่บริษัทดำเนินการผ่าน “กลยุทธ์ 3 ให้” ได้แก่ 1.ให้ช่องทางจำหน่าย 2.ให้ความรู้ และ 3.ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย- ผลิตภัณฑ์น้ำพริก “ป้าแว่น” จาก บริษัท สุรีรัตน์ จำกัด- ผลิตภัณฑ์น้ำพริก “มินิรุ่งเจริญ” จาก บริษัท พี.พี.เอ็น.ฟู้ดส์ จำกัด- ผลิตภัณฑ์กรีนไบโอ ซุปเปอร์ ทรีทเมนต์ ครีม จาก บริษัท วีชมาร์ต จำกัด- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง “RAN Cosmetic” (รัน คอสเมติก) จาก บริษัท ลอง 88 จำกัด- ผลิตภัณฑ์ “Inn Beauty” (เมคอัพ และ สกินแคร์) จาก บริษัท อินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด- ผลิตภัณฑ์น้ำพริก “เอมโอชา” จาก บริษัท สปังกี้ ฟู้ด จำกัด- ผลิตภัณฑ์แหนม “ดอนเมืองกม.26” และแหนม “สุทธิลักษณ์” จาก บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรูปแบบเจลลี่ “เจลลี่มี” จาก บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด- ผลิตภัณฑ์ผักโขมอบชีส ลาซานญ่า มักกะโรนีชีสเบคอน “รีโอส์ เดลิ” จาก บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด- ผลิตภัณฑ์ Chocolate “Chococity” จาก บริษัท แกลโลไทย จำกัด- ผลิตภัณฑ์แคนตาลูปและแตงโมพร้อมทาน “Orberry” จาก บริษัท ธีรภัทรฟูดส์ จำกัด- ผลิตภัณฑ์น้ำสตรอเบอรี่ และน้ำมะพร้าวฉีกซองพร้อมปั่น “ทรอปิก้า คิงส์” จาก บริษัท โกลบอล พาร์ทเนอร์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด- ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรา “เฌอเอม” จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิสประพัจน์- ผลิตภัณฑ์ยาน้ำแก้ไอ และยาอมแก้ไอ “ยูอีคอฟ” จาก บริษัท พนาพัฒน์ คอมเมอร์เชียล จำกัด- บริษัท ภัทร อินเวนชั่น จำกัด- บริษัท กิตติ์โภคิน เดคคอเรชั่น จำกัด- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ซี.ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น