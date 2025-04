ซินเจนทา เปิดตัว โซวเรนทา (Sovrenta®) นวัตกรรมรับมือมาลาเรีย คว้าการรับรองจาก WHO

ถึงแม้โลกจะมีความก้าวหน้าในการควบคุมโรคต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ แต่ ‘มาลาเรีย’ ยังคงเป็นหนึ่งในโรคที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในโลก และมีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เผยว่า ในปี 2566 พบผู้ติดเชื้อมาลาเรียถึง 263 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตเกือบ 600,000 ราย โดย75% เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และ 94% ของผู้ป่วยอยู่ในทวีปแอฟริกา ซึ่งมาลาเรียได้สร้างความเสียหายอย่างมากทั้งต่อชุมชนและเศรษฐกิจโรคมาลาเรียเกิดจากการแพร่เชื้อของปรสิตผ่านยุงที่ติดเชื้อ ซึ่งมีความสามารถในการพัฒนาและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดของมาลาเรียนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่ามีการดื้อสารกำจัดแมลง รวมไปถึงความยากลำบากในการพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ ดังนั้นการควบคุมยุงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการลดการแพร่กระจายของโรคล่าสุด ซินเจนทา ผู้นำด้านนวัตกรรมการเกษตรระดับโลกประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญโดยเปิดตัวสารกำจัดแมลงรุ่นใหม่ “โซวเรนทา” (Sovrenta®) ที่ผ่านการรับรองเบื้องต้นจากองค์การอนามัยโลก (WHO) นับเป็นก้าวสำคัญในการนำมาใช้กับประเทศที่เผชิญกับปัญหามาลาเรียมาอย่างยาวนาน โดยซินเจนทานั้นได้ทุ่มเทในการต่อสู้กับมาลาเรียมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ ผ่านการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรหลักในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ของสะฮารา ผลิตภัณฑ์ของซินเจนทา เช่น Actellic® ได้ช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อมาลาเรียมาแล้วกว่า 100 ล้านราย ในกว่า 30 ประเทศกลไกการทำงานของ Sovrenta® จะออกฤทธิ์ตรงต่อระบบประสาทของยุง โดยจะเข้าไปทำหน้าที่ขัดขวางการส่งสัญญาณทำให้กล้ามเนื้อของแมลงคลายตัว ส่งผลให้ยุงเกิดภาวะอัมพาตและตายในที่สุด ด้วยคุณสมบัติในการควบคุมยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน Sovrenta® จึงสามารถลดความถี่ในการใช้งานลงเหลือเพียงครั้งเดียวต่อฤดูกาล ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพSovrenta® พัฒนาจากเทคโนโลยี PLINAZOLIN® สุดล้ำของซินเจนทา มีกลไกการออกฤทธิ์แบบใหม่ ช่วยควบคุมยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในพื้นที่ที่แมลงเริ่มดื้อต่อสารกำจัดแมลงรุ่นเก่าก็ตาม และเมื่อใช้ Sovrenta® ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมแมลงที่เป็นพาหะนำโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนานยิ่งขึ้นแอนดี้ ไบว์วอเตอร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลก กลุ่มธุรกิจควบคุมพาหะนำโรค บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด กล่าวว่า “การได้รับการรับรองจาก WHO ถือเป็นความสำเร็จและก้าวสำคัญของซินเจนทา ในการนำเสนอนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดของเราให้แก่ประเทศที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คนนับล้านที่ยังคงตกอยู่ในความเสี่ยงนี้”ไบว์วอเตอร์ กล่าวว่า Sovrenta® จะช่วยเสริมศักยภาพที่สำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลงพาหะของชินเจนทา ช่วยให้สามารถจัดการการดื้อยาของแมลงในพื้นที่ที่ยุงเริ่มต้านทานสารไพรีทรอยด์ ซึ่งเป็นสารเคมีหลักที่ใช้กันอยู่ได้เป็นอย่างดี โดย Sovrenta® จะช่วยเสริมขีดความสามารถของการควบคุมโรคมาลาเรียในการปกป้องชุมชนจากความเสี่ยง ซินเจนทามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อให้แน่ใจว่า Sovrenta® จะถูกนำไปใช้งานอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ”การรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ควบคุมพาหะนำโรค (Vector Control Product Pre-Qualification: VCPP) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นกระบวนการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อรับประกันความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมโรคจากพาหะอย่างครอบคลุม รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองดังกล่าวถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่หน่วยงานจัดซื้อระหว่างประเทศ รวมถึงประเทศต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ในโครงการควบคุมโรคในประเทศที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด