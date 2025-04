OR คว้า 9 รางวัลจากงาน 2025 Thailand’s Most Admired Brand & Company ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจมากที่สุด

คุณพร้อมกันนี้ยังได้รับรางวัล 2025 Thailand’s Most Admired Brand จากแบรนด์ภายใต้เครือ OR รวม 8 รางวัล โดย PTT Station สถานีเติมเต็มทุกความสุข ยังคงครองตำแหน่งแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจมากที่สุดในหมวดช่องทางขายสมัยใหม่ กลุ่มสถานีบริการน้ำมันต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 พร้อมรางวัลพิเศษ Market Leader Brand Award ซึ่งเป็นปีแรกที่ขยายหมวดรางวัลนี้ ด้าน PTT Lubricants ผู้นำตลาดน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ยังคงได้รับการยอมรับในหมวดยานยนต์ กลุ่มน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เป็นปีที่ 16 พร้อมรางวัลพิเศษ Innovation Brand Award ขณะที่ Café Amazon ปัจจุบันมีมากกว่า 4,300 สาขาทั่วโลก คว้ารางวัลหมวดช่องทางขายสมัยใหม่ กลุ่มแฟรนไชส์ร้านกาแฟ พร้อมรางวัลพิเศษ Market Leader Brand เช่นเดียวกับ ก๊าซหุงต้ม ปตท. ร่วมรับรางวัลหมวดพลังงาน กลุ่มก๊าซหุงต้ม พร้อมรางวัลพิเศษ Market Leader Brand ที่ครองใจผู้บริโภคด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทุกมิติขององค์กร ทั้งการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร ความมีชื่อเสียง ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ อิทธิพลขององค์กร ตลอดจนภาพลักษณ์ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สำหรับปีนี้ โครงการได้ปรับปรุงกระบวนการสำรวจให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำและสะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ OR ในการพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน