นักออกแบบรุ่นเยาว์แกรนด์สปอร์ต GSTD18 โชว์ไอเดียเสื้อกีฬา Grands Streetwear

เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้จัดโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (18th Grand Sport Teenage Designer Contest ): GSTD18 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “Streetwear” ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีนักเรียนทั่วประเทศส่งผลงานจำนวน 1,370 ผลงานในรอบคัดเลือก คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 14 ผลงาน จากทั้งหมด 12 โรงเรียน ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม GSTD18 Final Camp พร้อมด้วยครูผู้ดูแลนักเรียน ระยะเวลา 2 วัน กิจกรรมไม่เน้นการแข่งขันแต่เป็นการให้ความรู้ลงมือปฏิบัติพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับคณะทำงานผู้สร้างสรรค์ชุดกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันโอลิมปิก 2024 ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส และอาจารย์เอกพันธ์ พิมพาที อาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ทำงานร่วมกับทีมแกรนด์สปอร์ตจนกระทั่งสำเร็จเป็นชุดนักกีฬาทีมชาติไทยที่สวยงามในสนามแข่งขัน แรงบันดาลใจมาจากลายภาชนะดินเผาบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี และผ้าย้อมครามภูมิปัญญาชุมชนนำมาประยุกต์กับสีธงชาติไทย แดง ขาวและน้ำเงิน คอนเซ็ปต์ “ Be Our Spirit ”นอกจากนี้ นักออกแบบรุ่นเยาว์ทั้ง 14 คนได้ฝึกการสร้าง Moodboard Inspiration กับอาจารย์ปวรุตม์ แสงสีทอง อาจารย์พิเศษด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ซึ่งให้ความรู้กับน้อง ๆ ทุกขั้นตอนด้วยการเวิร์กชอปวิธีสื่อสารแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงกิจกรรมวาดชีวิตโดยอาจารย์ภานินี นิมากร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แนะนำการค้นหาศักยภาพความสามารถของแต่ละบุคคลมาใช้ได้อย่างครบถ้วนปิดท้ายด้วยการเสนอผลงานเสื้อ Streetwear เป็นรายบุคคล ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย อาจารย์ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและพัฒนาผ้าไทยให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ , อาจารย์ทายาท เตชะสุวรรณ์ อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เจ้าของเพจ Colour is my Life , ผศ.ดร.ธโนทัย มงคลสินธุ์ ภาควิชาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , อาจารย์ปวรุตม์ แสงสีทองและอาจารย์เอกพันธ์ พิมพาที ฯทั้งนี้ หลังการนำเสนอผลงาน คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ กับนักเรียนและครู ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การทำงานและชีวิตประจำวันได้ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ นายธนรัช พทาสิริ ( น้องทอง ) นักเรียนชั้นม.5 วชิราวุธวิทยาลัย ผลงาน Street Wall Graffiti มีแนวคิดมาจากภาพลวดลายการขีดเขียนบนกำแพงพบเห็นได้ในชุมชนเมืองกลมกลืนกับวิถีชีวิตผู้คนบนท้องถนน สื่อผ่านงานศิลปะเรียบง่ายแต่มีเรื่องราว โดยแกรนด์สปอร์ตจะนำผลงานชิ้นนี้ไปตัดเย็บเป็นเสื้อจำนวน 100 ตัวเพื่อมอบให้วชิราวุธวิทยาลัยใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ นางสาวโพธิ์ทิพย์ สีทา ( น้องปาล์ม ) นักรียนชั้น ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผลงาน Streetwear X Grand Sport มีแรงบันดาลใจจากการทำงานปลายภาคเรียนวิชาศิลปะ นำเสื้อยืดสีขาวคอกลมใช้ลายเส้นแนว Streetwear และใช้สีฟ้ามาเพิ่มสีสันให้สวยงามรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คือ นางสาวณภัทร แรกเรียง ( น้องเพียว ) นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ผลงาน Neon Traffic ได้แนวคิดมาจากป้ายจราจรและเส้นจราจรตามถนนต่าง ๆ ออกแบบเป็นสีนีออนจากป้ายไฟนีออน ผสมผสานกับลวดลายแนวกีฬารางวัลชมเชยมี 11 รางวัลประกอบด้วย นางสาวอชิรญา มาตราช โรงเรียนราขดำริ , นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิเลาะ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน , นางสาวพิชชาภัทร์ อมรพงศ์ธนากุล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน , นางสาวณัฏฐนันท์ เรียนเป็น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่,นางสาวพลอยมณี พลพิพัฒน์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จ.กระบี่, นางสาวศิรภัสสร มังสา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง , นางสาวปัญญ์ธรณ์ พฤกษ์ชะอุ่ม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , นายเบญจพล ผลเล็ก โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี , นางสาวณัฐนันท์ สุวทันพรกูล โรงเรียนศึกษานารี, นายพิริยพงศ์ รุจิรอาภรณ์ วชิราวุธวิทยาลัย และนายรัฐภูมิ หาญจิตร โรงเรียนปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญน้อง ๆผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ครั้งต่อไปสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ GSTD: Grand Sport หรือhttps://www.facebook.com/GrandSportTeenageDesignerContest/