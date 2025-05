จังหวัดนนทบุรี ผนึกกำลังภาคราชการ-เอกชน โชว์ศักยภาพ สินค้า บริการ ยกระดับการค้ามูลค่าสูง สู่สังคมเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมหน่วยงานภาคราชการและเอกชนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันจัดงาน “Best & Green of Non 2025” รวมที่สุดสินค้าและบริการ แห่งเมืองนนท์ เปิดตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจ ดันสินค้า บริการ เด่น ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สินค้าชุมชน สินค้าเกษตร นวัตกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว แฟชั่น สุขภาพ ความงาม นำเสนอในมิติการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงควบคู่ไปกับสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมช่องทางการตลาดยุคใหม่ ดันเมืองนนท์เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมการค้าในอนาคต และก้าวสู่การค้าในระดับสากล มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็น Livable City อย่างเต็มตัว

งาน “Best & Green of Non 2025” เกิดจากความร่วมมือจากภาคส่วนราชการหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้านการผลิตสินค้าและด้านตลาด ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาคเอกชนที่สนับสนุนด้านการเชื่อมโยงทั้งทุนนวัตกรรม การผลิต การตลาด ได้แก่ หอการค้าจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, ชมรมค้าหอสังหาริมทรัพย์, ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากและส่งเสริมมูลค่าสูงในเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นนำเสนอสินค้าและบริการเด่นในจังหวัดสู่ผู้บริโภค ผู้ค้า กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานถือว่าได้มาเยือนเมืองนนท์ครบจบในงานเดียว ภายในงานนอกจากจะพบกับสินค้าและบริการเด่นจากจังหวัดนนทบุรี ทั้งสินค้า อาหาร บริการ ท่องเที่ยว โรงแรมร้านอาหารสุขภาพ ที่ครบวงจร แล้วยังมีกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมสนับสนุน ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดจาก Influencer ชื่อดัง เปิดเวที Shopping online กับ Promotion สุดพิเศษ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม การสาธิต ทอล์กโชว์ ความบันเทิงจากศิลปินชื่อดังทุกวัน สลับหมุนเวียนตลอดทั้ง 5 วัน ท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้ารับสิทธิพิเศษของที่ระลึกและลุ้นรับโชคคูปองเงินสด เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกวัน“Best & Green of Non 2025” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -30 พฤษภาคม 2568 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี 065-510 1915, 062-517-9191 นัดหมายเจรจาธุรกิจ-เปิดจำหน่ายปลีก วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00-18.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ ลิ้งก์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://docs.google.com/forms/d/1pU9DBcSokq6W-cRrxrX06S2hbHf_pOwwDaS5XMYsObw/edit