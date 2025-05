EnCo ก้าวสู่ปีที่ 21 เสริมแกร่งธุรกิจ ชู “กลยุทธ์ STAR” ขับเคลื่อนสู่อนาคตสีเขียว ด้วยเป้าหมาย Net Zero 2593

เปิดเผยว่า ปัจจุบันเอนโก้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘มุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการอาคารสถานที่ด้วยบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน’ โดยเน้นมาตรฐานการเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน LEED PLATINUM มุ่งเป็นศูนย์รวมหน่วยงานธุรกิจด้านพลังงาน ที่ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ผสานการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการก้าวสู่ปีที่ 21 อย่างแข็งแกร่ง EnCo ได้เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กลยุทธ์ "STAR" ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในระยะยาว ช่วงปี พ.ศ. 2569 – 2573 กลยุทธ์นี้แสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของเราในการบูรณาการแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Way) เข้ากับการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด การนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ และการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์ STAR ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจของ EnCo ในทุกมิติ โดยประกอบด้วยเสาหลัก 4 ประการที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ S (SMART): พัฒนากระบวนการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน และยกระดับผลประกอบการของบริษัท โดยมุ่งรักษาหรือเพิ่ม EBITDA ให้สูงกว่าระดับของปี 2568 อย่างต่อเนื่องT (TALENT): เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเพิ่มผลิตผล (Productivity) และรักษาหรือเพิ่ม EBITDA ต่อพนักงาน (EBITDA per Head) ให้สูงกว่าระดับของปี 2568 อย่างต่อเนื่องA (ALLIANCE): สนับสนุนและสร้างความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทและเสริมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งR (RESILIENCE): มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจหลักให้ตอบสนองต่อความต้องการและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวในก้าวย่างของของการก้าวสู่ปีที่ 21 ของเอนโก้ กลยุทธ์ STAR จะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร ขยายฐานลูกค้า และสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2568 นี้ เอนโก้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากบริการใหม่ ๆ อาทิ EnCo Fitness - ฟิตเนสภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ สระว่ายน้ำ EnCo Power Gym ณ อาคาร EnTer และธุรกิจทำความสะอาดรถยนต์ EnWash ณ อาคาร EnTer เป็นต้น โดยมีแผนยกระดับการให้บริการลูกค้า เน้นพื้นที่สีเขียว ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมต่อเนื่องตลอดทั้งปี สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน & บรรษัทภิบาล (ESG) ตลอดจนส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Green Building และการจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนในช่วงไตรมาสที่ 3 ถือเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรนอกจากนี้ EnCo ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี 2593 ตามกรอบนโยบายของกลุ่ม ปตท. ผ่านการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน LEED Platinum การจัดการของเสียอย่างมีระบบ และการพัฒนาสภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ ให้รองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมยกระดับการบริหารองค์กรด้วยนวัตกรรม Smart and Green คือ การนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ EnCo ที่มุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการอาคารสถานที่ด้วยบริการที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Sustainable Way อย่างแท้จริง