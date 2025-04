เปิดแล้ว! TMX25 โอกาสสำคัญสำหรับนักการตลาดและธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) โดยการสนับสนุนจาก “ทีเส็บ” เปิดงานอย่างเป็นทางการ “Thailand MICE X-Change 2025” (TMX 25) เสริมแกร่งประเทศไทย จุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก พบโซลูชั่นและกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจงานแสดงสินค้า จากผู้ประกอบการกว่า 150 ราย ตั้งแต่สถานที่จัดงานชั้นนำ ออแกไนเซอร์ระดับโลก ไปจนถึงซัพพลายเออร์เทคโนโลยี Smart Exhibition และแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูล มุ่งเน้นการพัฒนา Digital Marketing และ Green Exhibition / พร้อมสัมมนา สำหรับธุรกิจการจัดงาน และกลยุทธ์สำหรับผู้เข้าร่วมแสดง ระหว่างวันที่ 2 -3 เมษายน 2568 ณ พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน





ไฮไลต์สำคัญในส่วน Exhibition Zone – พื้นที่แสดงสินค้าโดยผู้ประกอบการชั้นนำ รวมโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจงานแสดงสินค้าได้แก่

กล่าวว่า งานนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และเป็นเวทีที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก การจัดแสดงสินค้าและบริการภายในงานไม่เพียงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ แต่ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสทางการค้า และต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติ“อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่เพียงส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ตลาดโลก แต่ยังช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุน สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และ ตอกย้ำประเทศไทยศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ” นางสาวจิราพรกล่าวกล่าวถึง Thailand MICE X- Change 2025 เป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน งานนี้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทยให้เป็นเวทีต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางในลำดับต้นๆ สำหรับการจัดงานนานาชาติ โดยเฉพาะแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน จากการจัดอันดับของ The Global Association of the Exhibition Industry หรือ UFI โดยเฉลี่ยทั้งปี มีการจัดงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติกว่า 200 งาน สามารถดึงผู้ร่วมงานจากต่างชาติกว่า 350,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3 แสนล้านบาท คาดว่าในปีนี้ งานแสดงสินค้าจะเติบโตราวร้อยละ 6-8 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ก้าวต่อไปสู่จุดหมายของการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนิทรรศการนานาชาติทางการค้าและเทศกาลนานาชาติภายใต้แนวคิด "NEXHIBITION – ก้าวใหม่ที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า" โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่อนาคตด้วย นวัตกรรม ความยั่งยืน และโอกาสใหม่ๆในปีนี้ งาน TMX25 รวมผู้ประกอบการกว่า 150 ราย ตั้งแต่สถานที่จัดงานชั้นนำ ออแกไนเซอร์ระดับโลก ไปจนถึงซัพพลายเออร์เทคโนโลยี Smart Exhibition เช่น AI, IoT และแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูล มุ่งเน้นการพัฒนา Digital Marketing และ Green Exhibition เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดงานสู่ระดับสากล• สถานที่จัดงานชั้นนำ Top 5 จากประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์• บริษัทออแกไนซ์เซอร์ทั้งระดับประเทศและระดับโลก ที่จะร่วมเปิดมุมมองสู่มาตรฐาน และเทรนด์งานแสดงสินค้าใหม่• ผู้ให้บริการออกแบบและก่อสร้างบูธ ที่มีมาตรฐานระดับสากล• ซัพพลายเออร์เทคโนโลยีและวัสดุยั่งยืน ที่เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การก่อสร้างในเงื่อนไขที่จำกัด ในงบประมาณที่ควบคุมได้• Tech Village Zone: โซนเทคโนโลยีที่รวมสุดยอดนวัตกรรมสำหรับ Smart Exhibition เช่น AI, IoT, ระบบลงทะเบียนออนไลน์ และการจัดการข้อมูลและ Conference: เวทีสัมมนาที่ออกแบบสาระ สำหรับธุรกิจการจัดงาน และกลยุทธ์สำหรับผู้เข้าร่วมแสดง รวมวิทยากรชั้นนำกว่า 28 ท่าน บน 2 เวทีพร้อมกัน ทั้ง Main Stange และ X-change Square เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ที่ตกแต่งด้วยวัสดุที่ยั่งยืน อาทิ•​The Next Exhibition – เทรนด์ใหม่ของวงการแสดงสินค้า•​Becoming AI-Driven – การใช้ AI ยกระดับประสิทธิภาพงานแสดงสินค้า•​Sustainability 360 – กลยุทธ์จัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม•​The Making of SEXY Events – เคล็ดลับเปลี่ยนงานธรรมดาให้กลายเป็นงานสุดปัง•​New Era, New Media – การใช้สื่อยุคใหม่ในการตลาดไมซ์อย่างไรก็ตามนับเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ สำหรับ นักการตลาด นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ผู้จัดแสดงสินค้า และหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการ ขยายเครือข่ายธุรกิจ อัปเดตเทรนด์ล่าสุด และยกระดับมาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าให้แข็งแกร่งมากขึ้น